Gauffová si zahraje o titul. V duelu plném ztracených podání zdolala Paoliniovou
Gauffová – Paoliniová 6:4, 6:3
Jak Gauffová, tak Paoliniová se ve čtvrtfinálových duelech příliš nenadřely. Zatímco Američanka dle očekávání smetla Lauru Siegemundovou (6:3, 6:0), uragán Italky, která zničila hvězdnou Igu Šwiatekovou (6:1, 6:2), se absolutně nečekal.
V úvodu zápasu si obě hráčky bez větších problémů držely svá podání. To se naprosto otočilo za stavu 3:2 pro Gauffovou. V následujících pěti hrách byla vždy úspěšnější tenistka na returnu, a to Američance stačilo k zisku prvního setu poměrem 6:4.
Naprostá mizérie hráček na podání pokračovala i na začátku druhého dějství. V prvních šesti gamech opět vládly výhradně tenistky na příjmu, sérii zlomila až za stavu 3:3 světová trojka, která po jedenácti gamích za sebou, kdy si tenistky nebyly schopné udržet podání, podržela servis.
A to jí stačilo. Paoliniová nebyla schopná navázat na svůj páteční výkon proti Šwiatekové. Katastrofální statistiky měla především na podání. Z devíti gamů na servisu uspěla akorát v prvních dvou případech, utkání tak ztratila za hodinu a 23 minut 4:6, 3:6.
Italka po svém servisu získala jen 43 % výměn, Gauffová, která si připsala sedm dvojchyb, na tom nebyla s 49 % o moc lépe.
Dvojnásobná grandslamová šampionka si tak po třech letošních porážkách s Paoliniovou připsala první výhru a vyrovnala vzájemnou bilanci zápasů na 3:3.
