Gauffová překonala sestry Williamsovy. V Pekingu postoupila do 11. semifinále na tisícovkách

DNES, 11:18
WTA PEKING - Coco Gauffová (21) ve čtvrtfinále v Pekingu nezaváhala a dál živí šanci na obhajobu loňského titulu. Američanka přehrála 6:3, 6:4 Němku Evu Lysovou (23) a mezi nejlepší čtyřku na turnajích WTA 1000 postoupila už pojedenácté, což se jí povedlo jako třetí nejmladší v historii. Překonala i své slavnější krajanky. Světová trojka si o finále zahraje s vítězkou duelu mezi Amandou Anisimovovou a Jasmine Paoliniovou.
Profily hráčů
Lys Eva
Gauff Coco
Coco Gauffová je v Pekingu znovu v semifinále (@ ČTK / AP / Andy Wong)

Lysová – Gauffová 3:6, 4:6

Gauffová potvrzuje, že jí podmínky na akci WTA 1000 v Pekingu opravdu sedí. V zápase proti Lysové, která na takto prestižní akci postoupila mezi osmičku nejlepších poprvé, sice třikrát selhala na podání, soupeřce ale vzala servis hned pětkrát a po vyrovnaném průběhu postoupila za hodinu a půl do třetího zdejšího semifinále v řadě. Dříve na turnaji nikdy neskončila.

Američanka šla do vedení o brejk už na začátku zápasu a vedení si nakonec udržela až do konce první sady. Mnohem dramatičtější byl druhý set, ve kterém se od stavu 2:2 hrály čtyři dlouhé gamy přes shodu. Tři z nich získala právě Gauffová a o pár minut později zvládla zápas dopodávat.

Jednadvacetiletá hráčka si tak v Pekingu zahraje už své 11. semifinále na takto prestižních podnicích a je třetí nejmladší tenistkou v historii, která to dokázala. Překonala i své slavnější krajanky a legendy Venus a Serenu Williamsovy. Dříve se to povedlo pouze Marii Šarapovové v 19 letech a Martině Hingisové, která byla ještě o dva roky mladší.

Gauffová si zároveň vylepšila svou skvělou bilanci v čínském hlavním městě na 14:1. Jedinou prohru zaznamenala předloni proti Ize Šwiatekové. Loni Američanka turnaj ovládla a pokračuje tak v obhajobě. O finále se utká s vítězkou duelu mezi dvojnásobnými grandslamovými finalistkami krajankou Anisimovovou a Italkou Paoliniovou.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
