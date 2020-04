Federer: Zůstaňte doma a buďte aktivní

"Proti zdi, jako za starých časů. Zůstat doma a být aktivní, to je v tuto chvíle velmi důležité. Ale důležitější než kdy jindy je, že nasloucháme svým vládám, přizpůsobíme se nové situaci a snažíme se z toho vzít to nejlepší," říká v krátkém videu Federer, jenž svou řeč ukončí zdánlivě náhodným trefením míčků do natáčecího zařízení.

Čtvrtý hráč světa Federer se aktuálně zotavuje z únorové operace kolena. Původně měl vynechat celou antukovou část sezony včetně French Open a vrátit se na turnajích na trávě, kvůli pandemii koronaviru se však nebude hrát minimálně do 13. července.



Osmatřicetiletý Švýcar v posledních dnech uklidnil své fanoušky, když přišlíbil účast na turnajích i v příštím roce.