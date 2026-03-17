Fruhvirtová v Miami dominovala. Bartůňková dvojchybami zahodila postup do hlavní soutěže

VČERA, 22:47
Aktuality 40
WTA MIAMI - Linda Fruhvirtová (20) si zahraje hlavní soutěž v Miami. V závěrečném kvalifikačním kole si poradila s ostřílenou Američankou Varvarou Lepchenkovou (39) ve dvou setech 6:3, 6:2. Do hlavní soutěže naopak nepostoupila Nikola Bartůňková (20). Se zkušenou Švýcarkou Viktorijí Golubicovou (33) hned dvakrát nevyužila vedení brejku v rozhodujícím setu, v tie-breaku se připravila o náskok dvojchybami a padla po bitvě 3:6, 6:3, 6:7.
Profily hráčů (7)
Lepchenko Varvara
Golubic Viktorija
Fruhvirtová Linda
Bartůňková Nikola
Linda Fruhvirtová si zahraje v Miami hlavní soutěž (@ JLN Photography / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Lepchenková – L. Fruhvirtová 3:6, 2:6

Fruhvirtová mohla do zápasu s Lepchenkovou nastupovat s vědomím, že poslední vzájemný zápas, který se odehrál před pár dny v semifinále kvalifikace na Masters v Indian Wells, zvládla hladce ve dvou setech.

Hned úvodní míče nabídly řadu dlouhých výměn od základní čáry. První důležitý game se odehrál za stavu 3:2 pro českou tenistku. Při podání Američanky si Fruhvirtová díky aktivní hře vypracovala dvě brejkbolové příležitosti, tu druhou dokázala proměnit, a šla do vedení 4:2. To už mladé Češce stačilo. Ve zbytku setu už Fruhvirtová žádné problémy při svém podání nepřipustila a sadu získala za 40 minut hladce 6:3.

Do druhého setu vlétla Fruhvirtová ve velkém stylu. Chybující rodačce z Taškentu bez větších problémů vzala obě úvodní podání, sama si naopak na svém servisu počínala naprosto suverénně a za pouhých 19 minut hry se dostala do vedení 4:0.

Jednoznačně nejdelší hru přinesl šestý game druhé sady. Americká veteránka si během něho postupně vypracovala pět brejkbolových možností, tu poslední využila a snížením na 2:4 ještě vykřesala naději na obrat. O ten ale vzápětí přišla, když si opět neudržela podání a prohrávala znovu o tři gamy. Fruhvirtová už nabídnutou šanci bez problémů využila a po hodině a 23 minutách si zajistila postup do hlavní fáze.

Masters v Miami patří k oblíbeným podnikům české tenistky. V sezoně 2022 zde jako šestnáctiletá došla senzačně do osmifinále, když mimo jiné porazila i Victorii Azarenkovou. V minulém roce se zde jako 215. hráčka světa skrz kvalifikaci probila do třetího kola.

Bartůňková – Golubicová 3:6, 6:3, 6:7

Úvodní gamy zápasu mezi Bartůňkovou a zkušenou Švýcarkou Golubicovou přinesly vyrovnaný tenis. Jako první se do problémů dostala Češka, která v dlouhé čtvrté hře musela při svém servisu likvidovat tři brejkové hrozby, aktivní hrou si však se složitými situacemi poradila.

Jednoručný bekhend hrající Švýcarka ale byla postupem času na dvorci jistější a lepší hráčkou. Za stavu 3:2 ze svého pohledu uspěla na returnu, brejk vzápětí potvrdila a dostala se do vedení o tři gamy. Bartůňková stihla ještě snížit, na obrat v úvodním dějství ale už sílu nenašla. O třináct let starší soupeřka české tenistky získala první set za 44 minut hry 6:3 a šla do vedení 1:0 na sety.

Velké problémy musela rodačka z Prahy řešit hned v úvodním gamu druhé sady, když při svém podání prohrávala už 0:40, dokázala si však poradit a servis udržela. To už se jí ale nepovedlo v páté hře, kdy Golubicová uspěla na returnu a šla do vedení. Brejk se jí ale vzápětí nepodařilo potvrdit a bylo vyrovnáno – 3:3.

Bartůňková od tohoto momentu jasně převzala režii nad druhou polovinou setu. Na svém podání byla už naprosto bezchybná, naopak své soupeřce podruhé za sebou vzala servis a set získala s přehledem 6:3.

Zisk druhé sady pomohl české hráčce i v začátku rozhodujícího dějství. Zkušené soupeřce v dlouhém třetím gamu sebrala podání, brejk však potvrdit nedokázala. Za stavu 2:2 však přišel třetí ztracený servis v řadě, když Golubicová poslala jednoduchý úder daleko za základní čáru. Bartůňková ale ani tentokrát nedokázala zvýšit náskok.

