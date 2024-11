Fritz vyhrál možná klíčový zápas skupiny. Medveděv nezvládl emoce a dostal trestný fiftýn

14:20

Nišikori má první letošní titul a přiblížil se návratu do TOP 100

Bývalý čtvrtý hráč světa Kei Nišikori porazil ve finále challengeru v Helsinkách po obratu z manka setu a brejku 3:6, 6:4, 6:1 Lucu Nardiho a zapsal svůj první letošní triumf. Grandslamový finalista, který už několik let velmi často bojuje se zdravotními problémy, se tak přiblížil k návratu do TOP 100 žebříčku. V novém vydání by měl figurovat na 107. pozici.