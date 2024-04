Fritz v Monte Carlu neobhájí své největší antukové semifinále, už v prvním kole prohrál s Musettim

09:42

Univerzálka Collinsová napodobila Halepovou z roku 2013

30letá Američanka Danielle Collinsová se dokázala dostat se do finále dvou turnajů na dvou různých površích během dvou týdnů (tvrdý povrch v Miami a antuka v Charlestonu) jako teprve pátá tenistka za posledních 15 let a první od roku 2013. Naposledy se to povedlo Simoně Halepové na antuce v Norimberku a na trávě v Hertogenboschi, Rumunka tehdy oba turnaje vyhrála.