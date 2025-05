Francouzské publikum? Bylo to peklo, fakt přísné, říkala Valentová

FRENCH OPEN - Když Tereza Valentová (18) proměnila v prvním kole Roland Garros proti Chloé Paquetové mečbol, radostí zaklonila hlavu a zvedla ruce. V duelu, kdy vedle soupeřky čelila také francouzským fanouškům, zvládla obrat a po výhře 4:6, 6:3, 7:5 získala po úspěšné kvalifikaci i první triumf v hlavní soutěži grandslamu. V rozhovoru s novináři ji těšil obrat ve třetím setu, za stavu 2:5 se už viděla v letadle. Místo toho vyhrála i sázku s trenérem, který si musí koupit nový telefon.

Paquetová – Valentová 6:4, 3:6, 5:7

"Po utkání jsem byla trošku mimo. Celý zápas jsem cítila, že mě divně bolí břicho. A po něm mi bylo snad ještě hůř. I koučovi prý bylo hrozně. Jen tátovi ne, ten prý byl v klidu," řekla Valentová. "Teď už jsem se ale uklidnila, takže dobrý. Hrát v takovém prostředí ale nebylo vůbec příjemné. Hodně na hlavu i nervy, takže mi z toho asi pracoval i žaludek," podotkla.



Přestože česká debutantka dostala po úspěšné kvalifikaci do 1. kola 119. hráčku světa a držitelku divoké karty Paquetovou, čekal ji náročný zápas. Na kurtu číslo sedm čelila i domácím fanouškům. Tak výrazně naladěné publikum proti sobě ještě nezažila.



"Bylo to peklo, fakt přísné. Zkazila jsem první servis a týpek v bílém na mě pořvával: Jen tak dál. Když jsem šla do toho rohu, naschvál se naklonil a křičel na mě: Chloé, Chloé. Na druhé straně u trenérů, když jsem se šla utírat, mi přišlo, že mi prasknou bubínky. Říkala jsem si, že tohle není úplně fér," líčila Valentová.



"Snažila jsem se ale nevnímat, co se děje. Na kout, kde seděli její lidi s cedulemi, jsem se nepodívala ani jednou. Kouč říkal, že tam jeden chlápek pořád čekal, až se na něj podívám, že by mě nějak rozhodil. Ale vydržela jsem se nepodívat," uvedla.



O atmosféře mluvila před zápasem s mentálním trenérem. Tušila, že fanoušci budou hlasití. "Potřebovala jsem zůstat v zóně a nevnímat je. Celkem se mi to povedlo. Když mi teklo do bot, uvnitř jsem bublala, ale nesměla jsem dát znát, že mi jejich chování vadí. Pak by se rozjeli ještě víc," řekla tenistka TK Sparta Praha.

Psychickou odolnost Valentová prokázala ve třetím setu, kdy otočila vývoj ze stavu 2:5 na 7:5. Tou dobou se už viděla na cestě domů. "My jsme si dali s koučem sázku, tak jsem říkala, že ji prohraju. Už jsem se viděla v letadle," popsala. "Říkala jsem si, že nechci prohrát. Strašně jsem nechtěla. Chtěla jsem vyhrát a ukázat jim to. Ukázat všem, že jsem schopná si s tím poradit. A že mě jen tak nezastaví. Naštěstí jsem za stavu 2:5 trefila tři winnery. Zabila jsem jí tam tři míče, to mi pomohlo. A myslím si, že ona pak trošku ´kákla´. Nejsem si ale jistá," dodala s úsměvem Valentová.



Spolu s kvalifikací a loňskými triumfy na juniorském Roland Garros, kde uspěla ve dvouhře i čtyřhře, vybojovala patnácté vítězství v Paříži za sebou. "Hustý, to se mi líbí. Tam (mezi juniorkami) to bylo taky strašně velký zážitek, ale tohle je něco jiného. Je to grandslam hlavní soutěž. Já jsem hrála turnaj předtím a hrála jsem úplně otřesně. Nechtěla jsem sem ani jet, říkala jsem si, že to bude ostuda. Kdyby mi někdo řekl, že se kvalifikuju, vyhraju tři zápasy v kvaldě a že vyhraju první kolo v hlavní, tak si řeknu, jestli se náhodou nezbláznil," přiznala.

World No. 172, 18yo Tereza Valentova comes back from a set down and 3-5 in the third set, to defeat Chloe Paquet and secure her first career Grand Slam main draw win at the first attempt



Great fighting spirit and resilience from the teenager!

Congrats, Tery! pic.twitter.com/5HXxDD0DTD — til polarity's end ⚫⚪ (@lildarkcage) May 27, 2025

Vedle zápasu vyhrála i sázku s koučem Liborem Salabou: musí si koupit nový telefon. "On ho má úplně rozbitý. Neslyší v něm a musí si ho dávat nahlas. Mluvila jsem přes jeho telefon a to se nedá slyšet. Tak jsme si dali sázku, že jestli vyhraju, tak si koupí nový mobil. On to nechce, nikdy nechtěl. Ale jakmile jsem přišla do posilovny, řekla jsem mu, že si kupuje nový mobil," uvedla s úsměvem.



Sázku s trenérem mají už připravenou i na druhé kolo, v němž se utká se světovou dvojkou a loňskou vítězkou Turnaje mistryň Američankou Coco Gauffovou. "Když vyhraju, tak si trenér vytetuje eiffelovku nebo něco. On už má ale dost tetování," řekla Valentová.



Na duel proti vítězce US Open z roku 2023 se těší. "Asi budu samozřejmě nervózní. Jsem zvědavá, jak bude hrát a jestli jí budu schopná konkurovat. Uvidím, jak hraje druhá na světě, to je zkušenost k nezaplacení. Na zápas se těším, chci něco uhrát. Uvidíme, stát se může všechno. Budu se soustředit na sebe, abych zahrála co nejlíp," doplnila Valentová.

Výsledky dvouhry žen na French Open