Gaudenzi: Chystá se změna, která bude znamenat zlom v historii tenisu
Po oficiálním oznámení nového Masters 1000 v roce 2028 se mezi fanoušky objevily otázky, co se stane s jihoamerickým turné v únoru. Gaudenzi nastínil priority ATP pro kompletní přepracování kalendáře a jeho plán je ambiciózní.
"Tenisový svět se rychle mění a v roce 2028 dojde ke kompletní změně, která bude znamenat zlom v historii tohoto sportu," uvedl Gaudenzi.
Z jeho prohlášení v článku pro TheNationalNews je jasné, kam se věci ubírají. Společnost Surj Sports, jednající jménem saúdskoarabského fondu PIF, vyčlenila významnou částku na nákup licencí na turnaje ATP 250 a ATP 500. Cílem je snížit počet akcí na této úrovni a upřednostnit Masters 1000.
Nový turnaj v Saúdské Arábii bude trvat týden a nebude povinný – podobně jako turnaj v Monte Carlu. Přesná data nejsou zatím oficiální, ale záměrem je, aby se konal v únoru, což přímo koliduje s jihoamerickým turné na antuce.
"Naší preferencí je, aby se konal v únoru, ale je to měsíc, který je nabitý dalšími turnaji. Existují určitá omezení a budeme potřebovat pomoc od jiných organizací, abychom to uskutečnili," řekl Gaudenzi.
Prioritou ATP je, aby se turné na antuce konalo současně s akcí na Blízkém východě. Gaudenzi se snaží snížit počet turnajů v lednu nebo začít dříve, aby byl únor volný pro obě akce.
"Naším cílem je, aby se v únoru konala dvě turné současně: jedno na Blízkém východě s novým Masters 1000 a jedno v Jižní Americe," prohlásil Ital.
Podle něj by turnaje jako Rotterdam, Montpellier, Dallas, Delray Beach a Acapulco mohly být ohroženy. To by umožnilo soustředit se na Dauhá a Dubaj jako předehru k Masters 1000 v Saúdské Arábii a jihoamerické turné s oporami v Rio de Janeiru a Buenos Aires, zatímco situace v Santiagu de Chile zůstává nejistá.
"Potřebujeme čas na posouzení ideálního postupu," dodal Gaudenzi.
Gaudenzi hájí dvoutýdenní Masters: Systém generuje spoustu peněz
