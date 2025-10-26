Teenager Fonseca dobyl Basilej a má nejcennější trofej. Davidovich prohrál i páté finále

DNES, 17:30
Aktuality 6
ATP BASILEJ - Joao Fonseca (19) ještě neoslavil 20. narozeniny a už je dvojnásobným šampionem na nejvyšším okruhu. Hvězdný Brazilec ve finále basilejské pětistovky přehrál 6:3, 6:4 Alejandra Davidoviche (26), zvládl i své druhé kariérní finále na této úrovni a získal nejcennější trofej. Jeho španělský protivník naopak prohrál i pátý finálový zápas a na premiérový triumf pořád čeká.
Profily hráčů
Fonseca Joao
Davidovich Fokina Alejandro
Joao Fonseca získal svůj druhý kariérní titul (© FABRICE COFFRINI / AFP)

Davidovich – Fonseca 3:6, 4:6

Šance na triumf byly na obou stranách vyrovnané, nicméně mnohem méně zkušený Fonseca předvedl jasně lepší výkon. Brazilec byl jeden míček od vedení 4:0, ale Davidovich zabral a snížil na 2:3 ze svého pohledu.

Brejk však španělský tenista nepotvrdil a k další příležitosti se na returnu v úvodním dějství nedostal. Fonseca měl dva setboly už na příjmu, avšak nakonec potřeboval čtyři možnosti a musel sadu dopodávat.

Druhý set se rozhodl hned v samotném úvodu. Davidovich si prohrál v prvním gamu servis a jeho protivník ztratil pouhé čtyři body na vlastním podání. Brazilský teenager neznervózněl ani ve chvíli, kdy šel servírovat na titul.

Úřadující šampion Turnaje mistrů do 20 let Fonseca se probojoval do semifinále na okruhu ATP teprve podruhé v kariéře a i tentokrát to dotáhl až k triumfu. Podařilo se mu to také v únoru na menší antukové akci v Buenos Aires.

Na pětistovce v Basileji získal svou nejcennější trofej a čeká ho debut v TOP 30 žebříčku. Prvenství ve švýcarské hale znamená posun na 28. místo.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Davidovich naopak nezvládl ani své páté kariérní finále. Z titulu se neradoval v roce 2022 na Masters v Monte Carlu ani v letošní sezoně v Delray Beach, Acapulcu, Washingtonu a teď v Basileji.

Oba finalisty čeká bleskový přesun na Masters v Paříži, kde už v pondělí vypukne hlavní soutěž. Do akce by měli jít v úterý. Fonseca vyzve v prvním kole Denise Shapovalova a nasazený Davidovich se utká s domácím úřadujícím finalistou Ugem Humbertem.

Výsledky turnaje ATP 500 v Basileji

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
Trojchyba_Mat
26.10.2025 18:15
OT: Evidentně dobrá nálada v Paříži
https://www.youtube.com/shorts/wHCcAm8svnM
Reagovat
pantera1
26.10.2025 18:09
Jsem si tipla dobře, že Fokiho zázračný Tlučhuba skolí. Teda Alejandro styď se .
Reagovat
hanz
26.10.2025 17:55
Nadpis by měl být spíš - Žaískovi spadl titul do klína...
Reagovat
hanz
26.10.2025 17:52
Fokýsek se může chytit za ruku s naší Muchovic, Lindičkou a Hradeckou
Reagovat
Pe3k
26.10.2025 17:50
JOAO
Příští sezonu už bude mezi nasazenými na gs.
Třeba to bude on co bude dělat problémy SinCarazovi.
Gratz.
Reagovat
com
26.10.2025 17:38
smile J smile O smile A smile O smile

Jak jen teenager Kde je nakaj supertalent, hvezda, zazracne brazilske dite smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist