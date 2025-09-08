Henman se klaní Alcarazovi: Něco takového jsem ještě nikdy neviděl
Alcaraz za celý finálový duel přišel jen jednou o své podání, sám uspěl na returnu pětkrát a zaslouženě si došel pro titul. Španěl, který je znám především díky velké variabilitě, skvělému pohybu a precizní celodvorcové hře, tentokrát Henmana zaujal jinými zbraněmi.
"Něco takového jsem ještě nikdy neviděl. Podání Alcaraze bylo vynikající. Vzpomeňte si na ty nejlépe servírující tenisty světa. A teď k nim s klidným svědomím přiřaďte právě Carlose. Určitě se po nedělním finále mezi ně zařadil," nepochybuje legendární Brit.
"Navíc stál proti tak vynikajícímu hráči na returnu, jakým Sinner bezesporu je. To platilo stejně v semifinále proti Djokovićovi. Bylo naprosto fenomenální, jak dokázal servis trefovat, ale především s jakou konzistencí. Dal Jannikovi jen naprosté minimum šancí, jak s tím něco dělat, neuvěřitelný výkon," nešetřil superlativy Henman.
Nejen body z podání však podle rodáka z Oxfordu stály za Španělovým triumfem. "Díky tak kvalitnímu servisu se Carlos dostával do výborných pozic pro zakončení výměny. A to ať už z forhendu křížem, nebo po lajně. Takto si Jannika připravil a bod pak případně zakončil na síti. Byla radost se na takový výkon dívat a sledovat, jak si jde pro zasloužený titul," pokračoval Henman.
Souboj Alcaraze a Sinnera podle čtyřnásobného wimbledonského semifinalisty opět ukázal, jak výrazně tito dva hráči vyčnívají nad zbytkem. Ve 22 letech má Alcaraz na svém kontě šest grandslamových titulů, oproti čtyřem Sinnerovým. Zároveň se díky triumfu v New Yorku vrátil na post světové jedničky.
"Teď je to on, kdo má na zádech terč, a bude fascinující sledovat, jak se s touto pozicí znovu vyrovná,“ uzavřel Henman.
Jsem čitelný. Možná teď nějaké zápasy prohraju, ale chci se posunout, říká Sinner
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře