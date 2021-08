Finále Poháru B.J. Kingové míří do Prahy, vláda uvolnila 65 milionů

Vláda uvolnila 65 milionů korun z rozpočtové rezervy na pořádání finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové tenistek v Česku. Tenisový svaz díky tomu může podepsat smlouvu s Mezinárodní tenisovou federací (ITF) na vrcholnou týmovou akci žen, která by se v pražské O2 areně měla konat první listopadový týden.

Závěrečný turnaj se měl hrát v Budapešti, ale loni byl zrušen a letos byl kvůli koronavirové situaci odložen. Maďarská metropole se pořádání akce v květnu vzdala.

"Vláda schválila poskytnout Českému tenisovému svazu prostřednictvím Národní sportovní agentury 65 milionů korun na organizaci mistrovství světa družstev v tenise," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na tiskové konferenci po zasedání kabinetu. Na twitteru doplnila, že uvolnění peněz je jednorázovou záležitostí, která má podpořit zdravý životní styl.

Šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka už v polovině června uvedl, že o uspořádání finálového turnaje v Praze s vedením ITF jedná. "Dnešní schválení příspěvku na úhradu části pořadatelských nákladů organizace Billie Jean Kingové Cupu v Praze českou vládou byl poslední krok před podpisem připravené smlouvy s ITF," uvedl Kaderka pro média.

"Jde o výsledek mé dohody s prezidentem ITF Davidem Haggertym o přesunu prvního ročníku soutěže v novém formátu z Budapešti do Prahy. Je to obrovský diplomatický úspěch, budeme organizovat největší globální sportovní akci v Česku," uvedl Kaderka s tím, že do Prahy přijede dvanáct nejlepších týmů a zápasy se budou vysílat ve 175 zemích.

Fed Cup byl na Pohár Billie Jean Kingové přejmenován loni na počest dvanáctinásobné grandslamové vítězky a bojovnice za rovnost pohlaví a sociální spravedlnost. Zvýšily se také finanční odměny pro účastníky finálového turnaje na 18 milionů dolarů.

Pro dvanáctku kvalifikovaných týmů platí původní rozlosování. Češky, které dostaly divokou kartu, jsou ve skupině D spolu se Švýcarskem a Německem. Dále budou startovat Austrálie, Bělorusko, Belgie, Francie, Maďarsko, Rusko, Slovensko, Španělsko a USA.

České tenistky jsou v soutěži nejúspěšnějším týmem poslední dekády, od roku 2011 získaly šest ze svých jedenácti trofejí. Pět zbývajících titulů vybojovalo ještě Československo. Naposledy slavily stříbrný pohár po finále v Praze v roce 2018.