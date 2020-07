Halepová potvrdila start na úvodním turnaji po restartu v Palermu

Simona Halepová vstoupí do obnovené sezony WTA Tour po koronavirové pauze hned na prvním turnaji v Palermu. Bývalá světová jednička svůj start v Itálii, kde se bude hrát od 3. srpna, potvrdila na sociálních sítích.

"S radostí vám chci oznámit, že se po deseti letech vrátím do Palerma. Snad mě čeká skvělý týden," napsala Rumunka na sociální sítě.

Dvojnásobná grandslamová šampionka naposledy hrála ve finále únorového turnaje v Dubaji, kde zvítězila nad Jelenou Rybakinovou a získala první letošní a celkově 20. titul. Poté byla sezona přerušena a řada turnajů musela být bez náhrady zrušena. Mezi nimi i Wimbledon, kde měla Halepová obhajoval loňský triumf.

Po úvodním turnaji v Palermu by se měly tenistky přesunout do USA, kde je v plánu od 22. srpna turnaj Masters, který ale bude místo tradičního Cincinnati hostit newyorský areál ve Flushing Meadows. Po něm má následovat US Open. O startu v USA se Halepová zatím nerozhodla.