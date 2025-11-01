Gauffová začne obhajobu titulu proti kamarádce, Turnaj mistryň zahájí i největší favoritka
Sabalenková – Paoliniová | 15:00 SEČ
Aryna Sabalenková se na Turnaj mistryň naprosto zaslouženě kvalifikovala už v červenci. Přestože musela kousat porážku ve finále Australian Open i French Open, nakonec si přece jen chuť spravila, když ovládla US Open. V letošní sezoně posbírala celkem čtyři tituly na nejvyšším okruhu a v tomto ohledu je nejúspěšnější.
Aktuální světová jednička získala na US Open svůj čtvrtý grandslamový vavřín, a dokonce ve Flushing Meadows obhájila loňské prvenství. V letošní sezoně má velmi stabilní výkony i výsledky, což potvrzuje ten fakt, že na osmi z 15 turnajů došla až do finále. Díky tomu stále sedí na tenisovém trůnu.
V posledních třech letech zapsala mimo jiné devět triumfů na úrovni WTA 1000 či vyšší a není pochyb o tom, že hraje svůj nejlepší tenis za celou kariéru. Turnaje mistryň se 27letá běloruská tenistka zúčastní popáté a určitě doufá, že poprvé v kariéře dokáže závěrečný vrchol sezony pro osm nejlepších hráček ovládnout.
Poslední tři starty na Turnaji mistryň dotáhla minimálně do semifinálové fáze. Jejím maximem na tomto podniku je tři roky staré finále v Texasu, v němž nestačila na Caroline Garciaovou. I když ve skupině skončila jen při debutu v roce 2021, nikdy nezvládla ve skupinové fázi vyhrát všechny tři zápasy.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: US Open, Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na betonech: US Open, Miami, Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)
Bilance: 59:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na betonech: 35:6
Bilance proti hráčkám TOP 10: 11:4 (kariérní 51:41)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále), Wimbledon (semifinále), US Open (triumf)
Sabalenková – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 8:8
Nejlepší výsledek: finále (2022)
Loňský výsledek: semifinále
Generálka: Wuhan (semifinále)
Jasmine Paoliniová potvrdila, že loňská sezona nebyla žádná náhoda, a znovu si zahraje Turnaj mistryň. V aktuálním roce zaregistrovala čtyři semifinále na prestižních tisícovkách a na domácí antuce v Římě slavila třetí kariérní titul. Do finále postoupila i v Cincinnati, kde nestačila na Igu Šwiatekovou.
Devětadvacetiletá Italka, jež hrála loni finále dvou grandslamů, se zaslouženě drží v TOP 10 žebříčku. V letošním roce jen na dvou akcích (Berlín a Montreal) nezvládla úvodní zápas a z posledních 23 duelů má skvělou bilanci 18:5, která zahrnuje alespoň čtvrtfinále v Pekingu, Wuhanu a Ningbu.
Debut na Turnaji mistryň absolvovala hlavně díky finálovým účastem na French Open a ve Wimbledonu loni, ale nebyla výraznou hrozbou. Bývalá světová čtyřka prohrála dva ze tří zápasů ve skupině a dokázala porazit jen Jelenu Rybakinovou. Do vyřazovacích bojů tak nepronikla a skončila ve skupinové fázi.
Žádná oficiální informace neexistuje, nicméně hovoří se o tom, že Paoliniová není stoprocentně fit a trápí ji nemoc. V sobotu nicméně suverénně zvládla první deblový zápas po boku krajanky Sary Erraniové. Do utkání se Sabalenkovou půjde s bilancí 0:6 proti světovým jedničkám, s nimiž ještě neuhrála set.
Paoliniová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Řím (triumf); Cincinnati (finále)
Největší úspěchy na betonech: Cincinnati (finále)
Bilance: 46:18
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na betonech: 27:12
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:7 (kariérní 11:25)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (3. kolo)
Paoliniová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 1:2
Nejlepší výsledek: skupina (2024-25)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Peking (čtvrtfinále), Wuhan (semifinále), Ningbo (semifinále)
Vzájemná bilance: Sabalenková vede 5:2. Aktérky se velmi dobře znají, jejich rivalita trvá už od roku 2017 a Běloruska vyhrála všechny čtyři souboje od začátku sezony 2023, dokonce ve dvou setech. Naposledy se střetly v tomto roce v semifinále v Miami a ve Stuttgartu a Sabalenková nastoupí jako velká favoritka.
