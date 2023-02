Fantastický Lehečka! V Dauhá vyřadil Rubljova a s Murraym si zahraje o první finále

Jiří Lehečka se loni kvalifikoval na Turnaj mistrů pro mladíky, v Miláně se dostal až do finále a sám prohlásil, že nejspíše našel svou ideální hru. A zřejmě měl pravdu, protože v letošní sezoně se prezentuje životní formou a spokojený mohl odjíždět ze všech akcí. Navíc si značně vylepšil své žebříčkové maximum (37.) a všechny nezdary v tomto roce zaznamenal proti soupeřům z Top 20.

Jednadvacetiletý talent v United Cupu suverénně přehrál Alexandera Zvereva, v Aucklandu se probojoval z kvalifikace do druhého kola, na Australian Open se stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech, dvěma hladkými výhrami pomohl Česku na finálový turnaj Davisova poháru a excelentní výkony předvádí i v Dauhá, kde absolvuje svůj první individuální turnaj po senzačním tažení v Melbourne Parku.

Při debutu v katarské metropoli neztratil set s kvalifikantem Damirem Džumhurem ani Emilem Ruusuvuorim, se kterým loni dvakrát jasně prohrál, a ve čtvrtfinále si vyšlápl 4-6 6-4 6-3 na nasazenou jedničku a bývalého šampiona Andreje Rubljova.

Lehečka se dostal k prvním brejkbolům až za stavu 4-6 5-4. Poslední game druhé sady sehrál parádně, využil hned první ze tří setbolů a momentum zápasu se překlopilo na jeho stranu. Ruskému favoritovi sebral hned první servis v rozhodujícím dějství a náskok si udržel až do konce. Světovou pětku mohl dorazit už na returnu, první mečbol však neproměnil.

Lehečka si připsal vůbec první skalp hráče Top 5, člena elitní desítky porazil podruhé necelý měsíc po vítězství nad světovou sedmičkou Félixem Augerem-Aliassimem.

Statistiky zápasu Lehečka - Rubljov

Lehecka with the biggest win of his career by ranking…



He takes down top seed Rublev in Doha, soaring into the semi-finals with a 4-6, 6-4, 6-3 result @qatartennis | #Qemo2023 pic.twitter.com/Us2c5598wo