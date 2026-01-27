Historické Australian Open. Poprvé v Open éře je ve čtvrtfinále šest nejvýše nasazených mužů i žen

DNES, 06:15
V Melbourne se letos stále daří těm největším favoritům. Do čtvrtfinále postoupilo všech šest nejvýše nasazených v mužské i ženské soutěži, což se na grandslamu stalo poprvé v Open éře. Největšími adepty na titul jsou tak stále Jannik Sinner (24) a Aryna Sabalenková (27). O kariérní grandslam usilují Carlos Alcaraz (22) a Iga Šwiateková (24). Na zisk rekordního 25. grandslamu má nadále šanci Novak Djokovič (38).
Jannik Sinner jako nasazená dvojka nechybí ve čtvrtfinále (@ Mark Avellino / ANADOLU / Anadolu via AFP / Profimedia)

I na letošním Australian Open došlo k několika velkým překvapením a o nečekané úspěchy outsiderů nebyla nouze. Ve druhém týdnu už se však rozhoduje pouze mezi těmi největšími favority.

V mužském pavouku postoupili do osmifinále pouze nasazení hráči, což se na grandslamech stalo poprvé v historii. Mezi ženami se mezi šestnáctku nejlepších dostaly z nenasazených pouze Julia Putincevová, Xinyu Wang a domácí senzace Maddison Inglisová. Ani jedna z nich už další překvapení nepřidala.

Poprvé v Open éře je tak ve čtvrtfinále mužské i ženské singlové soutěže na grandslamu všech šest nejvýše nasazených. Mezi muži splnili roli favoritů Alcaraz, Sinner, Alexander Zverev, Djokovič, Lorenzo Musetti a Alex de Minaur. Šestici doplnili Ben Shelton a 25. hráč pavouku Learner Tien. Z první osmičky tak chybí pouze Félix Auger-Aliassime, který skončil hned v prvním kole.

Mezi ženami zvládly svou úlohu Sabalenková, Šwiateková, Coco Gauffová, Amanda Anisimovová, Jelena Rybakinová a Jessica Pegulaová. Ve čtvrtfinále je doplnila 29. nasazená Iva Jovicová a turnajová dvanáctka Elina Svitolinová.

Největšími favority na titul jsou tak stále obhájce titulu Sinner a světová jednička Aryna Sabalenková. O kariérní grandslam usilují lídr žebříčku Alcaraz a šestinásobná vítězka turnajů velké čtyřky Šwiateková. Na zisk rekordního 25. grandslamu má nadále šanci zdejší desetinásobný šampion Djokovič.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Přidat komentář
JLi
27.01.2026 07:19
Chtělo by to nabourat žebříček, ať to není nuda.
Reagovat
Liverpool22
27.01.2026 07:31
Reagovat

Nový komentář

