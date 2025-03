Fruhvirtovou čeká repríza finále. Menšík vyzve šampiona Indian Wells, Macháč začne obhajobu

Linda Fruhvirtová (19) se pokusí pokračovat v parádním tažení v Miami, kde postoupila z kvalifikace až do třetího kola. V něm svede proti Magdě Linetteové reprízu svého jediného dosavadního finále na nejvyšším okruhu. Zatímco Tomáš Macháč (24) v souboji s Matteem Arnaldim do turnaje teprve vstoupí a odstartuje obhajobu loňského čtvrtfinále, Jakub Menšík (19) bude mít možnost navázat proti šampionovi úvodního Masters v Indian Wells Jackovi Draperovi na skalp Roberta Bautisty.

Fruhvirtová absolvuje reprízu finále

Linda Fruhvirtová v posledních týdnech ožívá. Po solidním čtvrtfinále na větší akci ITF v Trnavě teď exceluje na tisícovce v Miami, kde včetně kvalifikace zvládla už čtyři duely a v posledním zápase smetla chybující Beatriz Haddadovou Maiaovou. Proti brazilské hvězdě si připsala svůj druhý skalp TOP 20 a nyní bude stejně jako Magda Linetteová usilovat o vyrovnání osobního maxima na Miami Open. Právě v tomto dějišti starší z talentovaných sester před třemi lety prorazila na hlavní okruh. A teď ji čeká repríza jejího jediného dosavadního finále na nejvyšší tour, Linetteovou zdolala v roce 2022 v souboji o titul v Čennaí. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1.

Menšík vyzve šampiona Indian Wells, v akci i Macháč

Jakub Menšík bude pokračovat ve svém debutu v hlavní soutěži na Masters v Miami velmi těžkým soubojem. Po skalpu španělského veterána Roberta Bautisty totiž vyzve ve druhém kole rozjetého Jacka Drapera, který dorazil po senzačním triumfu v Indian Wells a bude útočit na zkompletování Sunshine Doublu. Menšík disponuje velmi solidní bilancí 5:5 se zástupci TOP 10 žebříčku (letos 1:1), ale i tak bude jasným outsiderem. Britský talent má totiž po skreči na Australian Open vynikající formu a na obou turnajích prošel do finále. Navíc v kalifornské poušti senzačně porazil dominujícího Carlose Alcaraze.

Zatímco Fruhvirtová a Menšík už jsou rozehraní, Tomáš Macháč do turnaje teprve vstoupí. Na úvodním podniku březnového Sunshine Doublu měl velkou smůlu, když skrečoval úvodní zápas v Indian Wells a nemohl navázat na senzační triumf na pětistovce v mexickém Acapulcu. Teď by měl být zase stoprocentně fit a v Miami, kde obhajuje loňskou čtvrtfinálovou účast, začne proti Matteovi Arnaldimu. Právě Itala porazil po cestě do loňského čtvrtfinále v tomto dějišti. Aktuálně nejlepší Čech v žebříčku ATP dominoval v obou dosavadních soubojích, kromě loňského osmifinále v Miami také předloni v Dubaji. Do utkání půjde jako favorit.

Sobotní program

STADIUM (od 17:00 SEČ)

1. Zverev (1-Něm.) - Fearnley (Brit.)

2. Sabalenková (1-) - Ruseová (Rum.) / nejdříve v 18:00 SEČ

3. Gauffová (3-USA) - Sakkariová (28-Řec.)

4. Davidovich (Šp.) - Tiafoe (16-USA) / nejdříve v neděli v 00:01 SEČ

5. Qinwen Zheng (9-Čína) - Townsendová (USA) / nejdříve v neděli v 01:30 SEČ



GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)

1. Jabeurová (31-Tun.) - Paoliniová (6-It.)

2. Fritz (3-USA) - Sonego (It.)

3. Menšík (ČR) - Draper (6-Brit.)

4. Fonseca (Braz.) - Humbert (19-USA)

5. Masárová (Švýc.) - Collinsová (14-USA) / nejdříve v neděli v 00:01 SEČ



BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)

1. Fernandezová (26-Kan.) - Kruegerová (USA)

2. Baptisteová (USA) - Ósakaová (Jap.)

3. L. Fruhvirtová (ČR) - Linetteová (Pol.)



COURT 7 (od 16:00 SEČ)

1. Walton (Austr.) - Darderi (It.)

2. Macháč (20-ČR) - Arnaldi (It.)



COURT 5 (od 16:00 SEČ)

1. J. Murray/Pavlásek (Brit./ČR) - Granollers/Zeballos (4-Šp./Arg.)



COURT 3 (od 16:00 SEČ)

1. Bouzková/Matteková-Sandsová (ČR/USA) - Kalinská/McNallyová (-/USA)

