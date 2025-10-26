Teenager Fonseca dobyl Basilej a má nejcennější trofej. Davidovich prohrál i páté finále
Davidovich – Fonseca 3:6, 4:6
Šance na triumf byly na obou stranách vyrovnané, nicméně mnohem méně zkušený Fonseca předvedl jasně lepší výkon. Brazilec byl jeden míček od vedení 4:0, ale Davidovich zabral a snížil na 2:3 ze svého pohledu.
Brejk však španělský tenista nepotvrdil a k další příležitosti se na returnu v úvodním dějství nedostal. Fonseca měl dva setboly už na příjmu, avšak nakonec potřeboval čtyři možnosti a musel sadu dopodávat.
Druhý set se rozhodl hned v samotném úvodu. Davidovich si prohrál v prvním gamu servis a jeho protivník ztratil pouhé čtyři body na vlastním podání. Brazilský teenager neznervózněl ani ve chvíli, kdy šel servírovat na titul.
Úřadující šampion Turnaje mistrů do 20 let Fonseca se probojoval do semifinále na okruhu ATP teprve podruhé v kariéře a i tentokrát to dotáhl až k triumfu. Podařilo se mu to také v únoru na menší antukové akci v Buenos Aires.
Na pětistovce v Basileji získal svou nejcennější trofej a čeká ho debut v TOP 30 žebříčku. Prvenství ve švýcarské hale znamená posun na 28. místo.
Davidovich naopak nezvládl ani své páté kariérní finále. Z titulu se neradoval v roce 2022 na Masters v Monte Carlu ani v letošní sezoně v Delray Beach, Acapulcu, Washingtonu a teď v Basileji.
Oba finalisty čeká bleskový přesun na Masters v Paříži, kde už v pondělí vypukne hlavní soutěž. Do akce by měli jít v úterý. Fonseca vyzve v prvním kole Denise Shapovalova a nasazený Davidovich se utká s domácím úřadujícím finalistou Ugem Humbertem.
Výsledky turnaje ATP 500 v Basileji
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
https://www.youtube.com/shorts/wHCcAm8svnM
Příští sezonu už bude mezi nasazenými na gs.
Třeba to bude on co bude dělat problémy SinCarazovi.
Gratz.
Jak jen teenager Kde je nakaj supertalent, hvezda, zazracne brazilske dite