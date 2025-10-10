Gauffová si zahraje o titul. V duelu plném ztracených podání zdolala Paoliniovou

DNES, 13:15
WTA WUHAN - Coco Gauffová (21) si zahraje na Masters ve Wuhanu o titul. V semifinálovém duelu si poradila s přemožitelkou Igy Šwiatekové (24), Italkou Jasmine Paoliniovou (29), ve dvou setech 6:4, 6:3. Ve finále si světová trojka zahraje s vítězkou duelu mezi úřadující královnou Arynou Sabalenkovou (27) a krajankou Jessicou Pegulaovou (31).
Profily hráčů
Paolini Jasmine
Gauff Coco
Coco Gauffová si v semifinále poradila s Jasmine Paoliniovou (@ ADEK BERRY / AFP / AFP / Profimedia)

Gauffová – Paoliniová 6:4, 6:3

Jak Gauffová, tak Paoliniová se ve čtvrtfinálových duelech příliš nenadřely. Zatímco Američanka dle očekávání smetla Lauru Siegemundovou (6:3, 6:0), uragán Italky, která zničila hvězdnou Igu Šwiatekovou (6:1, 6:2), se absolutně nečekal.

V úvodu zápasu si obě hráčky bez větších problémů držely svá podání. To se naprosto otočilo za stavu 3:2 pro Gauffovou. V následujících pěti hrách byla vždy úspěšnější tenistka na returnu, a to Američance stačilo k zisku prvního setu poměrem 6:4.

Naprostá mizérie hráček na podání pokračovala i na začátku druhého dějství. V prvních šesti gamech opět vládly výhradně tenistky na příjmu, sérii zlomila až za stavu 3:3 světová trojka, která po jedenácti gamích za sebou, kdy si tenistky nebyly schopné udržet podání, podržela servis.

A to jí stačilo. Paoliniová nebyla schopná navázat na svůj páteční výkon proti Šwiatekové. Katastrofální statistiky měla především na podání. Z devíti gamů na servisu uspěla akorát v prvních dvou případech, utkání tak ztratila za hodinu a 23 minut 4:6, 3:6.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Italka po svém servisu získala jen 43 % výměn, Gauffová, která si připsala sedm dvojchyb, na tom nebyla s 49 % o moc lépe.

Dvojnásobná grandslamová šampionka si tak po třech letošních porážkách s Paoliniovou připsala první výhru a vyrovnala vzájemnou bilanci zápasů na 3:3.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
