Fantazie! Šalková se chopila šance, je poprvé v semifinále a pokračuje v životním turnaji

DNES, 09:42
WTA JIUJIANG - Dominika Šalková (21) s přehledem vyhrála své první kariérní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a znovu vylepšila maximum na této úrovni. Česká naděje si v pátek v čínském Jiujiangu poradila 6:3, 6:4 s domácí Zhuoxuan Bai (22) a bude hrát o největší finále. V semifinále vyzve Alyciu Parksovou, nebo Annu Blinkovovou.
Dominika Šalková je poprvé v semifinále na hlavním okruhu (© Olimpik/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Bai – Šalková 3:6, 4:6

Na vítěznou sérii čekala od nezvládnuté kvalifikace na US Open a před cestou do Jiuajingu měla na kontě šňůru čtyř porážek. Přesto Šalková v tomto týdnu prožívá zatím nejlepší turnaj své kariéry a došla stejně jako soupeřka do svého prvního čtvrtfinále na nejvyšším okruhu.

V něm si poradila s domácí nadějí Bai, která v půlce října definitivně odstartovala comeback po dlouhé zdravotní pauze. Číňanka sice nyní nefiguruje v žebříčku, nicméně ještě loni v červnu se nacházela v elitní stovce.

Šalková byla po většinu zápasu jasně lepší. V úvodním gamu si prohrála servis, ovšem zareagovala rebrejkem, v šesté hře sebrala Bai podání znovu a náskok si bez problémů uhájila. Další brejk slavila v pátém gamu následujícího dějství a ani tentokrát vedení nepromarnila, přestože musela likvidovat brejkbol za stavu 4:3 a dalším dvěma hrozbám čelila v závěrečném gamu po dvou nevyužitých mečbolech.

Výkony Šalkové v Jiujiangu mají vzestupnou tendenci. V úvodním kole se trápila s kvalifikantkou ze čtvrté stovky žebříčku Aljonou Falejovou, pak zdolala nasazenou Anastasiji Zacharovovou a ve čtvrtfinále nedala výraznější šanci Bai.

Pátečním vítězstvím znovu vylepšila své osobní maximum na hlavním okruhu, na kterém až na pátý pokus překročila osmifinálovou fázi. V sobotu tak bude bojovat o největší finále v kariéře a celkově osmé na profesionální tour, přičemž všech sedm předchozích vyhrála.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Její soupeřkou v semifinále bude nasazená trojka Parksová ze Spojených států, nebo Ruska Blinkovová. Druhé semifinále obstarají obhájkyně titulu Viktorija Golubicová s juniorskou hvězdou Lilli Taggerovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Jiujiangu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
7
CZ_Banjo
31.10.2025 10:40
Zatím sympatický projev mluvený i herní. Tak hlavně aby jí to vydrželo! Ale zatím super.
Mantra
31.10.2025 10:36
samej životní úspěch :-)
historik
31.10.2025 10:05
U Dominiky je největší slabinou servis a hlava. Snad by jí to mohlo pomoci k většímu sebevědomí. Přál bych jí to moc.
baba
31.10.2025 09:57
no ale musíme si přiznat, že s tímto servisem bude bude mít u lepších hráček problémy. Dnes ale musím pochválit, několikrát měla soupeřka šanci na otočku a Dominika to zvládla otočit zpět a doservírovat.
Mony
31.10.2025 10:01
Jo ten servis je slabina. Ona je ale docela malá, i když to tak na obrazovce nevypadá
HAJ
31.10.2025 10:33
Jo servis by potřebovala zlepšit, jak první, tak druhý. Dnes Číňanka tolik po druhém netlačila, ale včera ji Ruska po druhém pěkně zatápěla. Já věřím, že na tom zapracuje a do stovky se probije. Je to sympatická holka a moc jí to přeju.
Parks anebo Blinková bude pěkný test.
Mony
31.10.2025 09:51
Tohle si Domča za tu smůlu a nepřízeň osudu opravdu zasloužila!
Také vypadá za inteligentní holku.
Nepotřebuje předem připravené fráze do rozhovorů a pohotově a věcně odpovídá na otázky. Sice byly dnes vidět i slabiny , jako obavy o výhodách, ale přesto tohle může být Dominiky turnaj! Soupeřky jsou hodně hratelné, i když třeba Parks do toho po slabším období zase šlápla.
