Fantastický tweener Lehečky či obrana Menšíka. Nejlepší výměny sezony 2025 na ATP
V průběhu sezony najdeme nespočet jednotlivých výborných výměn či úderů. Ale ATP tradičně poskládala souhrn a vytvořila nakonec více než 37minutové video z letošních turnajů. Do užšího výběru se vešli i dva čeští tenisté.
Těšit se můžete například na fantastický tweener Lehečky proti Gaëlovi Monfilsovi v Miami (8:38) nebo parádní výměnu, kterou sehrál pozdější šampion Menšík s Jackem Draperem ve stejném dějišti (10:26).
Jiřina se zabydlí v top15, s možným průnikem do top10. Kuba tlučhuba bude spíše rád, když obhájí letošní pozici, Miami tam dost straší. Tomáš je jeden velký otazník.
Toliko má predikce už teď. Na Silvestra raději predikovat nebudu, protože je vysoce pravděpodobné, že budu našrot.