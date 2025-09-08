Jsem čitelný. Možná teď nějaké zápasy prohraju, ale chci se posunout, říká Sinner
Neměl moc šancí. Přestože Sinner druhý finálový set proti Alcarazovi získal, na kurtu byl horším hráčem, což také bez skrupulí přiznal. "Měl jsem problémy na podání, ale to mě provázelo po celý turnaj. Navíc Carlos hrál prostě skvěle, oproti Wimbledonu se hodně zlepšil," připomněl dosud poslední duel obou velikánů.
"Věci, které se mi dařily ve finále Wimbledonu, se výrazně zlepšily i u něj. Výborně podával, velmi čistě hrál na forhendu i bekhendu. Musím přiznat, že byl prostě lepší, situaci zvládl mnohem lépe než já. Když bylo potřeba, pozvedl úroveň své hry.“
Zároveň ale odmítl pochybnosti o své vlastní formě. "Jsem velmi solidní hráč od základní čáry. Jsem silný na returnu a vy víte, že jsem kvalitní tenista," řekl s úsměvem na tiskové konferenci. "Někdy stačí jen něco přidat – a to může udělat velký rozdíl. Změním pár věcí na podání, drobnosti, které ale mohou znamenat hodně.“
Sinner si uvědomuje, že ve své hře potřebuje přidat více variability. "Dnes jsem byl na kurtu příliš čitelný, zatímco on hru neustále měnil. To je jeho styl. Teď bude na mně, zda se rozhodnu něco změnit. Na tom určitě budeme pracovat."
Ve finále mu podle něj chyběl plán B. "Celý turnaj jsem hrál víceméně stejně, ale proti Carlosovi musíte vystoupit z komfortní zóny. Třeba jsem ani jednou nezkusil servis-volej, nepoužíval jsem moc kraťasů. To musím změnit," vysvětlil. "Možná teď i nějaké zápasy prohraju, ale chci se posunout a být méně předvídatelný. Myslím, že právě to je cesta, jak se stát lepším tenistou."
Sinner věří, že změna hry mu může v příští sezoně pomoci k dalším úspěchům. Rok 2025 ale hodnotí už nyní jako mimořádný. "Celkově je to úžasná sezona. Čtyři grandslamová finále, dvě vítězství a dvě prohry ve finále – to jsou neuvěřitelné výsledky. Jsem moc spokojený a teď se snažíme zakončit rok co nejlépe," uzavřel Ital.
Finálový šlágr na US Open ovládl Alcaraz, získal šestý grandslam a bude světovou jedničkou
Sinner čtvrt roku nehrál a nemohl obhajovat 2100b (resp 1600 Rotterdam by vynechal).
V rankingu by Sinner vedl o 800b, ale v Race by i tak Alcaraz byl už první, který převzal terč na svá záda.