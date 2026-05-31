French Open: Menšík je poslední naděje! V cestě do čtvrtfinále stojí ruská hrozba

DNES, 06:00
Jakub Menšík je poslední českou nadějí ve dvouhře na letošním French Open a bude bojovat o své první grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Talentovaný rodák z Prostějova má za sebou v Paříži už několik velmi těžkých výzev a tou další bude zkušená ruská hrozba.
Jakub Menšík je poslední českou nadějí ve dvouhře na French Open

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 31. 5.

Češi v akci
Menšík (26-ČR) – Rubljov (11-) | Court Suzanne-Lenglen (16:00 SELČ)

Menšík se porve o největší čtvrtfinále

Jakub Menšík snad v neděli konečně odehraje své první grandslamové osmifinále. Šanci měl dostat už na letošním Australian Open, ale kvůli zranění z turnaje odstoupil a do dalšího kola bez boje poslal svůj idol Novaka Djokoviče. Pokud v Paříži nastoupí, bude čelit Andrejovi Rubljovovi. S bývalým pátým a nyní 13. hráčem světa se potkal už dvakrát. Pokaždé během sezony 2024, v níž se český talent na nejvyšší úrovni teprve rozkoukával. Přesto dokázal zvítězit v Dauhá ve dvou těsných setech i po obratu v Šanghaji.

Na grandslamu, kde se hraje na tři vítězné sety, to může mít se zkušeným ruským protivníkem ještě mnohem těžší. Menšík ale vypadá, že je velmi dobře připravený. Po neskutečné a téměř pětihodinové bitvě ve druhém kole s Marianem Navonem sice schytal kanára, nicméně i tak zlomil prokletí proti Alexovi de Minaurovi a australskou jedničku po mizerném setu neskutečným způsobem přejel.

Skvělý výkon určitě bude potřebovat také proti Rubljovovi. Ten sice v poslední době nehraje v nejlepší formě, nicméně v Paříži zatím ztratil jen dva sety, velmi dobře zvládá koncovky a přešel přes Ignacia Buseho, který má životní formu, Camila Uga Carabelliho i Nuna Borgese. Šance na postup v souboji Menšíka s Rubljovem jsou naprosto vyrovnané a tento duel by skutečně mohl nabídnout velmi těsný průběh.

Na programu je první polovina osmifinálových duelů. V akci budou také největší favorit Alexander Zverev, čtyřnásobná šampionka Iga Šwiateková či nebezpečně rozjetý mladík Rafael Jódar. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Nedělní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 11:00 SELČ)
1. Kosťuková (15-Ukr.) – Šwiateková (3-Pol.)
2. Svitolinová (7-Ukr.) – Bencicová (11-Švýc.)
3. De Jong (Niz.) – Zverev (2-Něm.) / nejdříve v 15:30 SELČ
4. Ruud (15-Nor.) – Fonseca (28-Braz.) / nejdříve ve 20:15 SELČ


COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Cirsteaová (18-Rum.) – Xiyu Wang (Čína)
2. Jódar (27-Šp.) – Carreňo (Šp.)
3. M. Andrejevová (8-) – Teichmannová (Švýc.)
4. Menšík (26-ČR) – Rubljov (11-)


COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Pavlásek/Rikl (ČR)Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.)


COURT 7 (od 11:00 SELČ)
1. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – N. Kičenoková/Ninomijaová (Ukr./Jap.)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Diabolique
31.05.2026 08:40
Zeptam se - obcas se tu objevoval takovy pekny prehled, jake turnaje kteri nasi teniste planuji v pristich tydnech - nevite kde se to da najit? Pripadne i nekde mimo TP?
com
31.05.2026 08:48
smile

https://live-tennis.eu/en/wta-schedule
vojta912
31.05.2026 08:16
Easy Mečidlo ve třech setech. Cesta za prvním z minimálně 10GS je otevřena. Čtvrtfinále Norek, semifinále dalsi russak tentokrat německy a agresivní a ve finále nejaky pizzažrout
com
31.05.2026 06:31
Večerní šlágr bude takové předčasné finále

smilesmile Casper - Joaoínek smilesmile
Mark976
31.05.2026 08:30
Casper ve třech. Fonseca je pořád extrémně přeceňovanej. To samé Jodar, ten taky padne ve 4. Potřebují ještě oba dozrát.
Liverpool22
31.05.2026 08:35
Fandím Brazílii smile když už Joao vykostil Ježíše, tak ať to tam vyhraje celé. Bylo by to dobré i celkově pro tenis jelikož Brazílie je velký trh.
Diabolique
31.05.2026 08:38
Tak ... ted at vyhraje, ale pak at ho vyradi Kuba! Prece jen byly doby, kdy je hodne srovnavali jako nastupujici generaci, pak Kuba vyhral Miami a Joao nemel super vysledky, tak Kuba vedl ... ale ted po vyrazeni NOLEho zase vsichni oslavuji Joaa i kdyz Kuba dokazal v poslednich dvou zapasech neuveritelne veci.
Liverpool22
31.05.2026 08:42
Jo, jo zápas Kuba-Joao bych chtěl vidět i když Kuba umí spíš na Ruuda. Nicméně nejdřív musí Kuba sundat Rubleva což by měl zvládnout a pak se uvidí co bude dál. smile
com
31.05.2026 08:44
Já teda fandim vic Casperovi smile

2x ve finale FO, mel smulu na Big3 - jednou ho sejmul Nadal, pak Djok.. Ted by to uz mohlo klapnout
pantera1
31.05.2026 08:47
Taky by mi nevadil jako vítěz,ale přeju to víc Kubíkovi. smile
NOLE_unvaccinated_GOAT
31.05.2026 08:49
Já Joaovi. Ruud mi totiž prohrál tiket s výhrou 29600 z 10 Kč. Měl jsem jako poslední na tiketu, že Nadal nevyhraje FO 22. Za 1,6. Ney dělám si srandu. Tiket mi neprohrál Ruud, prohrála mi ho má velmi stupidní sázka proti Nadalovi. Aspoň díky té sázce jsem se začal zajímat o tenis a zamiloval jsem si ho mnohem víc než tehdy fotbal a hokej.
