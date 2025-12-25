Zápis do historie. Alcaraz ve 22 letech dokázal to, co nikdo jiný v dějinách tenisu

DNES, 08:00
Téma 0
V roce 2025 se několikrát přepisovala historie mužského i ženského tenisu. A proto si pojďme před novou sezonou připomenout nejlepší letošní statistiky. Těch bude celkem pět a seznam znovu po roce sestavil web Tennis.com. Dnes se podíváme na zápisy do historie v podání současného krále Carlose Alcaraze (22).
Profily hráčů
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz se už nyní zapsal do historie tenisu (@ Miguel Reis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Co více si mohl Alcaraz od letošní sezony přát? Celý tenisový svět se mu dívá na záda, letos si na své konto připsal osm titulů, včetně dvou grandslamových. O rozruch se nechtěně postaral před pár dny nečekaným rozchodem se svým koučem Juanem Carlosem Ferrerem.

Právě pod dohledem svého slavného trenérského krajana získal rodák z Murcie hned několik primátů, které bude v budoucnosti pro případné vyzyvatele velmi těžké překonat.

Po US Open v roce 2022, na kterém získal svůj premiérový ze zatím šesti grandslamových titulů, se stal nejmladší světovou jedničkou v historii. V té době mu bylo 19 let a 129 dní.

Na svém kontě má kromě těchto úspěchů i jeden další. Svých šesti triumfů na turnajích velké čtyřky spravedlivě rozdělil mezi tři z nich – na French Open vládl v letech 2024 a 2025, Wimbledon se mu klaněl v sezonách 2023 a 2024 a ve Flushing Meadows přebíral pohár v sezonách 2022 a 2025.

Ve věku 22 let se tak stal vůbec nejmladším tenistou historie, který vyhrál grandslamový turnaj na různých površích více než jednou. Takový kousek se nepovedl ani nikomu ze slavné trojice v čele s Novakem Djokovičem, Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem.

TOP 5 letošních statistik

Djokovič zbořil neskutečnou sérii

Sabalenková vyhrála 19 tie-breaků v řadě

Sinner překonal legendy a předčil nejen Nadala

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist