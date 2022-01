Favoritky Muguruzaová a Kontaveitová na Australian Open dohrály už ve druhém kole

Garbiñe Muguruzaová loni na venkovních betonech patřila k nejlepším. V těchto podmínkách posbírala 34 výher a tři trofeje, včetně Turnaje mistryň. Vstup do sezony však dvojnásobné grandslamové šampionce a bývalé světové jedničce nevyšel.

Předloňská finalistka na Australian Open stejně jako na generálce v Sydney skončila už na druhé soupeřce. Jedna z největších adeptek na letošní triumf prohrála 3-6 3-6 s Alizé Cornetovou. Na Francouzku, proti které dnes trefila dvojnásobek nevynucených chyb oproti vítězným úderům (33-17), na turnajích nestačila už potřetí v řadě.

Jednatřicetiletá Cornetová, jež je na turnaji ve třetím kole po čtyřech letech, bude bojovat o své druhé osmifinále na úvodním grandslamu sezony (2009) proti Tamaře Zidanšekové.

"Myslím, že jsem odehrála skvělý zápas. Byla jsem supersoustředěná na to, co musím dělat. Cítila jsem se jako v bublině. Vždycky musíte odehrát mimořádně dobrý zápas, abyste porazili Garbiñe, protože je velká bojovnice," radovala se Cornetová.

Zkušená tenistka si chtěla zápas užít. "Pak hraju nejlépe. V průběhu mé šestnáctileté kariéry to někdy nebyla zábava, ale teď si to chci užívat. Nevím, kolik let mi ještě zbývá," svěřila se.

Soak it up



In her 60th consecutive major, @alizecornet completes the biggest upset of the tournament so far. #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/FyNpJdErij — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2022

Ještě před 28letou Španělkou si překvapivou porážku připsala Anett Kontaveitová. Šestadvacetiletá Estonka rovněž kupila nevynucené chyby a se skvěle hrající Clarou Tausonovou uhrála jen šest gamů (2-6 4-6).

Na Australian Open, kde se letos stejně jako Muguruzaová řadila mezi největší favoritky, tak nepotvrdila vynikající formu od konce srpna. Rodačka z Tallinnu za posledních pět měsíců čtyřikrát triumfovala, hrála finále Turnaje mistryň a dnes zaznamenala teprve šestou prohru z posledních 39 zápasů.

Devatenáctiletá Tausonová se po svém premiérovém skalpu hráček Top 10 poprvé dostala do třetího kola grandslamů. Juniorská šampionka Australian Open z roku 2019 bude pokračovat proti bývalé semifinalistce Danielle Collinsové a bude mít možnost Američance vrátit prohru z předloňského French Open.

The future is NOW



19-year-old Clara Tauson upsets No. 6 seed Anett Kontaveit 6-2 6-4.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/Z7sy8NWZ8j — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2022

Namále měla i Aryna Sabalenková. Světová dvojka už v šestém utkání po sobě nasekala přes deset dvojchyb (dnes 19), ale nepříznivý vývoj stejně jako v úvodním kole otočila. Třiadvacetiletá Běloruska přetlačila 1-6 6-4 6-2 o tři roky mladší Xinyu Wang a o vyrovnání svého melbournského maxima bude usilovat proti Markétě Vondroušové.

Iga Šwiateková je naopak na Australian Open nadále suverénní. Po Harriet Dartové nedala šanci ani Rebecce Petersonové, Švédku za necelou hodinu přehrála dvakrát 6-2. O zopakování svého nejlepšího výsledku na turnaji a třetí osmifinále v řadě si nasazená sedmička zahraje s rozjetou Darjou Kasatkinovou (H2H 0-1).

Jelena Rybakinová po demolici Emmy Raducanové odstoupila z generálky v Sydney a zřejmě stále nedoléčila zranění. Po bitvě a odvráceném mečbolu v prvním kole s krajankou Zarinou Dijasovou dnes za stavu 4-6 0-1 vzdala bývalé čtvrtfinalistce Shuai Zhang a úvodní grandslam sezony pro ni skončil. Číňanka v dalším kole vyzve Elise Mertensovou.