Gauffová bude čelit přemožitelce z Wimbledonu, US Open nabídne reprízu olympijského finále

Nedělní program letošního ročníku US Open bude ve znamení prvních osmifinálových duelů. Obhájkyně titulu Coco Gauffová potkává v osmifinále na druhém grandslamu po sobě krajanku Emmu Navarrovou, se kterou prohrála před pár týdny ve Wimbledonu. K vidění bude repríza finále nedávného olympijského turnaje mezi Qinwen Zheng a Donnou Vekičovou. V akci budou také loňská finalistka Aryna Sabalenková, Alexander Zverev či Grigor Dimitrov, který vyzve v souboji hráčů TOP 10 Andreje Rubljova.

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 1. 9.

Osmifinále žen

Badosaová (26-Šp.) - Yafan Wang (Čína) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)

Navarrová (13-USA) - Gauffová (3-USA) | Arthur Ashe Stadium (20:30 SELČ)

Mertensová (33-Belg.) - Sabalenková (2-) | Louis Armstrong Stadium (pondělí 00:30 SELČ)

Qinwen Zheng (7-Čína) - Vekičová (24-Chorv.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 03:00 SELČ)



Osmifinále mužů

Rubljov (6-) - Dimitrov (9-Bulh.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Ruud (8-Nor.) - Fritz (12-USA) | Louis Armstrong Stadium (19:00 SELČ)

Nakashima (USA) - Zverev (4-Něm.) | Louis Armstrong Stadium (22:30 SELČ)

Tiafoe (20-USA) - Popyrin (28-Austr.) | Arthur Ashe Stadium (pondělí 01:00 SELČ)

Badosaová – Yafan Wang | 17:00 SELČ

Paula Badosaová urvala ve třetím kole dvouapůlhodinovou bitvu s velmi nebezpečnou kvalifikantkou a 122. hráčkou pořadí Elenou-Gabrielou Ruseovou, která v předchozím kole vyřadila úřadující wimbledonskou šampionku Barboru Krejčíkovou. Bývalá světová dvojka musela likvidovat mečbol na vlastním podání a zvítězila až v tie-breaku rozhodujícího setu.

V úvodních dvou kolech si naopak poradila bez ztráty setu s Viktorijí Golubicovou i domácí Taylor Townsendovou a poprvé v kariéře na US Open překročila druhé kolo. Šestadvacetiletá Španělka má od začátku května vynikající bilanci 23:6 a v rámci probíhající US Open Series disponuje úspěšností 13:2.

V osmifinále grandslamových podniků má velmi negativní bilanci 1:5, na čtvrtfinále na této úrovni dosáhla pouze na French Open 2021. Aktuálně 29. žena pořadí, která musela loňskou sezonu uzavřít už po Wimbledonu, by měla zaznamenat své druhé čtvrtfinále na majorech. Do New Yorku totiž přijela ve skvělé formě po triumfu ve Washingtonu a semifinále v Cincinnati.

Vizitka Pauly Badosaové. (@ Livesport)

Badosaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (triumf)

Bilance: 29:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 18:8

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 11:2 (kariérní 52:24)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 1:5)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (osmifinále)

Badosaová – US Open

Kariérní bilance: 5:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Washington (triumf)

Cesta turnajem: Golubicová (6:0, 6:3), Townsendová (6:3, 7:5), Ruseová (4:6, 6:1, 7:6)

Yafan Wang zapsala jeden ze svých největších úspěchů, když zdolala 6:4, 3:6, 6:1 trojnásobnou finalistku US Open a bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou a poprvé prošla do druhého týdne grandslamů. Jedná se o její druhý skalp TOP 20 na turnaji (skreč Marie Sakkariové). S takto vysoko postavenými hráčkami měla ještě před týdnem bilanci 3:21.

Bývalá 47. hráčka světa poprvé přešla přes druhé kolo na grandslamech až na letošním Australian Open. Třicetiletá Číňanka se v posledních letech trápila zdravotně a musela vynechat polovinu sezon 2021 a 2022. Teď je ale zpátky ve formě a v žebříčku se vyšplhala zpět do elitní stovky.

Po poslední zdravotní pauze se vrátila v loňském roce, během něhož posbírala šest triumfů na akcích W25 až 125k. V letošní sezoně zaregistrovala několik úspěchů na nejvyšším okruhu, třeba semifinále v Hua Hinu a čtvrtfinále v Austinu. Na druhou stranu až v New Yorku slavila svou první vítěznou sérii v hlavních soutěžích od března.

