Goffin má Covid-19 a přijde o Petrohrad. Vrátit se chce v Antverpách

Belgický tenista David Goffin byl pozitivně testován na koronavirus a musel vzdát účast na turnaji v Petrohradu, jenž se hraje příští týden. Rád by stihnul alespoň domácí podnik v Antverpách, kde se bude hrát od 19. října.

13. hráč světa David Goffin si po restartu sezony zahrál osmifinále US Open, ale na antuce neuhrál ani set. V Římě nestačil na Chorvata Marina Čiliče a na Roland Garros na italského mladíka Jannika Sinnera.



V posledních dnech se připravoval na podzimní halové turnaje v Evropě, svůj plán ale musel překopat. Devětadvacetiletý Belgičan včera oznámil, že měl pozitivní test na koronavirus a příští týden tak nestihne podnik ATP 500 v Petrohradu, kde si měl odbýt svůj debut.



"Špatná zpráva! Včera jsem byl na testu na Covid a výsledek byl pozitivní. Zatím se cítím dobře. Půjdu do karantény, a pokud bude vše probíhat dobře, v Antverpách už budu hrát," uvedl bývalý sedmý hráč světového žebříčku s výhledem na turnaj doma v Belgii, jenž začne 19. října. O týden později je Goffin přihlášen do Vídně.



Nemoc Covid-19 z tenistů prodělali Novak Djokovič, Grigor Dimitrov, Kei Nišikori, Borna Čorič, Francis Tiafoe, Viktor Troicki, Benoit Paire či Thiago Seyboth.