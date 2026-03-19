Fruhvirtová ztratila skvěle rozehraný zápas, končí na mladé Australance
Jonesová – L. Fruhvirtová 3:6, 7:6, 7:6
Fruhvirtová úspěšně prošla v Miami kvalifikačními boji a ve své jízdě hodlala pokračovat i v hlavní soutěži. Úvod zápasu s mladičkou Australankou Jonesovou začal velmi nervózně z obou stran, když jak Češka, tak její soupeřka přišly o svá úvodní podání.
Poté však začala na iniciativě získávat Fruhvirtová. Od základní čáry byla agresivnější hráčkou, její soupeřka jí navíc pomohla několika jednoduššími chybami. V šesté hře byla rodačka z Prahy podruhé úspěšná na příjmu, brejk potvrdila a šla do vedení 5:2. Její o tři roky mladší soupeřka už odpověď v úvodním setu najít nedokázala a Fruhvirtová ho získala za 28 minut hladce 6:3.
Bývalá 49. hráčka světa měla výborně rozehraný i druhý set. V páté hře znovu našla recept na podání Australanky a když vzápětí uspěla na svém servisu a šla do vedení 4:2, zdálo se, že by utkání mohla rychle rozhodnout.
V osmé hře sice výhodu brejku ztratila, za stavu 5:4 šla ale Fruhvirtová podávat na vítězství v zápase. O servis však přišla čistou hrou a o výsledku sady tak musel rozhodnout tie-break. V něm měla jistější ruku Jonesová, získala ho 7:3 a srovnala stav utkání na 1:1.
Rozhodující dějství se neslo ve velmi nervózním duchu. Z prvních šesti her byla hned v pěti případech úspěšnější hráčka na returnu, třikrát to byla Australanka, která tak šla do vedení 4:2. Ta mohla také za stavu 5:4 utkání doservírovat, ani ona ale nebyla úspěšná a i třetí sada dospěla do zkrácené hry.
V ní vedla Fruhvirtová 4:2, tím ale pozitiva skončila. Jonesová pěti míči v řadě průběh otočila a po téměř třech hodinách hry mohla slavit postup do druhého kola. V něm se utká s ukrajinskou hvězdou Elinou Svitolinovou.
Největším úspěchem Fruhvirtové v Miami tak zůstává senzační osmifinálová účast z roku 2022, kdy mimo jiné vyřadila i Viktorii Azarenkovou či Elise Mertensovou.
