Ferrero o konci s Alcarazem: Celý rok jsme se nehádali, ale tohle jsem nemohl akceptovat
Od oznámení rozchodu uplynul už více než týden a postupně vyplouvají na povrch okolnosti, které rozhodnutí předcházely. Přestože měl Alcaraz za sebou nejlepší sezonu kariéry, nová smlouva, jež byla Ferrerovi po ní předložena, se ukázala jako nepřekonatelná překážka.
"Nová smlouva mi byla zaslána, s určitými věcmi jsem nesouhlasil, dal jsem to najevo a k dohodě nedošlo," uvedl Ferrero s tím, že během celé sezony mezi nimi nedocházelo ke konfliktům ani s hráčem, ani s jeho týmem. "Po celý rok nedošlo k žádným hádkám ani neshodám, ale tohle jsem nemohl akceptovat," dodal úspěšný kouč.
Ferrero zároveň zdůraznil, že rozchod nebyl impulzivním rozhodnutím. "Každý další den to člověk vstřebává o něco lépe. Lidé si uvědomili práci, která byla odvedena, takže v tomto ohledu jsem klidný," řekla bývalá světová jednička.
Naznačil také, že v předchozí smlouvě nebylo mnoho klauzulí v jeho prospěch a že nové podmínky obsahovaly body, které z principu nemohl akceptovat. "Jsem věrný svým hodnotám. Každý z nás má svou cestu a té je třeba se držet," dodal.
Navzdory rozchodu chce Ferrero s Alcarazem udržet dobrý vztah i do budoucna. Přiznal, že po oznámení rozchodu spolu zatím nemluvili, protože hráč potřebuje klid na přípravu. "Později se s ním spojím, abych se ujistil, že je vše v pořádku," uvedl.
Vyzdvihl rovněž roli Samuela Lópeze, jehož příchod do týmu podle něj pomohl osvěžit dlouhodobou spolupráci a zmírnit každodenní napětí. Právě López nakonec zůstal u Alcaraze jako hlavní trenér. Ferrero věří, že López má dostatek zkušeností, aby roli hlavního trenéra zvládl, a případné posílení realizačního týmu by mohlo přijít až po delším časovém období.
Zároveň si ponechává otevřené dveře k možnému návratu ke spolupráci s Alcarazem. "Rozhodně současné neshody nepovažuji za definitivní. Díky přátelství, které s ním a týmem mám, dveře nezavřu," zopakoval.
I přes složitou situaci před Australian Open je Ferrero přesvědčen, že Alcaraz má před sebou úspěšnou budoucnost. "Carlos miluje tenis a boj o velké tituly. Má obrovský talent a všechny předpoklady," uvedl.
Sám si nyní chce dopřát pauzu po více než sedmi letech intenzivní práce a věnovat se rodině. "Až se vše uklidní, budeme dál mluvit o tom, co jsme spolu zažili. Zůstaneme přáteli," uzavřel Ferrero.
Zápis do historie. Alcaraz ve 22 letech dokázal to, co nikdo jiný v dějinách tenisu
