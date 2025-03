Hořké Alcarazovy vzpomínky: Zklamal jsem svůj lid, pořád to bolí

Byl to moment, na který většina tenisových fanoušků nikdy nezapomene. Carlos Alcaraz prohrál v jednom z nejhezčích zápasů historie ve finále olympijských her v Paříži s Novakem Djokovičem po tříhodinovém dramatu dvakrát 7:6. Až po sedmi měsících od památné bitvy hrdý Španěl přiznal, jak moc ho porážka zasáhla.

Byl favoritem olympijského finále. Jednadvacetiletý Alcaraz však na o 16 let starší legendu Djokoviče nestačil. Srbský velikán si tak jako pátý muž v historii připsal Golden Slam (triumf na všech čtyřech grandslamech a zlato ve dvouhře na olympiádě).

Jak významný duel to pro oba soky byl, potvrzovaly obrovské emoce, které oba borci ukázali během závěrečného ceremoniálu. Slzy neudržel jak šampion Djokovič, tak jeho poražený soupeř Alcaraz.

Těžce hledal při rozhovoru s Álexem Corretjou slova především mladý Španěl. "Dal jsem do toho všechno. Prohrát tímto způsobem prostě bolí. Měl jsem šance, jak to otočit, ale prostě jsem je nevyužil. Novak hrál skvěle, zasloužil si to," slzel během rozhovoru Alcaraz.

Finálový nezdar bolel nejmladší světovou jedničku v historii o to víc, že jen o pár dní předtím vypadl z olympijského turnaje i v deblu spolu s ikonickým Rafaelem Nadalem po boku.

Po téměř sedmi měsících se Alcaraz k bolestné porážce vrátil znovu. "Byl to těžký okamžik. Od začátku roku bylo mým cílem získat zlatou olympijskou medaili. Bylo velmi těžké to vstřebat. Cítil jsem, že jsem zklamal svou zemi, svůj lid. Nesplnil jsem to, co ode mě všichni očekávali a to je prostě těžké," řekl na YouTube kanálu MoluscoTV Alcaraz.

"Proto moje reakce byla taková, jaká byla. Musel jsem dát průchod svým emocím. Nemohl jsem před svými fanoušky zastírat, jak se cítím a jak moc mě to bolí. Bylo to nutné," uzavřel čtyřnásobný grandslamový šampion svou upřímnou zpověď.

