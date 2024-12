Gengel poslechl přítelkyni. S tenisem neskončil a životní sezonu uzavřel devátým triumfem

Most men's ITF titles in a season

10 - Dragos Nicolae Madaras (2023)

9 - Mohamed Safwat (2013), Hans Podlipnik-Castillo (2014), Riccardo Bellotti (2016), Gonzalo Oliveira (2023), MAREK GENGEL (2024)



Safwat and Gengel claimed all 9 titles at the same venue, Sharm el Sheikh — Damian Kust (@damiankust) December 15, 2024