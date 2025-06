Celý život mi říkali, že antuka není pro mě, říká šťastná Sabalenková

FRENCH OPEN - Aryna Sabalenková (27) je jen krůček od zisku premiérového titulu z Roland Garros. Běloruská tenistka v semifinále v Paříži porazila svou velkou rivalku Igu Šwiatekovou (24) po setech 7:6, 4:6, 6:0 a zlomila její nadvládu na pařížské antuce. Po výhře neskrývala radost a sebevědomě prohlásila: "Jsem připravená udělat cokoli, abych si ten titul zajistila."

Zápas se čtyřnásobnou šampionkou French Open přitom nebyl snadný. Sabalenková musela ustát výkyv ve druhém setu, kdy se jí nedařilo držet míče ve výměnách, ale v rozhodujícím dějství už dominovala. Nedala Šwiatekové žádnou šanci a po jednostranném setu si připsala jedno z nejcennějších vítězství své kariéry.

"Mám obrovskou radost z dnešního vítězství. Porazit Igu tady, na jejím turnaji, je pro mě něco neuvěřitelného. Jsem na to opravdu hrdá," řekla na tiskové konferenci tenistka.

Sabalenková byla dlouho vnímána jako hráčka sbírající úspěchy především na tvrdých površích. Sama přiznává, že se na antuce dříve necítila dobře. "Skoro celý život mi říkali, že antuka není pro mě. Ale poslední roky jsme na tom se svým týmem tvrdě pracovali, a teď si tenhle povrch začínám užívat. Cítím se na něm silnější – fyzicky i herně."

Právě fyzická kondice podle Sabalenkové sehrála na její cestě turnajem zásadní roli. "Na antuce je důležité být připravená na každou výměnu. Zlepšila jsem se fyzicky, ale i takticky – dokážu hrát s rotací, rovně, ustoupit do defenzivy… Ta pestrost mi pomáhá."

Rozhodujícím momentem semifinále byl podle světové jedničky vstup do třetí sady. "Začátek třetího setu byl klíčem. Našla jsem rytmus na servisu a cítila, že Igu tlačím. Po druhém gamu jsem cítila, že mám navrch, a věděla jsem, že nesmím polevit.“

Sabalenková v rozhodující sadě nedala soupeřce žádnou šanci. "Věděla jsem, že musím být odvážná, nehrát na jistotu. Nesnažila jsem se do míčků bušit, jen jsem hrála rychle, přesně a s vírou, že tohle je cesta k vítězství."

Ve finále se Sabalenková utká s Coco Gauffovou, která hladce porazila domácí Lois Boissonovou. Obě hráčky si letos drží výbornou formu a očekává se vyrovnaný souboj.

"Dnešní zápas byl skoro jako finále, ale práce ještě není hotová. V sobotu musím znovu bojovat, ukázat to nejlepší a jít si pro titul. Jsem připravená dát do toho všechno."



Na závěr vyzdvihla i výkon své soupeřky. "Myslím, že jsme obě hrály na vysoké úrovni. Iga dnes ukázala, že je skvělá hráčka, i když možná někdy trochu ztrácela sebedůvěru. Ale celkově to byl výborný zápas."



Sabalenková je tak na prahu zisku čtvrtého grandslamu kariéry a prvního na pařížské antuce.

Výsledky dvouhry žen na French Open