Gaudenzi hájí dvoutýdenní Masters: Systém generuje spoustu peněz

Gaudenzi přišel podle vlastních slov do čela ATP s jasným cílem – posílit postavení organizace, která řídí mužský profesionální okruh. Jeho plán, označený názvem One Vision, přinesl hráčům i trenérům vyšší podíl na příjmech. Na druhé straně ale také znamenal ještě náročnější kalendář.
Napětí eskalovalo v posledních dvou týdnech. Kanada a Cincinnati, tradiční Masters 1000 před US Open, se poprvé hrály v délce zhruba týdne a půl. Finále se tak uskutečnila nezvykle – v Torontu ve čtvrtek a v Ohiu dokonce až v pondělí.
Nedostatek odpočinku, příliš mnoho zápasů i kvalita závěrečných kol – to vše vyvolalo mezi hráči nevoli. Právě Gaudenzi jako hlavní zastánce nového modelu turnajů vysvětlil, proč jej považuje za nezbytný a proč má podle něj zůstat.
"Je pravda, že nový formát prodlužuje dobu strávenou na turnaji. Na druhou stranu ale otevírá prostor k vyšším výdělkům, které potřebujeme k rozvoji celého okruhu. O této reformě se diskutovalo roky, jak v Radě ATP, tak v Radě hráčů. Jedním z našich strategických cílů je generovat více peněz pro více hráčů," vysvětlil Gaudenzi.
Připomněl přitom mimo jiné zdvojnásobení odměn na challengerech od roku 2022. "To vše je možné jen díky velkým turnajům s většími pavouky. Systém generuje spoustu peněz, pomáhá všem," dodal.
Podle něj jsou patrné výsledky: rekordní bonusy, investice v řádu stovek milionů dolarů do infrastruktury v Římě, Madridu, Šanghaji nebo Cincinnati. "Bez 12denního okna by k tomu nedošlo. Musíme myslet dlouhodobě. Dejme tomuto modelu pět až deset let – pokud uspěje, Masters 1000 porostou ve všech ohledech a budou považována za klíčový krok změny," zdůraznil.
Dvoutýdenní turnaje? Snižují úroveň tenisu, nebere si servítky Shelton
Gaudenzi zároveň připustil, že tenisový kalendář je mimořádně nabitý. "Odpočinek prospívá všem – hráčům, fanouškům i soutěži. Jenže turnaje mají vlastní licence a každý zásah do struktury vyžaduje jednotu všech," řekl.
Podle něj si hráči navíc sami volí svůj program, což je ve sportu výjimka. "S touto svobodou ale přichází i odpovědnost – vědět, kdy zabrat a kdy regenerovat," dodal. Připomněl, že ATP neřídí celý kalendář, protože se musí sladit i s grandslamy, Davis Cupem a dalšími akcemi. Proto One Vision usiluje o jednotné řízení tenisu.
Prezident ATP znovu potvrdil, že turnaje Masters 1000 jsou pro něj nepostradatelné. "Povinný zůstává počet osmi Masters. Nemyslím si, že je to příliš. Tyto akce dávají sezoně strukturu a generují příjmy, které se vracejí hráčům – ať už přes rekordní prize money, bonusy na konci sezony nebo sdílení zisku," vysvětlil.
Podle Gaudenziho tvoří právě tyto turnaje páteř sezony i pro fanoušky. "Když na nich startují ti nejlepší, reagují diváci i sponzoři a celý sport se posouvá," dodal.
Zároveň upozornil, že rozšíření některých Masters znamená pro hráče zhruba 15 dnů navíc na turnajích během roku. „Je proto logické, aby omezili účast jinde. To vyžaduje disciplínu a vůli odolat lákavým kontraktům na ATP 500 a 250, kde pořadatelé investují miliony do zajištění velkých jmen. Chápu, proč to hráče přitahuje, ale ne vždy to odpovídá tomu, co je nejlepší pro jejich žebříček, regeneraci nebo kariéru,“ uzavřel Gaudenzi.
Šéf ATP reaguje na kritiku: O svém programu rozhodujete sami, hrajte méně exhibicí