Vizitka Yafan Wang. (@ Livesport)

Yafan Wang – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hua Hin (semifinále)

Bilance: 23:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 20:12

Bilance proti hráčkám TOP 30: 3:5 (kariérní 9:23)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Yafan Wang – US Open

Kariérní bilance: 6:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Washington (osmifinále), Toronto (2. kolo), Cincinnati (1. kolo), Cleveland (1. kolo)

Cesta turnajem: (9) Sakkariová (6:2 skreč), Parryová (6:0, 6:4), (20) Azarenková (6:4, 3:6, 6:1)

Vzájemná bilance: Wang vede 1:0. Dosud se střetly jen v Soulu 2019. Číňanka, která zaútočí na své první čtvrtfinále na akcích větších než WTA 250, proti tehdy 88. hráčce pořadí Badosaové dominovala 6:1, 6:3. Právě v jihokorejské metropoli uhrála své poslední semifinále na nejvyšší tour, než letos postoupila mezi nejlepší kvarteto v Hua Hinu.

Gauffová – Navarrová | 20:30 SELČ

Coco Gauffová sice nedokázala dopodávat bitvu ve třetím kole s Elinou Svitolinovou, ale přesto předvedla v posledních dvou setech velmi povedený výkon. Nebezpečnou Ukrajinku přetlačila 3:6, 6:3, 6:3. Mnohem méně práce měla v úvodních dvou kolech, v nichž nadělila kanára Tatjaně Mariaové i Varvaře Gračovové.

K obhajobě loňského triumfu na US Open nepřijela v dobré formě, dokonce na posledních čtyřech turnajích neprošla ani do čtvrtfinále. Světová trojka, která čeká na triumf od lednové obhajoby v Aucklandu, skončila velmi brzy na obou přípravných tisícovkách v Torontu i Cincinnati. Na té druhé obhajovala loňské prvenství.

Dvacetiletá Američanka odehraje své už 13. osmifinále na grandslamech. V této fázi má bilanci 7:5, na US Open je stoprocentní (2:0). V probíhající sezoně byla už osmkrát ve čtvrtfinále, včetně Australian Open a French Open, ale teď bude útočit na svůj první postup mezi nejlepší osmičku po dvou měsících.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)

Bilance: 41:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 22:7

Bilance proti hráčkám TOP 20: 4:7 (kariérní 35:40)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:1 (kariérní 7:5)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále)

Gauffová – US Open

Kariérní bilance: 14:4

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 2:0

Generálka: Toronto (osmifinále), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Gračovová (6:2, 6:0), Mariaová (6:4, 6:0), (27) Svitolinová (3:6, 6:3, 6:3)

Rovněž Emma Navarrová narazila ve třetím kole na Ukrajinku a také ona koketovala s vyřazením. V rozhodujícím dějství prohrávala 1:3 s Martou Kosťukovou, proti níž byla také jediný míček od manka 2:4 v posledním dějství. Kolegyni z TOP 20 světového pořadí zdolala po necelých dvou hodinách 6:4, 4:6, 6:3.

Oba předchozí starty v hlavní soutěži US Open zakončila hned v prvním kole, ovšem letos dorazila ve skvělé formě a coby světová dvanáctka. Třiadvacetiletá Američanka zaznamenala v tomto roce už osm čtvrtfinále na nejvyšším okruhu, v posledních týdnech se do něj probila ve Wimbledonu, Indian Wells a Torontu.

Zatímco proti Kosťukové potřebovala všechny tři sety, v předchozích dvou kolech deklasovala se ztrátou pouhých dvou gamů Annu Blinkovovou i Arantxu Rusovou. Nyní má na dosah své druhé grandslamové čtvrtfinále a může vylepšit svou bilanci 3:8 s hráčkami TOP 10, dva ze tří skalpů zapsala letos.

Vizitka Emmy Navarrové. (@ Livesport)

Navarrová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (triumf)

Bilance: 50:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 28:10

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:7 (kariérní 3:8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

Navarrová – US Open

Kariérní bilance: 3:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Toronto (semifinále), Cincinnati (1. kolo), Monterrey (semifinále)

Cesta turnajem: Blinkovová (6:1, 6:1), Rusová (6:1, 6:1), (19) Kosťuková (6:4, 4:6, 6:3)

Vzájemná bilance: 1:1. V letošní sezoně změří síly už potřetí. Gauffová dominovala 6:3, 6:1 v semifinále v Aucklandu, kde nakonec úspěšně obhájila titul. Navarrové se však povedla odveta v osmifinále nedávného Wimbledonu, kde favorizovanou krajanku přehrála snadno 6:4, 6:3. Gauffová je i tentokrát favoritkou.

Mertensová – Sabalenková | pondělí 00:30 SELČ

Elise Mertensová nedorazila do New Yorku v dobré formě a stále čeká na první čtvrtfinálovou účast od dubnového Charlestonu. Teď se k ní však na probíhajícím US Open výrazně přiblížila a po třech výhrách se poprvé od loňského French Open probojovala do druhého týdne grandslamových podniků.

Bývalá světová dvanáctka vyřadila po obratu Veroniku Kuděrmetovovou a nasazenou čtrnáctku Madison Keysovou, přičemž proti domácí loňské semifinalistce bojovala skoro tři hodiny. Mezitím deklasovala Ajlu Tomljanovicovou. Jedná se o její první sérii tří vítězství od lednového finále v Hobartu.

Proti Keysové zapsala svůj první skalp TOP 15 po roce a teď ji čeká ještě mnohem těžší výzva. V osmifinále majorů má totiž vysoce negativní úspěšnost 3:10 a prohrála všech šest od začátku sezony 2021. Na grandslamové čtvrtfinále čeká už čtyři roky, na poslední dvě dosáhla na US Open v letech 2019-20.

Vizitka Elise Mertensové. (@ Livesport)

Mertensová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (finále)

Bilance: 24:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 14:10

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:5 (kariérní 11:35)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:10)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Mertensová – US Open

Kariérní bilance: 19:8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019-20)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 2:2

Generálka: Washington (1. kolo), Toronto (osmifinále), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: V. Kuděrmetovová (3:6, 6:4, 6:3), Tomljanovicová (6:3, 6:2), (14) Keysová (6:7, 7:5, 6:4)

Aryna Sabalenková rozehrála utkání třetího kola s Jekatěrinou Alexandrovovou až po půlnoci a vítězství slavila pár minut před druhou hodinou ranní. Favorizovaná 26letá Běloruska totiž ztratila úvodní set. Poté ale zahájila očekávanou dominanci a nasazenou devětadvacítku přehrála 2:6, 6:1, 6:2.

Aktuální světová dvojka musela poprvé na turnaji do rozhodující sady, v úvodních dvou kolech si poradila snadno s Priscillou Honovou i Luciou Bronzettiovou. Šampionka přípravné tisícovky v Cincinnati, která musela vynechat slavný Wimbledon, má v rámci probíhající US Open Series skvělou bilanci 12:2 a neprohrála už osm utkání v řadě.

V hlavní soutěži US Open účinkuje posedmé v kariéře a už popáté si zahraje osmifinále (bilance 3:1). Vítězka posledních dvou edicí Australian Open uhrála v posledních třech ročnících závěrečného grandslamu sezony alespoň semifinále, přičemž loni padla až ve finále s Coco Gauffovou.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Australian Open (triumf); Brisbane (finále)

Bilance: 42:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 26:6

Bilance proti hráčkám TOP 50: 25:10 (kariérní 169:94)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 9:3)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (nehrála)

Sabalenková – US Open

Kariérní bilance: 24:6

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 3:1

Generálka: Washington (semifinále), Toronto (čtvrtfinále), Cincinnati (triumf)

Cesta turnajem: Honová (6:3, 6:3), Bronzettiová (6:3, 6:1), (29) Alexandrovová (2:6, 6:1, 6:2)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 7:2 a vyhrála posledních šest střetnutí. Poslední dva souboje se uskutečnily na grandslamové scéně, Sabalenková povolila své bývalé deblové parťačce pouhých pět her v osmifinále US Open 2021 i ve třetím kole na loňském Australian Open. Běloruska je jasnou favoritkou na postup.

Qinwen Zheng – Vekičová | pondělí 03:00 SELČ

Qinwen Zheng zapsala ve třetím kole svou první snadnou výhru na letošním US Open, když deklasovala 6:2, 6:1 bývalou čtvrtfinalistku Wimbledonu a 101. hráčku světa Jule Niemeierovou. V úvodních dvou kolech naopak musela likvidovat manko setu proti Amandě Anisimovové i Erice Andrejevové.

V posledních týdnech prožívá aktuální světová sedmička jedno z nejlepších období své kariéry. Působení na evropském kontinentu zakončila sérií 11 vítězství, což zahrnuje úspěšnou obhajobu titulu v Palermu, kde porazila ve finále Karolínu Muchovou, a zlatou medaili z olympijského turnaje v Paříži.

Jednadvacetiletá Číňanka nyní absolvuje své čtvrté kariérní osmifinále na grandslamech. Předloni na French Open podlehla ve třech setech Ize Šwiatekové, ovšem na loňském US Open i letošním Australian Open prošla po skalpech Ons Jabeurové v New Yorku a Océane Dodinové v Melbourne do čtvrtfinále.

Vizitka Qinwen Zheng. (@ Livesport)

Qinwen Zheng – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: OH Paříž, Palermo (triumf); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 36:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 16:7

Bilance proti hráčkám TOP 30: 6:7 (kariérní 23:32)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 2:1)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Qinwen Zheng – US Open

Kariérní bilance: 9:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Cincinnati (osmifinále)

Cesta turnajem: Anisimovová (4:6, 6:4, 6:2), E. Andrejevová (6:7, 6:1, 6:2), Niemeierová (6:2, 6:1)

Donna Vekičová dorazila na US Open ve skvělé formě a očekávalo se, že zapíše svou první výhru v tomto dějišti po čtyřech letech. Osmadvacetiletá Chorvatka dokonce po cestě do druhého týdne neztratila ani jeden set, postupně se vypořádala s kvalifikantkou Kimberly Birrellovou, Greet Minnenovou a Peyton Stearnsovou.

Jedná se o její první šňůru tří výher na tvrdých površích od loňského dubna, kdy triumfovala na menší akci WTA 250 v mexickém Monterrey. Dosáhla na ni v dějišti, ve kterém před pěti lety zaregistrovala první ze svých tří čtvrtfinálových účastí na grandslamových podnicích.

V posledních týdnech znovu nastartovala svou kariéru, když na travnatých dvorcích prošla do finále v Bad Homburgu a ve Wimbledonu uhrála své první grandslamové semifinále. Na tyto skvělé výsledky navázala ziskem stříbrné medaile na olympiádě v Paříži, kde porazila mimo jiné Coco Gauffovou.

Vizitka Donny Vekičové. (@ Livesport)

Vekičová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: OH Paříž, Bad Homburg (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: San Diego (čtvrtfinále)

Bilance: 30:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 10:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:5 (kariérní 15:37)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 3:3)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (semifinále)

Vekičová – US Open

Kariérní bilance: 12:9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Birrellová (6:4, 6:4), Minnenová (7:5, 6:1), Stearnsová (7:5, 6:4)

Vzájemná bilance: Zheng vede 2:1. Jedná se o jejich už třetí souboj za posledních 10 měsíců. Na loňském WTA Elite Trophy vydřela domácí Číňanka po bezmála třech hodinách boje vítězství 6:4, 6:7, 6:4 a ve finále nedávného olympijského turnaje v Paříži naopak dominovala 6:2, 6:3. Zheng je kurzovou favoritkou.

Rubljov – Dimitrov | 18:00 SELČ

Andrej Rubljov musel ve druhém kole likvidovat manko dvou setů proti outsiderovi Arthurovi Rinderknechovi, ovšem v následujícím zápase si poradil bez ztráty sady s mnohem nebezpečnějším Jiřím Lehečkou. Aktuálně šestý hráč světa měl utkání s českou jedničkou od začátku pod kontrolou a zvítězil snadno 6:3, 7:5, 6:4.

Šestadvacetiletý Rus se po kontroverzní diskvalifikaci na začátku března v Dubaji dlouho trápil a na French Open ani ve Wimbledonu nedokázal postoupit do závěrečných kol, což se mu na majorech v posledních letech naopak pravidelně daří. Na posledních čtyřech turnajích však prošel minimálně do čtvrtfinále a teď ho čeká osmifinále na US Open. Vypadá to tedy, že je z krize definitivně venku.

Jeho největší překážkou na grandslamech je čtvrtfinále, v němž velmi často potkává nejlepší hráče světa. Zatímco v osmifinále majorů má vynikající úspěšnost 10:3 a vyhrál v této fázi čtyři z pěti soubojů s hráči TOP 10, ve čtvrtfinále naopak ztroskotal ve všech 10 případech.

Pro Rubljova bude osmifinále s Dimitrovem jedním z nejdůležitějších zápasů kariéry, protože v dalším kole by měl jedinečnou šanci poprvé překročit čtvrtfinálovou bariéru na grandslamech. Jelikož vypadl obhájce titulu Novak Djokovič, narazil by ve čtvrtfinálové fázi na Francese Tiafoea, nebo Alexeje Popyrina. Na US Open hrál v roce 2017 své první čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky a od té doby tady prošel mezi nejlepší osmičku ještě třikrát.

Vizitka Andreje Rubljova. (@ Livesport)

Rubljov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Hongkong (triumf); Montreal (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hongkong (triumf); Montreal (finále)

Bilance: 39:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 24:8

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:2 (kariérní 26:38)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 10:3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Rubljov – US Open

Kariérní bilance: 24:8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017, 2020, 2022-23)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 4:1

Generálka: Washington (čtvrtfinále), Montreal (finále), Cincinnati (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Seyboth Wild (6:3, 7:6, 7:5), Rinderknech (4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2), (32) Lehečka (6:3, 7:5, 6:4)

Grigor Dimitrov se zřejmě po nedávném zranění, které si přivodil ve Wimbledonu, zase rozjel a nabírá formu. V úvodním týdnu US Open byl bezchybný a nepovolil set Kyrianovi Jacquetovi, Rinkymu Hijikatovi ani nebezpečnému Tallonovi Griekspoorovi. Navíc jen v jednom z devíti odehraných setů ztratil více než čtyři gamy.

Bývalý třetí a nyní devátý muž pořadí zahájil stále probíhající znovuzrození už na začátku loňské sezony a zlepšenou formu po dlouholetém trápení bude chtít zužitkovat také na US Open, kde poprvé od roku 2019 postoupil do druhého týdne. Před pěti lety zaskočil v tomto dějišti Rogera Federera a uhrál své jediné dosavadní čtvrtfinále a zároveň semifinále ve Flushing Meadows.

Třiatřicetiletý Bulhar je v osmifinálové fázi na druhém grandslamu v řadě, také ve Wimbledonu čelil ruskému protivníkovi. Po solidním vstupu do utkání se zranil a musel vzdát Daniilovi Medveděvovi. Proti Rubljovovi odehraje svůj první souboj s kolegy z TOP 10 žebříčku po zdravotní pauze.

Vizitka Grigora Dimitrova. (@ Livesport)

Dimitrov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Miami, Marseille (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf); Miami (finále)

Bilance: 36:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 18:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:5 (kariérní 42:89)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 7:9)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále)

Dimitrov – US Open

Kariérní bilance: 20:13

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1:2

Generálka: Montreal (osmifinále), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Jacquet (6:3, 6:4, 6:2), Hijikata (6:1, 6:1, 7:6), Griekspoor (6:3, 6:3, 6:1)

Vzájemná bilance: Rubljov vede 4:3. Šance na postup jsou v tomto souboji dvou členů elitní desítky pořadí velmi vyrovnané a mírně navrch by mohl mít Rubljov. Ruský tenista sice není nejspolehlivější, nicméně měl mnohem povedenější přípravu než Dimitrov a hlavně přijel do New Yorku v lepší fyzické kondici.

Ruud – Fritz | 19:00 SELČ

Casper Ruud měl v každém dalším zápase čím dál tím více práce. V tom posledním měl štěstí, že se grandslamy hrají na tři vítězné sety. S talentovaným teenagerem Juncheng Shangem, který stále nemá potřebnou fyzickou kondici, totiž prohrával o dva sety. Utkání ale suverénně otočil a nakonec zvítězil 6:7, 3:6, 6:0, 6:3, 6:1.

Jeho nejlepší sezonou na venkovních betonech byl rok 2022, během něhož ho na US Open dělila jediná výhra od prvního grandslamového titulu a také postu světové jedničky. Letos na své předloňské výkony v těchto podmínkách navázal a vede si ještě lépe, což potvrzuje skvělá bilance 21:7 (předloni 19:9).

Pětadvacetiletý Nor je trojnásobným grandslamovým finalistou a byl na druhém místě žebříčku. Přesto má vysoce negativní bilanci 4:9 v soubojích s hráči TOP 20 na grandslamech. Tři ze čtyř úspěchů zapsal na antukovém French Open, kde je vzhledem k povrchu největší hrozbou.

Vizitka Caspera Ruuda. (@ Livesport)

Ruud – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Barcelona (triumf); Monte Carlo, Acapulco, Los Cabos (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulco, Los Cabos (finále)

Bilance: 47:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 21:6

Bilance proti hráčům TOP 20: 9:6 (kariérní 40:45)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 4:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (2. kolo)

Ruud – US Open

Kariérní bilance: 13:6

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Montreal (osmifinále), Cincinnati (2. kolo)

Cesta turnajem: Yunchaokete Bu (7:6, 6:2, 6:2), Monfils (6:4, 6:2, 2:6, 7:6), Juncheng Shang (6:7, 3:6, 6:0, 6:3, 6:1)

Taylor Fritz měl velmi pohodovou cestu do osmifinále letošního US Open. Šestadvacetiletý Američan si poradil s antukovými specialisty Camilem Ugem Carabellim a Franciscem Comesaňou a mezitím nepovolil set ani bývalému semifinalistovi Matteovi Berrettinimu. Výrazně tak pošetřil síly pro své působení ve druhém týdnu.

Na první účast ve druhém týdnu podniků velké čtyřky čekal velmi dlouho, dosáhl na ni až na předloňském Australian Open. Od té doby naopak postupuje do závěrečných kol grandslamů velmi pravidelně, například v letošním roce se dostal do osmifinále i na čtvrtém majoru. Tento úspěch zaznamenal jako první Američan od Andreho Agassiho v roce 2003.

Poprvé se do osmifinále domácího US Open probojoval až v loňském roce, také tehdy vyhrál úvodní tři kola bez ztráty setu. V osmifinálové fázi narazil na nezkušeného mladíka Dominica Strickera a ani jemu nepovolil set. Následně čelil ve čtvrtfinále Novakovi Djokovičovi a s pozdějším šampionem naopak jasně prohrál. Se zástupci TOP 10 žebříčku má na grandslamech mizernou bilanci 2:13 a oba skalpy zapsal až v tomto roce.

Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport)

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Delray Beach (triumf); Mnichov (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (triumf)

Bilance: 41:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 15:7

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:5 (kariérní 22:38)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:1 (kariérní 4:2)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

Fritz – US Open

Kariérní bilance: 13:8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Montreal (2. kolo), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Ugo Carabelli (7:5, 6:1, 6:2), Berrettini (6:3, 7:6, 6:1), Comesaňa (6:3, 6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: Ruud vede 2:0, na grandslamech a na tvrdém povrchu 1:0. Ruud je často označován za antukového specialistu, nicméně i na betonech umí a letošní sezona je jeho nejlepší na tvrdých površích. Po skončení French Open se však neprezentuje svou nejlepší formou, takže by se domácímu Fritzovi mohlo podařit na rychlém hardu potvrdit roli favorita.

Nakashima – Zverev | 22:30 SELČ

Brandon Nakashima si každým zápasem na domácím US Open zvedá sebevědomí a do osmifinále nastoupí ve vynikající formě. Třiadvacetiletý Američan vstoupil do turnaje suverénní výhrou nad Holgerem Runem, poté jasně přehrál outsidera Arthura Cazauxe a ve třetím kole porazil ve čtyřech setech ve formě hrajícího Lorenza Musettiho.

Osmifinále je jeho novým nejlepším výsledkem na domácím grandslamu a v případě dalšího vítězství vylepší své celkové maximum na majorech. Za sebou má jen jeden osmifinálový duel na této úrovni, předloni ve Wimbledonu podlehl v pěti setech pozdějšímu finalistovi Nickovi Kyrgiosovi.

Zatímco pro Zvereva letošní ročník US Open teoreticky teprve začíná, Nakashima může být už s postupem do osmifinále ohromně spokojený. Obzvláště s přihlédnutím k tomu, v jakém rozpoložení se nacházel loni touto dobou. V předchozí sezoně se zdravotně trápil, dokonce se propadl do druhé stovky žebříčku a musel objíždět challengery a hrát kvalifikaci letošního Australian Open. V aktuálním roce ovšem exceluje napříč všemi úrovněmi i povrchy a měl by po skončení US Open vylepšit své žebříčkové maximum.

Vizitka Brandona Nakashimy. (@ Livesport)

Nakashima – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Montreal, Washington (osmifinále)

Bilance: 54:24

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 21:8

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:3 (kariérní 2:9)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Nakashima – US Open

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Atlanta (1. kolo), Washington (osmifinále), Montreal (osmifinále), Cincinnati (osmifinále)

Cesta turnajem: (15) Rune (6:2, 6:1, 6:4), Cazaux (6:4, 6:4, 6:2), (18) Musetti (6:2, 3:6, 6:3, 7:6)

Alexander Zverev zatím nehraje na letošním US Open ve své nejlepší formě, nicméně díky příznivému losu se zatím vyhnul nějakému vyčerpávajícímu zápasu. Ani jeden z jeho předchozích tří soupeřů nebyl výraznější hrozbou a postupně si poradil ve čtyřech setech s lucky loserem Maximilianem Martererem, ve třech se 77. hráčem světa Alexandrem Müllerem a ve čtyřech s antukovým specialistou Tomásem Martínem Etcheverrym.

Sedmadvacetiletý Němec sice ztratil po cestě do druhého týdne dva sety a nebyl úplně přesvědčivý, ovšem i tak se jedná o malé zlepšení, protože obvykle se v úvodním týdnu grandslamů zbytečně zapojuje do dlouhých bitev a pak v závěrečných bojích postrádá síly proti silnějším soupeřům. Na dvou ze tří letošních majorů musel zvládnout pětisetovou bitvu, konkrétně s Lukášem Kleinem ve druhém kole v Melbourne a Tallonem Griekspoorem ve třetím kole v Paříži, přičemž proti oběma byl blízko porážce.

Aktuálně čtvrtý muž pořadí má jedinečnou šanci na letošním US Open zabojovat o titul. V dolní polovině pavouka mu totiž vypadla jedna z největších hrozeb, a sice loňský šampion Novak Djokovič. I díky vyřazení Carlose Alcaraze má jistotu, že se po skončení turnaje vrátí na své žebříčkové maximum, druhé místo.

Na všech třech dohraných grandslamech v tomto roce postoupil minimálně do semifinále a poslední tři starty na US Open zakončil nejdříve ve čtvrtfinále. Stále však čeká na první triumf na podnicích velké čtyřky a nejspíše by na něj v letošní sezoně dosáhl, kdyby lépe zvládal klíčové momenty, s čímž má právě na grandslamové scéně potíže celou kariéru.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (triumf); Hamburk, French Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Miami, Los Cabos, Australian Open (semifinále)

Bilance: 55:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 26:8

Bilance proti hráčům TOP 50: 31:14 (kariérní 237:144)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:1 (kariérní 12:7)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále), Wimbledon (osmifinále)

Zverev – US Open

Kariérní bilance: 25:8

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 3:1

Generálka: Montreal (čtvrtfinále), Cincinnati (semifinále)

Cesta turnajem: Marterer (6:2, 6:7, 6:3, 6:2), Müller (6:4, 7:6, 6:1), Etcheverry (5:7, 7:5, 6:1, 6:3)

Vzájemná bilance: Zverev vede 2:0. Nakashima je na rozdíl od předchozích soupeřů německého favorita hrozbou, protože hraje ve skvělé formě a bude mít podporu domácího publika. Přesto má Zverev toto utkání ve svých rukou, a pokud pozvedne svou výkonnost, což se od hráčů jeho kalibru ve druhém týdnu grandslamů očekává, tak by měl tuto výzvu zvládnout.

Tiafoe – Popyrin | pondělí 01:00 SELČ

Frances Tiafoe vyzval v pátečním šlágru Bena Sheltona a oplatil mu v parádní pětisetové bitvě porážku z loňského čtvrtfinále tady na US Open. Před rokem prohrál s krajanem v tomto dějišti ve čtyřech setech a po skončení turnaje spadl do velmi dlouhé krize.

Šestadvacetiletý Američan se trápil až do začátku probíhající US Open Series a ještě nedávno mu hrozilo, že vypadne z TOP 30 světového pořadí. Bývalý desátý hráč žebříčku je ale zase na vzestupu, v přípravě na poslední grandslam sezony si zahrál své první finále na Masters a nyní exceluje na domácím majoru.

Dvě ze svých tří grandslamových čtvrtfinále zaregistroval na US Open. Do další fáze postoupil pouze předloni v New Yorku, kdy podlehl v semifinále v pěti setech pozdějšímu šampionovi Carlosovi Alcarazovi. Vzhledem k tomu, jak se jeho kariéra vyvíjela po skončení loňského ročníku tohoto turnaje, tak by ideálně potřeboval opustit Flushing Meadows bez většího zklamání.

Vizitka Francese Tiafoea. (@ Livesport)

Tiafoe – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Houston (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (finále)

Bilance: 27:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 18:10

Bilance proti hráčům TOP 30: 5:7 (kariérní 45:78)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Tiafoe – US Open

Kariérní bilance: 20:9

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2:2

Generálka: Atlanta (čtvrtfinále), Washington (semifinále), Montreal (1. kolo), Cincinnati (finále)

Cesta turnajem: Kovacevic (6:4, 6:3, 4:6, 7:5), Ševčenko (6:4, 6:1, 1:0 skreč), (13) Shelton (4:6, 7:5, 6:7, 6:4, 6:3)

V rozmezí pouhých 24 hodin došlo na letošním US Open na dvě obrovská překvapení. Nejprve Botic van de Zandschulp šokoval vítězstvím bez ztráty setu nad Carlosem Alcarazem a poté Alexej Popyrin zaskočil ve čtyřech setech obhájce titulu a dalšího z největších favoritů Novaka Djokoviče.

Pětadvacetiletý Australan svým nejcennějším skalpem potvrdil, že je v posledních týdnech na vzestupu. Ve druhé polovině zápasu s Djokovičem musel řešit hromadu komplikací a většinu z nich zvládl bravurně, což se v minulosti mnoha hráčům proti legendárním členům Big Three nepovedlo. Navíc se srbským rekordmanem sehrál už třetí letošní souboj na grandslamech a v těch předchozích dvou navzdory skvělému výkonu prohrál.

Na takto cenný skalp je obvykle velmi těžké navázat. Popyrin ovšem řadí nedávný triumf na Masters v Montrealu, kde byl ve všech šesti duelech outsiderem, výše než výhru nad nejúspěšnějším hráčem všech dob. "Titul z Masters byl neuvěřitelný. Tady jsem dokázal něco, co jsem si myslel, že se mi může podařit. Nebylo to nic neskutečného jako triumf v Montrealu. Naše zápasy na Australian Open a ve Wimbledonu mi dodaly důvěru, že ho můžu porazit."

Oba přemožitelé Djokoviče na letošních grandslamech si nakonec došli pro titul. Ačkoli je Popyrin v životní formě, stále by se jednalo o obrovské překvapení, pokud by aktuální ročník US Open ovládl. Navíc v neděli odehraje své vůbec první osmifinále na podnicích velké čtyřky.

Vizitka Alexeje Popyrina. (@ Livesport)

Popyrin – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montreal (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal (triumf)

Bilance: 25:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 16:5

Bilance proti hráčům TOP 20: 7:6 (kariérní 17:27)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Popyrin – US Open

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Montreal (triumf), Cincinnati (1. kolo)

Cesta turnajem: Soonwoo Kwon (7:5, 6:2, 6:3), Martínez (6:2, 6:4, 6:0), (2) Djokovič (6:4, 6:4, 2:6, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Popyrin to nebude mít s navázáním na skalp Novaka Djokoviče vůbec jednoduché, protože Tiafoe je právě v domácích podmínkách nejvíce nebezpečný, bude mít bouřlivou podporu a má mnohem více zkušeností se závěrečnými koly na grandslamech. Dá se tedy očekávat vyrovnaná bitva a rozhodne to, kdo v případném těsném průběhu lépe zvládne klíčové momenty.

Nedělní program

ARTHUR ASHE STADIUM (od 18:00 SELČ)

1. Rubljov (6-) - Dimitrov (9-Bulh.)

2. Navarrová (13-USA) - Gauffová (3-USA) / nejdříve ve 20:30 SELČ

3. Tiafoe (20-USA) - Popyrin (28-Austr.) / nejdříve v pondělí v 01:00 SELČ

4. Qinwen Zheng (7-Čína) - Vekičová (24-Chorv.)



LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)

1. Badosaová (26-Šp.) - Yafan Wang (Čína)

2. Ruud (8-Nor.) - Fritz (12-USA) / nejdříve v 19:00 SELČ

3. Nakashima (USA) - Zverev (4-Něm.) / nejdříve ve 22:30 SELČ

4. Mertensová (33-Belg.) - Sabalenková (2-)



STADIUM 17 (od 19:00 SELČ)

1. Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) - Muhammadová/Watsonová (USA/Brit.)

