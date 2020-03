French Open a Wimbledon bez diváků? Pořadatelé francouzského grandslamu váhají, Wimbledon by turnaj zrušil

Ve středu byla epidemie koronaviru Světovou zdravotnickou organizací překlasifikována na pandemii. A to mělo obrovský dopad na tenisový svět. Turnaje ATP včetně challengerů se znovu začnou hrát nejdříve 27. dubna, WTA zatím zrušila pouze podniky v Charlestonu a Bogotě, osud dalších turnajů startujících od 20. dubna je nejistý. Na okruhu ITF bude rovněž pauza do 19. dubna.

Otazník tak visí i nad French Open (kvalifikace má začít v týdnu od 18. května) a Wimbledonem (kvalifikační boje mají odstartovat v týdnu od 22. června). Možností je, že by se evropské grandslamy uskutečnily bez diváků. Na to však mají pořadatelé těchto grandslamů zatím odlišný názor.

"Budeme se řídit doporučeními francouzské vlády a zdravotnických organizací. V ohrožení není jen French Open, ale i další evropské turnaje. Pokud by se mělo French Open odehrát bez diváků, byl by to problém i z ekonomického hlediska. Prozkoumáme všechny možnosti, rozhodnutí nebude na francouzské federaci, učiníme ho my," řekl ředitel antukového grandslamu Guy Forget.

"Pro All England Club je představa, že se nejslavnější turnaj světa bude hrát bez diváků, naprosto nepřijatelná. Turnaj bychom raději zrušili. Diváci by samozřejmě dostali peníze za lístky zpět, na to jsme dostatečně pojištěni," uvedli představitelé Wimbledonu a zároveň upozornili, že jejich turnaj je stále daleko a do té doby se může situace zlepšit.