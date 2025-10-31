Fantazie! Šalková se chopila šance, je poprvé v semifinále a pokračuje v životním turnaji
Bai – Šalková 3:6, 4:6
Na vítěznou sérii čekala od nezvládnuté kvalifikace na US Open a před cestou do Jiuajingu měla na kontě šňůru čtyř porážek. Přesto Šalková v tomto týdnu prožívá zatím nejlepší turnaj své kariéry a došla stejně jako soupeřka do svého prvního čtvrtfinále na nejvyšším okruhu.
V něm si poradila s domácí nadějí Bai, která v půlce října definitivně odstartovala comeback po dlouhé zdravotní pauze. Číňanka sice nyní nefiguruje v žebříčku, nicméně ještě loni v červnu se nacházela v elitní stovce.
Šalková byla po většinu zápasu jasně lepší. V úvodním gamu si prohrála servis, ovšem zareagovala rebrejkem, v šesté hře sebrala Bai podání znovu a náskok si bez problémů uhájila. Další brejk slavila v pátém gamu následujícího dějství a ani tentokrát vedení nepromarnila, přestože musela likvidovat brejkbol za stavu 4:3 a dalším dvěma hrozbám čelila v závěrečném gamu po dvou nevyužitých mečbolech.
Výkony Šalkové v Jiujiangu mají vzestupnou tendenci. V úvodním kole se trápila s kvalifikantkou ze čtvrté stovky žebříčku Aljonou Falejovou, pak zdolala nasazenou Anastasiji Zacharovovou a ve čtvrtfinále nedala výraznější šanci Bai.
Pátečním vítězstvím znovu vylepšila své osobní maximum na hlavním okruhu, na kterém až na pátý pokus překročila osmifinálovou fázi. V sobotu tak bude bojovat o největší finále v kariéře a celkově osmé na profesionální tour, přičemž všech sedm předchozích vyhrála.
Její soupeřkou v semifinále bude nasazená trojka Parksová ze Spojených států, nebo Ruska Blinkovová. Druhé semifinále obstarají obhájkyně titulu Viktorija Golubicová s juniorskou hvězdou Lilli Taggerovou.
Výsledky turnaje WTA 250 v Jiujiangu
