Fonseca? Může ohrozit Alcaraze i Sinnera, nepochybuje Davidovich
O tom, že je Fonseca obrovským příslibem světového tenisu, mají odborníci jasno už delší dobu. Další důvod pro jejich přesvědčení jim mladý Brazilec dal v Basileji, kde celý turnaj ovládl a získal tak svůj druhý kariérní titul, když letos nenašel přemožitele ani na antuce v Buenos Aires.
"Jeho hra vykazuje známky obrovského potenciálu. Má své slabiny, ale určitě je v jeho silách v budoucnu konkurovat a ohrozit postavení Sinnera a Alcaraze," má jasno Davidovich.
"Jsi nová velká osobnost tenisu. Máš před sebou skvělou budoucnost, budeš novým vyzyvatelem pro Sinnera a Alcaraze," řekl Davidovich při slavnostním ceremoniálu na adresu svého přemožitele po finále.
Fonseca je podle řady tenisových expertů hlavním konkurentem, který by měl zaplnit propast mezi současnými králi světového tenisu, Alcaraze se Sinnerem, a dalšími hráči světové špičky.
Rodákovi z Rio de Janeiro v novém vydání žebříčku patří životní 28. příčka. Mezi tenisty do 20 let je druhým Američan Learner Tien, kterému patří 37. pozice. Třetí je až na 130. místě Španěl Martin Landaluce.
Své postavení bude Fonseca potvrzovat na posledním letošním Masters v Paříži, kde ho v prvním kole čeká souboj s Kanaďanem Denisem Shapovalovem. Jeho finálový soupeř z Basileje Davidovich změří síly s domácím finalistou z minulého roku, Ugo Humbertem.