Za stavu 4:5 Češka podstoupila ošetření pravé paže. Podání následně udržela a srovnala. Dvanáctý game začala Bartůňková agresivní hrou a Švýcarku dostala na kolena. Po premiérové čisté hře ve třetím setu si zajistila rozhodující tie-break.

Do něho vstoupila minibrejkem a následně po náročné výměně trefila vítězný forhend. Následně si ale situaci zkomplikovala dvěma dvojchybami a ztratila celkem pět bodů v řadě. Poté dokázala už jen snížit na 3:5. Následně nevrátila podání Golubicové a při prvním mečbolu soupeřky vyhodila snadný forhend. Hlavní soutěž si tak na Floridě nezahraje a stejně jako v Indian Wells končí ve finále kvalifikace po třísetové bitvě.

Výsledky kvalifikace na Masters 1000 v Miami

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

Přidat komentář
MARECEK7
17.03.2026 22:57
Tak Nikola má ještě šanci jako LL, neboť je 5 nepostupující a 3 z nich už jsou v hlavní soutěži
Reagovat
Diabolique
18.03.2026 00:10

Po vybrani vsech lucky loseru je 2. v poradi, ale to by musely dve odstoupit pred prvnim kolem co se bude hrat jeste zitra. Bylo by to skvely ale uz tam jsou tri LL ...
Reagovat
Mony
17.03.2026 22:38
Nějak přináším smůlu..Svrčina, Viďmanová, Bartůňková
Všechno v koncovkách 3.setu!
Reagovat
PTP
17.03.2026 22:37
Pro Elzu (nebo pro Darju):
Tvým dlouhým nohám
Všechno odpouštím
Tu mírnou krásu, o které sním.
Ó óóó...
Když tu nejsi.
Reagovat
baba
17.03.2026 22:04
tak jsem poprvé viděla tu Vidmanovou s tou nesympatickou Franckou a bylo to děsné, děsné, děsné...souhlas, že tohle byl odstrašující tenis a doufám, že tu příšernou Francouzku odklidí z cesty už příští kolo Maruška.No a Darja je jedno velké zklamání, taková výška a údery jako od 12leté holčičky.
Reagovat
hanz
17.03.2026 22:17
Takže žádná změna, od Vidmanový samý můnboly a udržovačka... viděl jsem jednou highlighty a už nikdy víc, na to se nedá koukat... obdobně jako u starý Errani...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 22:03
Viděl jsem jeden game Viďmanová Jacquemot
Reagovat
PTP
17.03.2026 22:27
Zřejmě ten poslední?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 22:29
Byl jsem tak v šoku, že už ani nevim
Reagovat
Vlk-v-trave
17.03.2026 22:48
No, skoda, mels dat cely zapas... bys mel material na skvely clanek... By te jiste neminul Pulitzer...;-))

Za mne ..., at si to kazda pinka jak umi, je me to nakonec jedno, neni to muj boj... (stylove hodne neortodoxni na dnesni casy, takova stylove netradicni pecka, ktera jiste neda spat...a dalo by se o tom jiste skvele psat) ale ta Jacquemot si tam beztrestne delala cely zapas co chtela... jsem dlouho nevidel... uz v tom prvnim gemu zapasu me prislo divne, ze si tam sastne raketou dostane ze sebe nejake to blivo... a nic... excesy cely zapas, ale na empajru se nepohla ani mys...;-)) Divne, az hodne predivne... celkove... dost bizardni odpoledne v Miami... na konci zapasu uz jen chybela znama dvojka Sonny & Rico... kteri by po MB vytahli z tasky Elzy kokajn... pak by zastrelili v prestrelce empajra, ktery je podezrely z dealerstvi, a obcas take leti na heraci, pak by jeden sbalil Darju, druhej lajnovou...a odkraceliby vsichni stastne pri zapadajicim slunci na tancovacku do nejblizsiho klubu... ;-))
Reagovat
Vlk-v-trave
17.03.2026 22:56
A podrhuje to i tak pekna expreska:

Francouzce Else Jacquemotové podlehla po třech hodinách a 156 minutách...

