Fruhvirtová v Miami dominovala. Bartůňková dvojchybami zahodila postup do hlavní soutěže
Lepchenková – L. Fruhvirtová 3:6, 2:6
Fruhvirtová mohla do zápasu s Lepchenkovou nastupovat s vědomím, že poslední vzájemný zápas, který se odehrál před pár dny v semifinále kvalifikace na Masters v Indian Wells, zvládla hladce ve dvou setech.
Hned úvodní míče nabídly řadu dlouhých výměn od základní čáry. První důležitý game se odehrál za stavu 3:2 pro českou tenistku. Při podání Američanky si Fruhvirtová díky aktivní hře vypracovala dvě brejkbolové příležitosti, tu druhou dokázala proměnit, a šla do vedení 4:2. To už mladé Češce stačilo. Ve zbytku setu už Fruhvirtová žádné problémy při svém podání nepřipustila a sadu získala za 40 minut hladce 6:3.
Do druhého setu vlétla Fruhvirtová ve velkém stylu. Chybující rodačce z Taškentu bez větších problémů vzala obě úvodní podání, sama si naopak na svém servisu počínala naprosto suverénně a za pouhých 19 minut hry se dostala do vedení 4:0.
Jednoznačně nejdelší hru přinesl šestý game druhé sady. Americká veteránka si během něho postupně vypracovala pět brejkbolových možností, tu poslední využila a snížením na 2:4 ještě vykřesala naději na obrat. O ten ale vzápětí přišla, když si opět neudržela podání a prohrávala znovu o tři gamy. Fruhvirtová už nabídnutou šanci bez problémů využila a po hodině a 23 minutách si zajistila postup do hlavní fáze.
Masters v Miami patří k oblíbeným podnikům české tenistky. V sezoně 2022 zde jako šestnáctiletá došla senzačně do osmifinále, když mimo jiné porazila i Victorii Azarenkovou. V minulém roce se zde jako 215. hráčka světa skrz kvalifikaci probila do třetího kola.
Bartůňková – Golubicová 3:6, 6:3, 6:7
Úvodní gamy zápasu mezi Bartůňkovou a zkušenou Švýcarkou Golubicovou přinesly vyrovnaný tenis. Jako první se do problémů dostala Češka, která v dlouhé čtvrté hře musela při svém servisu likvidovat tři brejkové hrozby, aktivní hrou si však se složitými situacemi poradila.
Jednoručný bekhend hrající Švýcarka ale byla postupem času na dvorci jistější a lepší hráčkou. Za stavu 3:2 ze svého pohledu uspěla na returnu, brejk vzápětí potvrdila a dostala se do vedení o tři gamy. Bartůňková stihla ještě snížit, na obrat v úvodním dějství ale už sílu nenašla. O třináct let starší soupeřka české tenistky získala první set za 44 minut hry 6:3 a šla do vedení 1:0 na sety.
Velké problémy musela rodačka z Prahy řešit hned v úvodním gamu druhé sady, když při svém podání prohrávala už 0:40, dokázala si však poradit a servis udržela. To už se jí ale nepovedlo v páté hře, kdy Golubicová uspěla na returnu a šla do vedení. Brejk se jí ale vzápětí nepodařilo potvrdit a bylo vyrovnáno – 3:3.
Bartůňková od tohoto momentu jasně převzala režii nad druhou polovinou setu. Na svém podání byla už naprosto bezchybná, naopak své soupeřce podruhé za sebou vzala servis a set získala s přehledem 6:3.
Zisk druhé sady pomohl české hráčce i v začátku rozhodujícího dějství. Zkušené soupeřce v dlouhém třetím gamu sebrala podání, brejk však potvrdit nedokázala. Za stavu 2:2 však přišel třetí ztracený servis v řadě, když Golubicová poslala jednoduchý úder daleko za základní čáru. Bartůňková ale ani tentokrát nedokázala zvýšit náskok.
Za stavu 4:5 Češka podstoupila ošetření pravé paže. Podání následně udržela a srovnala. Dvanáctý game začala Bartůňková agresivní hrou a Švýcarku dostala na kolena. Po premiérové čisté hře ve třetím setu si zajistila rozhodující tie-break.
Do něho vstoupila minibrejkem a následně po náročné výměně trefila vítězný forhend. Následně si ale situaci zkomplikovala dvěma dvojchybami a ztratila celkem pět bodů v řadě. Poté dokázala už jen snížit na 3:5. Následně nevrátila podání Golubicové a při prvním mečbolu soupeřky vyhodila snadný forhend. Hlavní soutěž si tak na Floridě nezahraje a stejně jako v Indian Wells končí ve finále kvalifikace po třísetové bitvě.
Výsledky kvalifikace na Masters 1000 v Miami
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Po vybrani vsech lucky loseru je 2. v poradi, ale to by musely dve odstoupit pred prvnim kolem co se bude hrat jeste zitra. Bylo by to skvely ale uz tam jsou tri LL ...
Všechno v koncovkách 3.setu!
Jinak ta Jacquemot si tam beztrestne delala cely zapas co chtela... uz v tom prvnim gemu zapasu me prislo divne, ze si tam zastne raketou dostane ze sebe nejake to blivo... a nic... excesy cely zapas, ale na empajru se nepohla ani mys...;-)) Divne, az hodne predivne...
Francouzce Else Jacquemotové podlehla po třech hodinách a 156 minutách...
Koukam, ze ten zapas tady rozlozil vsechny:-))
No snad to nejak Darja urve, lepe receno jakby to byl zapas s Arynou, snad se sunda tak nejak sama....
Kazdopadne ta Elza je prijemna jak hrebik v hlave.
Jinak tedy potkat ve dvou kolech po sobě hráčky ročníku 1990 a 1986 je věru rarita, Linda je trochu jiná generace :)
Jsem zvědav, jestli Nikola zvýší počet našich holek v MD na 9 :)
Jinak máš naprostou pravdu, Lindě se v Miami už několikrát dařilo. Ale bude to mít teď sakra těžký, protože obhajuje třetí kolo a pak loni hrála finále na WTA 125 v Mexiku, takže propad v žebříčku asi bude (momentálně -20 míst), ale nijak dramatickej. Jde spíš o to, že by se jí zase vzdálila TOP 100.
Na Lepchenko je těch jejích 40 let už hodně znát. Vypadá sice stejně jako když jí bylo dvacet ale je už pomalejší a její údery nejsou tak důrazné jako dřív. Pro nejistou Lindu to byla do druhého kola ideální soupeřka ...
Linda během Miami odepisuje 176 bodů což znamená že potřebuje dojít až do čtvrtfinále aby nebyla v mínusu. To je ovšem s její formou mission impossible ...