Fruhvirtová obrat nedokonala. V Pekingu znovu končí hned na úvod kvalifikace
Galfiová – Fruhvirtová 6:2, 4:6, 6:4
Fruhvirtová se místo hraní menších turnajů snaží kvalifikovat a uspět na prestižních podnicích WTA. Minulý týden v Soulu se po dvou výhrách do hlavní soutěže dostala, v prvním kole však prohrála. Ještě hůře dopadla na tisícovce v Pekingu, kde se loučí hned po úvodním duelu.
Češka začala zápas s Galfiovou prohraným podáním, a i v dalším gamu na servisu musela odvracet brejkbol. Následně se jí podařilo alespoň snížit na 2:3, na víc už se ale do konce sady nezmohla. Nevypracovala si ani jeden brejkbol a nedařilo se jí především při druhém podání, kde uhrála pouze dva z 11 míčků.
V druhém setu se ale Fruhvirtová rozehrála, přestože znovu ztratila servis hned v první hře, následně dokázala získat čtyři gamy v řadě a nadechla se k obratu. Za stavu 5:3 podávala na zisk setu, setbol však nevyužila a po dlouhé hře servis ztratila. Rozhodit se však nenechala a následně sadu ukončila na příjmu po využité čtvrtého setbolu.
Ve vyrovnaném rozhodujícím dějství byla nakonec lepší hráčkou Maďarka, která Fruhvirtové v sedmé hře popáté v zápase sebrala podání a následně brejk potvrdila čistou hrou. Galfiová postoupila po dvou hodinách hry a o hlavní soutěž si zahraje s Polkou Katarzynou Kawaovou.
Výsledky dvouhry žen na turnaji WTA 1000 v Pekingu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře