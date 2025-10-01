Gauffová překonala sestry Williamsovy. V Pekingu postoupila do 11. semifinále na tisícovkách
Lysová – Gauffová 3:6, 4:6
Gauffová potvrzuje, že jí podmínky na akci WTA 1000 v Pekingu opravdu sedí. V zápase proti Lysové, která na takto prestižní akci postoupila mezi osmičku nejlepších poprvé, sice třikrát selhala na podání, soupeřce ale vzala servis hned pětkrát a po vyrovnaném průběhu postoupila za hodinu a půl do třetího zdejšího semifinále v řadě. Dříve na turnaji nikdy neskončila.
Američanka šla do vedení o brejk už na začátku zápasu a vedení si nakonec udržela až do konce první sady. Mnohem dramatičtější byl druhý set, ve kterém se od stavu 2:2 hrály čtyři dlouhé gamy přes shodu. Tři z nich získala právě Gauffová a o pár minut později zvládla zápas dopodávat.
Jednadvacetiletá hráčka si tak v Pekingu zahraje už své 11. semifinále na takto prestižních podnicích a je třetí nejmladší tenistkou v historii, která to dokázala. Překonala i své slavnější krajanky a legendy Venus a Serenu Williamsovy. Dříve se to povedlo pouze Marii Šarapovové v 19 letech a Martině Hingisové, která byla ještě o dva roky mladší.
Gauffová si zároveň vylepšila svou skvělou bilanci v čínském hlavním městě na 14:1. Jedinou prohru zaznamenala předloni proti Ize Šwiatekové. Loni Američanka turnaj ovládla a pokračuje tak v obhajobě. O finále se utká s vítězkou duelu mezi dvojnásobnými grandslamovými finalistkami krajankou Anisimovovou a Italkou Paoliniovou.
