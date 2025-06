Konec senzační jízdy. Gauffová nedala Boissonové žádnou šanci

FRENCH OPEN - V jasnou záležitost proměnila semifinálový duel na French Open Coco Gauffová (21). Světová dvojka smetla domácí senzaci, Francouzku Lois Boissonovou (22), jednoznačně 6:1, 6:2 a zajistila si účast ve finále. V něm se utká s úřadující světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou (27), která si ve třech setech poradila s Igou Šwiatekovou (24).

Boissonová – Gauffová 1:6, 2:6

Na French Open si Coco Gauffová zahrála o titul už v roce 2022, kdy podlehla Ize Šwiatekové. Aby se do stejné fáze dostala i letos, musela přemožitelka Terezy Valentové a Marie Bouzkové zdolat jednoznačně největší překvapení letošního turnaje – domácí Lois Boissonovou.

Tedy tenistku, která se do hlavní fáze dostala díky divoké kartě a figurovala až ve druhé polovině čtvrté stovky žebříčku. Rodačka z Dijonu si během své senzační jízdy připsala mimo jiné cenné skalpy Jessicy Pegulaové a Mirry Andrejevové.

První sada se však jasně nesla ve znamení světové dvojky. Boissonová si neudržela ani jeden z prvních dvou gamů na podání a rychle nabrala ztrátu 0:4. Až za tohoto stavu si Francouzka, hnaná bouřlivým domácím publikem, připsala první hru, na průběhu úvodní sady to však nic nezměnilo. Za 37 minut ovládla Američanka první set jasně 6:1.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Aktivně hrající Gauffová si v úvodním dějství připsala osm vítězných míčů oproti čtyřem Francouzky. Nervózně působící Boissonová vyprodukovala 15 nevynucených chyb, zatímco její soupeřka jen sedm. Po svém podání vyhrála domácí hráčka pouze 10 z 25 výměn.

I do druhé sady vstoupila lépe favoritka. Když za stavu 2:1 prolomila soupeřce podání, zdálo se, že je o vítězce rozhodnuto. Boissonová, povzbuzená domácím publikem, však zápas nevzdala a vzápětí poprvé v utkání prorazila soupeřce servis.

Coco Gauff ends Lois Boisson fairy tale and goes back to a Roland-Garros final #RolandGarros pic.twitter.com/aQAWssTZOE — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2025

Tím však veškeré šance na pokračování její životní jízdy v Paříži skončily. Rodačka z Atlanty znovu uspěla na returnu a definitivně zlomila odpor Francouzky. Za hodinu a 11 minut tak mohla Gauffová slavit jasné vítězství 6:1, 6:2.

"Bylo to poprvé, co jsem tu hrála proti francouzské hráčce. Byla jsem psychicky připravená, že podpora bude z 99 procent na její straně, takže jsem se to snažila odfiltrovat. Když vyvolávali její jméno, já si zase říkala to své, abych se uklidnila," uvedla Gauffová.

Američanka dominovala ve statistice vítězných míčů (12:8) a především v bodech získaných po svém servisu, kde brala 65 % výměn. Její soupeřka se dostala jen na 39 %.

Výsledky dvouhry žen na French Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.