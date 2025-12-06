Fantastický tweener Lehečky či obrana Menšíka. Nejlepší výměny sezony 2025 na ATP

Asociace tenisových profesionálů (ATP) vydala více než půlhodinové video s nejlepšími údery a výměnami letošní sezony. V užším výběru najdete mimo jiné i Jiřího Lehečku a Jakuba Menšíka nebo největší hvězdy Novaka Djokoviče, Carlose Alcaraze či Jannika Sinnera. Pokud máte čas, rozhodně si ho nenechte ujít.
V průběhu sezony najdeme nespočet jednotlivých výborných výměn či úderů. Ale ATP tradičně poskládala souhrn a vytvořila nakonec více než 37minutové video z letošních turnajů. Do užšího výběru se vešli i dva čeští tenisté.

Těšit se můžete například na fantastický tweener Lehečky proti Gaëlovi Monfilsovi v Miami (8:38) nebo parádní výměnu, kterou sehrál pozdější šampion Menšík s Jackem Draperem ve stejném dějišti (10:26).

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Sincaraz
06.12.2025 11:08
Skvelá téma ako na Silvestra
pantera1
06.12.2025 10:51
Lehy má na fotce úplně stejný výraz, jako Vámosák Pěstička. Jirko příští rok musíš narušit nadvládu Big2.
frenkie57
06.12.2025 11:13
Jsem zvědav na všechny tři naše musketýry, jak si povedou v nové sezóně . Plus Dalík a Žahavka zda se udrží, resp. znovu pronikne do stovky.
pantera1
06.12.2025 11:50
To budou těžké průniky . Žihlavka je můj oblíbenec, moc si přeju, aby se mu dařilo a samozřejmě všem klukům. Mé předtuchy mi říkají, že Jiří s Jakubem budou příští rok úspěšní, tak uvidíme. U holek si myslím, že bude nejvíc zářit Nosík .
Trojchyba_Mat
06.12.2025 12:11
Už ať je Silvestr a můžu dát desítku predikcí pro celý rok
frenkie57
06.12.2025 12:47
Nosík doufám zpenetruje topten a na AO nebo ÚSO udělá SF. Od "stařen" mnoho nečekám, ale nějaký ten turnajový vavřín by potěšil. Taktéž Terka V. půjde pomalu, ale jistě hore. Některá(é) z mladic se podívají do stovečky .
Jiřina se zabydlí v top15, s možným průnikem do top10. Kuba tlučhuba bude spíše rád, když obhájí letošní pozici, Miami tam dost straší. Tomáš je jeden velký otazník.
Toliko má predikce už teď. Na Silvestra raději predikovat nebudu, protože je vysoce pravděpodobné, že budu našrot.
pantera1
06.12.2025 12:57
Hele to by tady mohlo být veselo. Už mám v lednici nachystané dvě láhve ginu. Nemám ráda liché počty . Já bych to pojala hlavně kulturně, máme v arzenálu spoustu skvělých hlášek z filmů a seriálů a ty se na Silvestra budou hodit náramně. Já ho teda moc ráda nemám, ale paradoxně jsem zažila některé fakt výborné .