Koukam, ze ten zapas tady rozlozil vsechny:-))
Reagovat
aape
17.03.2026 23:03
Reagovat
pzag777
17.03.2026 22:01
Bartunkova se chysta vypustit zapas s Golubic? Jak muze ztracet servis s takovym odpadem?
Reagovat
Preview.lover
17.03.2026 21:58
Viďmanová bohužel prohrála zápas roku. Její utkání s Bouzkovou mohlo být hodně zajímavé
Reagovat
aligo
17.03.2026 21:55
To je strašná kvalita zápasu, odstrašující reklama pro WTA od Viďky i od Fratíčky
Reagovat
com
17.03.2026 21:56
Reagovat
hanz
17.03.2026 21:52
Jaká kvalita zápasu je mezi dlouhonožkou a extrapinkalkou?
Reagovat
The_Punisher
17.03.2026 21:48
Nikola bojuje!
Reagovat
com
17.03.2026 21:49
ale koncovku evidentne nezvladne.. Takze se priprav a budem blít
Reagovat
com
17.03.2026 21:51
ted sem mel namysli Viďmanku
Reagovat
Vlk-v-trave
17.03.2026 21:35
Elza Zakemot si hraje na Arynu... nejen temi black outy, ale i rvanim, pokud nezapomene, sice nema ten hlasovy fond... ale k poslechu a tanci to moc neni... tozakonite probouzi ten pocit, ze se nam zacinaji rozmahat nesvary No.1 :-))

No snad to nejak Darja urve, lepe receno jakby to byl zapas s Arynou, snad se sunda tak nejak sama....
Reagovat
PTP
17.03.2026 21:38
Chvíli jsem na to kouknul a mám z Elzy dojem, že je nešťastně zamilovaná do Tomáše Macháče
Reagovat
Diabolique
17.03.2026 22:12
Neni zamilovana, on ji jenom pujcuje trenky.
Reagovat
Alien
17.03.2026 20:16
Co je to za pinkanou?
Reagovat
zfloyd
17.03.2026 20:15
nemá ta Francouzka nějaké moc dlouhé nohy ??
Reagovat
Tomas_Smid_fan
17.03.2026 21:29
asi protože to je biatlonistka?
Reagovat
Vlk-v-trave
17.03.2026 21:38
No, ze Sinner byl skvely lyzar na obri slalom... (coz asi vysvetluje ten jeho pohyb) to vim... ale, ze mame na tenisovem okruhu i biatlonistku, to je pro mne novinka;-)

Kazdopadne ta Elza je prijemna jak hrebik v hlave.
Reagovat
The_Punisher
17.03.2026 19:50
Alespoň urvala ten první set
Reagovat
tommr
17.03.2026 19:54
urvala to ale až v TB. Dopodávat se jí to nepodařilo ...
Reagovat
tommr
17.03.2026 18:44
V Miami začalo pršet smile akorát když má Darja Vidmanová podávat na první set ...
Reagovat
com
17.03.2026 18:39
Žádný problém, zvracet budem příště
Reagovat
subaru
17.03.2026 18:28
Vidmanová, taková naše divize ten zápas.
Reagovat
EllNino
17.03.2026 18:14
Tohle je Lindin turnaj, tak doufám, že se jí tu zase bude dařit ... jen doufám, že to neodnese nějaká naše holka, která má hrát s kvalifikantkou :))

Jinak tedy potkat ve dvou kolech po sobě hráčky ročníku 1990 a 1986 je věru rarita, Linda je trochu jiná generace :)

Jsem zvědav, jestli Nikola zvýší počet našich holek v MD na 9 :)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 18:19
Golubic letos hraje dobře jen v hale, na venkovním betonu se jí nedaří, tak uvidíme. Šance pro Nikolu určitě je, ale předpokládám, že to bude mít mnohem těžší než Linda s Lepchenko.

Jinak máš naprostou pravdu, Lindě se v Miami už několikrát dařilo. Ale bude to mít teď sakra těžký, protože obhajuje třetí kolo a pak loni hrála finále na WTA 125 v Mexiku, takže propad v žebříčku asi bude (momentálně -20 míst), ale nijak dramatickej. Jde spíš o to, že by se jí zase vzdálila TOP 100.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
17.03.2026 21:26
jak loni došla do 3.kola?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 21:31
Z kvalifikace, představ si to
Reagovat
tommr
17.03.2026 18:01
Linda se oproti včerejšku trochu zlepšila: ubylo laciných chyb a zahrála i pár pěkných winnerů. Nicméně pokud bude chtít obstát v MD tak bude muset ještě hodně přidat ...
Na Lepchenko je těch jejích 40 let už hodně znát. Vypadá sice stejně jako když jí bylo dvacet ale je už pomalejší a její údery nejsou tak důrazné jako dřív. Pro nejistou Lindu to byla do druhého kola ideální soupeřka ...
Linda během Miami odepisuje 176 bodů což znamená že potřebuje dojít až do čtvrtfinále aby nebyla v mínusu. To je ovšem s její formou mission impossible ...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 18:19
V těch 176 bodech by mělo být i to následující finále na WTA 125 v Mexiku.
Reagovat
tommr
17.03.2026 18:22
jj obojí se bude odepisovat současně až po skončení Miami ...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 18:28
Jasný, mně to přišlo nějak moc jenom za Miami
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist