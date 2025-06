Gauffová před bitvou se Sabalenkovou: Finále? V životě jsou důležitější věci

FRENCH OPEN - Coco Gauffová (21) je znovu ve finále Roland Garros. Tři roky po své první pařížské finálové účasti a necelé dva roky od triumfu na US Open má americká tenistka šanci získat svůj druhý grandslamový titul. V cestě jí v sobotu bude stát světová jednička Aryna Sabalenková (27).

Jednadvacetiletá Gauffová zvládla semifinále proti domácí Lois Boissonové s přehledem a v Paříži neztratila více než jeden set. Ačkoli publikum na centrkurtu Philippa Chatriera táhlo za další senzací domácí outsiderku, favoritka se nenechala zaskočit a zvítězila jednoznačně 6:1, 6:2.

Ve finále se utká se soupeřkou, s níž se v rámci velkých grandslamových zápasů potkala dvakrát – v roce 2023 porazila Sabalenkovou ve finále US Open, o pár měsíců později jí podlehla v semifinále Australian Open.

"V sobotu ze sebe vydám to nejlepší. Ať už se stane cokoli, vím, že do toho dám všechno," řekla Gauffová novinářům.

Gauffová si dobře pamatuje své první grandslamové finále – právě v Paříži, kde v roce 2022 nestačila na Igu Šwiatekovou. Letos přichází s jiným nastavením.

"Tehdy jsem byla hodně nervózní a vzdala jsem to vlastně ještě před začátkem zápasu. Dnes si díky předchozím zkušenostem věřím mnohem víc. Už jsem hrála velké zápasy, už vím, co od toho čekat," uvedla Gauffová.

SABALENKA GAUFF

A FIRST ROLAND-GARROS TITLE ON THE LINE#RolandGarros pic.twitter.com/gVHNLXCs2S — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2025

Na otázku, co dělá Sabalenkovou tak dominantní, neváhala: "Její údery, její podání a hlavně její mentalita. Je to bojovnice, drží se ve hře bez ohledu na skóre. Umí tlačit z každé pozice na kurtu. To jsou její nejsilnější zbraně."

Američanka ví, že proti Bělorusce nebude prostor pro váhání: "Musím být agresivní. Ona bude hrát naplno, bude do toho chodit. Musím být připravená a udělat vše pro to, abych jí dokázala čelit."

Gauffová se zároveň snaží držet věci v perspektivě. "Uvědomuju si, že v životě čekají každého mnohem důležitější věci než prohrané finále. Spousta hráčů by dala cokoli za to, být v této pozici. Dřív jsem si myslela, že když prohraju finále, je to konec světa. Ale druhý den zase vyjde slunce."

Celková bilance mezi první a druhou hráčkou světa je vyrovnaná 5:5, naposledy se obě hvězdy střetly letos ve finále turnaje v Madridu, kde zvítězila Sabalenková ve dvou setech 6:3, 7:6.