Gauffová – Pegulaová | 16:30 SEČ
Coco Gauffová neměla v úvodních měsících letošní sezony ideální formu a čtvrtfinále v tomto roce poprvé překročila až v závěru dubna. Ačkoli prohrála oba zápasy na travnatých kurtech, vede si v posledních šesti měsících velmi dobře a k obhajobě loňského triumfu na Turnaji mistryň dorazila v solidní formě.
Jednadvacetiletá Američanka letos excelovala hlavně v průběhu antukového jara, v rámci něhož došla do finále na tisícovkách v Madridu a Římě. Největší úspěch ovšem přišel o pár týdnů později na French Open, kde porazila mimo jiné Madison Keysovou a Arynu Sabalenkovou a získala druhý grandslamový titul.
Povedl se jí i návrat na tvrdé povrchy a od červencového Montrealu zvládla na každém turnaji minimálně dva zápasy. Do Rijádu vlastně dorazila po velmi úspěšné asijské tour, která zahrnuje semifinále při obhajobě titulu v Pekingu a triumf ve Wuhanu, kde slavila svou první trofej na betonech od loňského Turnaje mistryň.
Za sebou má tři starty na Turnaji mistryň a postupně se na akci pro osm nejlepších hráček sezony zlepšovala. Při debutu v roce 2022 na domácí půdě v Texasu prohrála všechny tři zápasy ve skupině, ovšem předloni v Cancúnu hrála semifinále a loni kralovala právě v současném dějišti v Rijádu.
Gauffová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wuhan, French Open (triumf); Řím, Madrid (finále)
Největší úspěchy na betonech: Wuhan (triumf)
Bilance: 47:14
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na betonech: 29:9
Bilance proti hráčkám TOP 10: 9:5 (kariérní 32:34)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (1. kolo), US Open (osmifinále)
Gauffová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 6:6
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Generálka: Peking (semifinále), Wuhan (triumf)
Rovněž Jessica Pegulaová se zúčastní prestižního Turnaje mistryň čtvrtým rokem po sobě. Jednatřicetiletá americká tenistka si nedávno prošla krizí, když na devíti z 11 turnajů od dubnového Stuttgartu po srpnové Cincinnati nevyhrála dva zápasy po sobě. Poslední tři akce se ale aktuální světové pětce povedly.
Do asijské tour vstupovala po semifinálové účasti na US Open a na tisícovkách v Pekingu (semifinále) a ve Wuhanu (finále) se probila minimálně mezi nejlepší kvarteto. Napříč těmito čínskými podniky odehrála osm třísetových bitev po sobě (šest z nich zahrnovalo tie-break) a prokázala svou vynikající kondici.
V letošní sezoně sice neslavila triumf na úrovni vyšší než WTA 500, nicméně kralovala na všech třech površích (Austin, Charleston a Bad Homburg) a hrála dvě finále na turnajích kategorie WTA 1000 (Miami a Wuhan). Ještě k tomu poprvé v kariéře dokázala v rámci jedné sezony posbírat tři tituly.
Turnaj mistryň možná není jejím úplně oblíbeným podnikem. Zatímco v ročníku 2022 a také loni tady v Rijádu ztroskotala bez jediného vítězství již ve skupinové fázi, předloni v mexickém Cancúnu se dostala až do finále. Jenže v něm schytala potupný výprask 1:6, 0:6 od favorizované Igy Šwiatekové.
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Charleston, Austin (triumf); Wuhan, Miami, Adelaide (finále)
Největší úspěchy na betonech: Austin (triumf); Wuhan, Miami, Adelaide (finále)
Bilance: 51:21
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na betonech: 35:12
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:5 (kariérní 24:35)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (semifinále)
Pegulaová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 4:6
Nejlepší výsledek: finále (2023)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Peking (semifinále), Wuhan (finále)
Vzájemná bilance: Pegulaová vede 4:3. Aktérky jsou kamarádky a roky spolu sbíraly úspěchy v deblových soutěžích. Ve dvouhře se potkaly minimálně jednou v každé sezoně od roku 2022, včetně posledních dvou ročníků Turnaje mistryň. Gauffová vyhrála poslední dva duely loni tady v Rijádu a před pár týdny ve finále ve Wuhanu a je favoritkou.
Nedělní program
CENTER COURT (od 13:00 SEČ)
1. Dabrowská/Routliffeová (3-Kan./N. Zél.) - M. Andrejevová/Šnajderová (5-)
2. Sabalenková (1-) - Paoliniová (8-It.) / nejdříve v 15:00 SEČ
3. Gauffová (3-USA) - Pegulaová (5-USA) / nejdříve v 16:30 SEČ
4. Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) - Babosová/Stefaniová (7-Maď./Braz.)
