Finálová neporazitelnost pokračuje! 15letá Brenda Fruhvirtová dnes v Maďarsku neztratila jediný game a má 5. titul!

Brendu Fruhvirtovou už na juniorských turnajích vídáme minimálně. Mladší z talentovaných sester se chce soustředit hlavně na profesionální tour, na které vyhrála posledních 15 zápasů, pokud přičteme exhibiční duely tak 19, a v jediném potřebovala tři sety.

Vycházející hvězda, jež na začátku dubna oslavila své teprve 15. narozeniny, v únoru zazářila v Argentině, když během dvou týdnů ovládla oba podniky v Tucumánu a stala se nejmladší šampionkou na okruhu ITF po více než šesti letech. Další triumf slavila o čtyři měsíce později ve Švýcarsku a po něm ovládla i švédský Danderyd a nyní maďarský Mogyoród.

Zhruba šest kilometrů od hlavního města Budapešti za celý týden neztratila jediný set, postupně vyřadila Francouzku Victorii Munteanovou (#611), Japonku Rinu Saigóovou (#670), Argentinku Julii Rieraovou (#403) a Rumunku Miriam Biancu Bulgaruovou (#429) a další parádní jízdu završila demolicí Luisy Meyerové auf der Heideové (#527). O pět let starší Němce ve finále nepovolila jediný game.

And a new W25 title for Brenda after defeating Luisa Meyer Auf Der Heide 6-0 6-0 in Mogyorod final!



Congrats! pic.twitter.com/rfmP29haLG