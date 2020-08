Halepová se v Praze těší na zápasové emoce

Světová dvojka Simona Halepová se při návratu na turnaje, který absolvuje příští týden na Prague Open, těší na zápasové emoce. Až po české zastávce okruhu WTA se rozhodne, zda poletí do New Yorku na grandslamové US Open.

Osmadvacetiletá Halepová plánovala po skoro půlroční pauze, zaviněné koronavirovou pandemií, hrát už tento týden v Palermu, ale ještě se necítila mentálně připravená a účast odřekla. Nyní je ve Stromovce, kde se na antukových dvorcích Sparty chystá do hry. "Chyběly mi zápasové emoce, které doma nezažijete. Už se nemůžu dočkat, až začnu," řekla ve videokonferenci.

Předloňská antuková královna z Roland Garros hrála naposledy turnaj 22. února, kdy ve finále v Dubaji porazila Kazašku Jelenu Rybakinovou. Pak léčila zranění nohy a od března sezonu zastavila opatření proti šíření nemoci Covid-19.

"První dva měsíce jsem měla volno a byla jsem doma," popsala Halepová, co dělala. "Bez tenisu to bylo těžké a zvláštní, ale měla jsem čas relaxovat. Mám za sebou deset let plných turnajů každý týden a nebylo špatné se zastavit."

Postupně začala s tréninkem. Doma v Bukurešti trénovala třeba s Irinou-Camelií Beguovou, Anou Bogdanovou i s muži. "Posledních šest sedm týdnů jsem se připravovala tvrdě a jsem nachystaná. Je mi ale jasné, že zápasy jsou něco jiného než trénink, jsem trošku nervózní a čekám, že to bude chvilku trápení," řekla k turnaji v Praze, kde se v 1. kole utká se Slovinkou Polonou Hercogovou.

Návrat na kurty si u Vltavy zpestří i čtyřhrou v páru s Barborou Strýcovou. "Hraju s wimbledonskou šampionkou, budu nervózní a bude to legrace. Bára mi to ulehčí snadnými míči na síti," smála se Halepová, která loni vyhrála ve Wimbledonu dvouhru a Strýcová se v All England Clubu radovala z deblového triumfu.

Halepová je připravená dodržovat bezpečnostní opatření. "Dělám to doma a všude, kde jsem. Zdraví je pro mě nejdůležitější. Je nutné, aby to dělali všichni, žijeme ve společné bublině a musíme se navzájem chránit," podotkla vítězka 20 turnajů ve dvouhře a na účet pražských organizátorů dodala: "Cítím se tady bezpečně."

US Open? Teprve se rozhodnu

Ještě neví, jestli se koncem srpna vydá do New Yorku na grandslamové US Open. "Odehraju tady turnaj a pak se teprve rozhodnu, co a jak udělám. Podmínky jsou náročné, ale teď na sto procent nevím, jak to bude," pronesla Halepová.

Podle Halepové mají mladší po nezvykle dlouhé pauze možná výhodu, že jsou neopotřebovaní a hladoví. Na druhou stranu mají tenisté jako ona na své straně herní zkušenosti. "Které nám v těžké době pomůžou. Víme, kde je naše maximum a jak se na něj dostat," řekla a s úsměvem doplnila: "Už po těch letech patřím k trošku starším hráčkám, ale nejsem tak stará, abych myslela na něco jiného."