Halepová měla pozitivní test na Covid-19. S mírnými příznaky se léčí v domácí izolaci

"Jsem v domácí izolaci a z mírných příznaků se dobře zotavuju. Cítím se fajn. Společně to zvládneme," napsala devětadvacetiletá Rumunka na sociálních sítích. Právě kvůli obavám z nákazy přitom bývalá jednička neletěla do New Yorku na US Open.

Po restartu sezony hrála Halepová na třech antukových akcích. Po triumfech v Praze a Římě se naposledy představila před čtyřmi týdny na Roland Garros, na kterém ve čtvrtém kole utrpěla nečekaný debakl s novou polskou hvězdou Igou Šwiatekovou, jež nakonec došla až k trofeji.

Na okruhu WTA je dvojnásobná grandslamová vítězka Halepová jednou z mála hráček, které měly covidový test pozitivní. Markéta Vondroušová, světová dvacítka, kvůli tomu přišla o domácí akci J&T Banka Ostrava Open.

Mnohem více se do statistik s pozitivním testem na Covid-19 zapisují tenisté. S různými příznaky či úplně bez nich nemoc prodělali Novak Djokovič, Grigor Dimitrov, Kei Nišikori, Borna Čorič, Fernando Verdasco, Fabio Fognini, Francis Tiafoe, Viktor Troicki, Benoit Paire, Thiago Seyboth, Marcelo Granollers, Bruno Soares, Sam Querrey, David Goffin či Ruben Bemelmans.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together