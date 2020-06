Halepová nebude hrát US Open, letos se nejspíše představí jen v Evropě

Pro Simonu Halepovou je momentální situace ve Spojených státech příliš vážná na to, aby se zúčastnila grandslamového US Open, které je stále naplánováno na přelom srpna a září. Dvojnásobná grandslamová šampionka se chce vrátit až v září na evropských antukových turnajích. Mimo svůj kontinent letos vůbec cestovat nechce, pravděpodobně tak nebude hrát ani asijské turnaje.

Po Rogerovi Federerovi, který absolvoval druhou operaci kolene a letos se na kurty nevrátí, se na letošní US Open, pokud se opravdu uskuteční, nechystá ani Halepová. Dvojnásobná grandslamová šampionka letos nechce cestovat mimo evropský kontinent, pravděpodobně tak přijde i o asijské turnaje včetně případné účasti na Turnaji mistryň. Vrátit by se mohla až v září v Evropě, kdy je v plánu zkrácené antukové jaro, které vyvrcholí přeloženým French Open.

Podle Rumunky nejsou podmínky mimo Evropu stále ideální, pořadatelé US Open navíc chystají velmi přísná opatření, aby letošní ročník jejich grandslamu dostal zelenou. "Jet tam za takových podmínek mi dělá starosti. Pandemie stále není pod kontrolou, cestování je teď risk, nejspíše by nás čekala karanténa a turnaj bude hodně jiný než obvykle, mám z toho obavy," uvedla před týdnem.

Není to poprvé, co Halepová vynechá velký turnaj kvůli strachu o své zdraví. V roce 2016 se neúčastnila olympijských her v Rio de Janeiru, kde tou dobou úřadoval virus Zika.

Letošnímu ročníku US Open nehrozí omluvenka jen od Federera nebo Halepové. Vynechání obvykle závěrečného grandslamu sezony zvažují také světové jedničky Novak Djokovič a Ashleigh Bartyová, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Alexander Zverev či Grigor Dimitrov.

Dle posledních informací má US Open podporu ATP i WTA a teď čeká na vyjádření státu New York. Pokud v srpnu dojde k restartu sezony, mohl by ve Flushing Meadows kromě grandslamu proběhnout také společný podnik Western & Southern Open, který se za normálních okolností koná v Cincinnati. Verdikt by měl padnout v nejbližších dnech.