Fruhvirtová obrat nedokonala. V Pekingu znovu končí hned na úvod kvalifikace

DNES, 10:30
WTA PEKING - Linda Fruhvirtová (20) skončila v kvalifikaci tisícovky v Pekingu stejně jako minulý rok hned po úvodním zápase. Česká naděje sice sahala po obratu, nakonec však po třísetové bitvě podlehla 2:6, 6:4, 4:6 97. hráčce světa Maďarce Dalmě Galfiové (27). Žádná další Češka v kvalifikaci nesoutěží.
Linda Fruhvirtová v Pekingu končí hned na úvod (@ ČTK / imago sportfotodienst / Schreyer / Profimedia)

Galfiová – Fruhvirtová 6:2, 4:6, 6:4

Fruhvirtová se místo hraní menších turnajů snaží kvalifikovat a uspět na prestižních podnicích WTA. Minulý týden v Soulu se po dvou výhrách do hlavní soutěže dostala, v prvním kole však prohrála. Ještě hůře dopadla na tisícovce v Pekingu, kde se loučí hned po úvodním duelu.

Češka začala zápas s Galfiovou prohraným podáním, a i v dalším gamu na servisu musela odvracet brejkbol. Následně se jí podařilo alespoň snížit na 2:3, na víc už se ale do konce sady nezmohla. Nevypracovala si ani jeden brejkbol a nedařilo se jí především při druhém podání, kde uhrála pouze dva z 11 míčků.

V druhém setu se ale Fruhvirtová rozehrála, přestože znovu ztratila servis hned v první hře, následně dokázala získat čtyři gamy v řadě a nadechla se k obratu. Za stavu 5:3 podávala na zisk setu, setbol však nevyužila a po dlouhé hře servis ztratila. Rozhodit se však nenechala a následně sadu ukončila na příjmu po využité čtvrtého setbolu.

Ve vyrovnaném rozhodujícím dějství byla nakonec lepší hráčkou Maďarka, která Fruhvirtové v sedmé hře popáté v zápase sebrala podání a následně brejk potvrdila čistou hrou. Galfiová postoupila po dvou hodinách hry a o hlavní soutěž si zahraje s Polkou Katarzynou Kawaovou.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
