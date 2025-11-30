Favorit Menšík už zná veškerou konkurenci. Turnaj mistrů do 20 let má kompletní obsazení
Menšík se na Turnaj mistrů pro mladíky kvalifikoval s velkým předstihem a je nejlepším hráčem v žebříčku do 20 let. Úřadující šampion Masters v Miami si svou premiéru na této akci odbyl loni, kdy patřil mezi největší favority, avšak prohrál všechny tři zápasy ve skupinové fázi.
Letos by měla být konkurence o něco slabší, což je způsobeno i omluvenkou loňského šampiona Joaa Fonsecy. Na jedinou výraznější hrozbu Tiena by Menšík narazil nejdříve v semifinále. Letenku na Next Gen ATP Finals si zajistili také Alexander Blockx, Dino Prižmič, Martín Landaluce, Nicolai Budkov Kjaer, Nishesh Basavareddy a Rafael Jódar.
Menšík a Tien budou největšími favority základních skupin. V aktuální sezoně oba posbírali minimálně o tisíc bodů více než ostatní účastníci. Los skupinové fáze proběhne v neděli 14. prosince.
Třetím rokem po sobě se Turnaj mistrů do 20 let uskuteční v saúdskoarabské Džiddě. Následující ročník by už mělo pořádat jiné město. Letošní edice je na programu od 17. do 21. prosince. Mezi bývalými šampiony najdeme například v současnosti dominující Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera.
Body do žebříčku se sice neudělují, nicméně pořadatelé nabídnou největší prize money v historii tohoto podniku. Celková dotace činí zhruba 2,1 milionu dolarů a neporažený šampion by si odvezl finanční odměnu ve výši 539 750 dolarů.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Až ho vysekne Budkov nebo Blocxk, tak bude čumět. A favorit je Tien. 100%