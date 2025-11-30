Favorit Menšík už zná veškerou konkurenci. Turnaj mistrů do 20 let má kompletní obsazení

DNES, 08:00
Letošní ročník Turnaje mistrů do 20 let zná všech osm účastníků. Největším favoritem na celkový triumf bude Jakub Menšík (20), který si může spravit chuť po loňském debaklu. Jeho hlavním konkurentem by měl být loňský finalista Learner Tien. Next Gen ATP Finals startuje 17. prosince a znovu po roce se uskuteční v saúdskoarabské Džiddě.
Jakub Menšík na loňském Next Gen ATP Finals (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Menšík se na Turnaj mistrů pro mladíky kvalifikoval s velkým předstihem a je nejlepším hráčem v žebříčku do 20 let. Úřadující šampion Masters v Miami si svou premiéru na této akci odbyl loni, kdy patřil mezi největší favority, avšak prohrál všechny tři zápasy ve skupinové fázi.

Letos by měla být konkurence o něco slabší, což je způsobeno i omluvenkou loňského šampiona Joaa Fonsecy. Na jedinou výraznější hrozbu Tiena by Menšík narazil nejdříve v semifinále. Letenku na Next Gen ATP Finals si zajistili také Alexander Blockx, Dino Prižmič, Martín Landaluce, Nicolai Budkov Kjaer, Nishesh Basavareddy a Rafael Jódar.

Menšík a Tien budou největšími favority základních skupin. V aktuální sezoně oba posbírali minimálně o tisíc bodů více než ostatní účastníci. Los skupinové fáze proběhne v neděli 14. prosince.

Třetím rokem po sobě se Turnaj mistrů do 20 let uskuteční v saúdskoarabské Džiddě. Následující ročník by už mělo pořádat jiné město. Letošní edice je na programu od 17. do 21. prosince. Mezi bývalými šampiony najdeme například v současnosti dominující Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera.

Body do žebříčku se sice neudělují, nicméně pořadatelé nabídnou největší prize money v historii tohoto podniku. Celková dotace činí zhruba 2,1 milionu dolarů a neporažený šampion by si odvezl finanční odměnu ve výši 539 750 dolarů.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Mony
30.11.2025 11:16
Ono by stačilo si odvézt 500000kč, ne $
Reagovat
Mantra
30.11.2025 11:09
Fakt?
Až ho vysekne Budkov nebo Blocxk, tak bude čumět. A favorit je Tien. 100%
Reagovat

