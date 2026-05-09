Hotovo za 69 minut. Nosková převálcovala kontroverzní Ukrajinku a prolétla do osmifinále

DNES, 13:19
WTA ŘÍM - Linda Nosková ve třetím kole na prestižní tisícovce v Římě žádné překvapení nepřipustila. Česká žebříčková dvojka ani jednou neztratila vlastní servis a kontroverzní ukrajinskou tenistku Oleksandru Olijnykovovou za 69 minut přehrála 6:1, 6:3. Zajistila si tak své nové maximum ve Foro Italico.
Linda Nosková poprvé postoupila v Římě do osmifinále (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Olijnykovová – Nosková 1:6, 3:6

Nosková nastoupila jako výrazná favoritka na postup a premiérový souboj s Olijnykovovou, která na sebe upozorňuje hlavně mimo kurty kritikou ruských a běloruských hráčů, zvládla celkem s přehledem a za pouhých 69 minut.

V úvodním setu nepustila kontroverzní Ukrajinku k ani jedné brejkbolové příležitosti a klidně jí mohla nadělit kanára. Olijnykovová, jež se snažila narušit rytmus Noskové častými technickými údery, se totiž na výsledkovou tabuli dostala až za stavu 0:5. Pak musela Češka poprvé výrazněji zabojovat o vlastní servis, ale při skóre 5:1 dotáhla set přes shodu do vítězného konce.

Ve druhém dějství musela Nosková čekat na brejk mnohem déle. Olijnykovovou sice k brejkbolu sama nepustila, ale dělala více chyb než v předchozí sadě a podání soupeřky se jí nedařilo prorazit. Po nevyužitém brejkbolu za stavu 2:2 musela sama likvidovat první brejkbolové hrozby v zápase. S oběma si poradila a zajistila srovnání na 3:3.

A přesně při tomto skóre už se aktivněji hrající Nosková dočkala. Brejkbol proměnila po zkažené smeči soupeřky a vzápětí brejk potvrdila. V tu chvíli byla jediný game od postupu a duel ukončila již na returnu. Druhý set trval téměř dvakrát tolik času než ten úvodní.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nosková tak dokonale využila velmi příznivého losu a poprvé v kariéře prošla do osmifinále Italian Open. Stačila jí na to hladká vítězství nad Anastasijí Zacharovovou z Ruska a Ukrajinkou Olijnykovovou. Jedná se o její deváté osmifinále na prestižních tisícovkách. V této fázi má bilanci 4:4.

Zároveň pokračuje ve velmi povedeném antukovém jaru a i na třetím turnaji postoupila mezi nejlepší šestnáctku. Ve Stuttgartu a také v Madridu se podívala do čtvrtfinále a tuto sérii se pokusí protáhnout v pondělí proti Soraně Cirsteaové. Rumunská veteránka senzačně skolila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.

Vsetínská rodačka nemusí být jedinou českou zástupkyní v osmifinále letošního Masters v Římě. V neděli absolvují třetí kolo Karolína Plíšková proti Lauře Siegemundové a Nikola Bartůňková, kterou čeká Madison Keysová.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
SpacialRecognition
09.05.2026 17:59
Kdo pořád dává ty zápasy Karolíny na večer, zase napsaná na zítra na 19:00
frenkie57
09.05.2026 19:45
Alespoň má dost času na regeneraci.
Vlk-v-trave
09.05.2026 17:12
Hotovo dvacet... jak by rekl klasik, teda ten tenisovy spise asi Hotovo dvanact:-)

Nevidel jsem... zkousim ten "nestravny" tenis ze zaznamu... ktery si sam ridim, a tam bude hotovo asi jeste rychleji nez podrobny HL... proste bud to Linda trefi nebo ne... a ta Olina na tom neni nejak lepe... daji se tam najit v previjeni nejake ty zajimave vymeny...
...ale celkove nejen v tomhle pripade jak uz je u Lindy zvykem... dulezitejsi je ten postup... jinak receno ucel sveti prostredky...

Olina by mohla zapracovat trochu ne servisu... zbavit se toho estetickeho rokoka, podle mne ji to spis nepomaha,,,... v tech vymenach je i snaziva a dokonce si delkou uderu dokaze i najit cestu k saku... ("jednou za uherak")

Jinak Olina - takove roztomile decko, holcicka tak na piskoviste ktera si hraje s babovickami... :-)) To tetovani... je tak kontrastni s tim jejim dnesnim vystupovani na kurtu.... ze to uz samo za sebe je kontroverzni... a nemusi ani nic rikat...;-)) Takova zajimava inspiracka na nejakou roztomilou komixovou postavicku... ;-)
Saulnier
09.05.2026 17:24
neviem, či ako decko, ale roztomilo pôsobila z obrazovky aj na mňa
hanz
09.05.2026 16:27
Džasmýnka nemá v TOP10 co pohledávat už hodně dlouho... hraje pravidelně tužku... konečně na ní došlo...
tommr
09.05.2026 15:59
Paolini celkem podle očekávání předčasně vypadla a neobhájí tak loňský titul. V žebříčku se tak propadne až na 14.místo. Karolína Muchová se tak díky tomu přece jen posune do první desítky i když v Římě vypadla už po prvním zápase ...
Kuba4Win
09.05.2026 16:01
No jistej bych si tím zas tak nebyl ještě tam pořád straší ta Bencic
honza.khp
09.05.2026 16:08
a ještě tam straší Linda
frenkie57
09.05.2026 16:11
tommr
09.05.2026 16:29
Linda nebude strašit dlouho protože přes Sabalenku nepřejde. Bencic ale může bejt problém ...
honza.khp
09.05.2026 16:56
podle této předpovědi hurá vsadit na Lindu ... jako teda ale Aryna docela jede
tenisman1233
09.05.2026 18:08
Pokud teda Aryna postoupí.
Saulnier
09.05.2026 18:17
keď teraz Sorana dopodáva, tak nie
už mi trochu utrnulo, keď Saba vyrovnala na 5:5
tenisman1233
09.05.2026 18:19
Tak má ještě 1 pokus.
Saulnier
09.05.2026 18:25
je to tu
The_Punisher
09.05.2026 14:43
Gratulace, Lindí
Krisboy
09.05.2026 14:23
Pupík smile
jih
09.05.2026 14:32
Petruco
09.05.2026 14:11
Nádhera. Linda ji to tam brutálně sázela a velmi často tyto tvrdé údery mixovala s pečlivě zahranými kraťásky. Párkrát jsem měl pocit (hra u sítě), že si Linda s Ukrajinkou hrála jako kočka s myší. Jakoby si hrála uvolněně jen tak pro radost. Parádní kreativní hra, kterou samozřejmě oceňovalo i obecenstvo.
subaru
09.05.2026 14:11
Los na houby, naše holky v osmifinále proti jedničce a ev. Dvojce.
Diabolique
09.05.2026 14:01
Ja bych Sabalenku nevyhlizel, treba bude mit strevni problemy a KONEC.
tommr
09.05.2026 14:23
nebo by se zase jednou mohla vytáhnout Cirstea ...
tommr
09.05.2026 13:45
První set odehrála Linda skoro bezchybně ale ve druhém hodně polevila a začala dělat spoustu laciných chyb. Ukrajinka nebyla naštěstí schopná toho využít. Nechápu jak s touhle hrou může být v první stovce ...
Saulnier
09.05.2026 14:06
Tiež som v priebehu 2.setu vyjadril menšiu kritiku, ale zas na druhej strane, Linda je podľa mňa hráčka, ktorá síce občas lacno stratí, ale dokáže sa v tých okamihoch hry relatívne rýchlo vracať k sebe a chybu odčiniť napr. dobrým servisom a pod.
Ale má aj zápasy, kedy sa k sebe nevráti, ako napr. v 2.sete proti Kostyuk, tam odišla úplne. Stále si ale myslím, že takých zápasov ako proti Kostyuk má menej, ako tých dobrých a tým pádom je v rebríčku tam kde je a zaslúžene
tommr
09.05.2026 14:22
Linda je vysoko v žebříčku samozřejmě zaslouženě i když by mohla být ještě výš kdyby se jí podařilo odstranit ty hluchý pasáže ve kterých dělá chybu za chybou ...
Já jsem se divil že ta Ukrajinka je tak vysoko. Dneska předváděla ohavnej tenis nebo místy spíš kopcovanou ...
Saulnier
09.05.2026 14:32
Áno, mohla by byť vyššie. Keď je tam Gauff, ktorá si svoje výhry veľakrát doslova uhaluzí aj akoby z ničoho. Možno je Gauff o niečo mentálne silnejšia (aj keď už evidujem článok o jej výbuchu), ale myslím to tak, že aj napriek svojim chybám, napr. už legendárnym dvojchybám, stále ide to svoje až do poslednej loptičky
volejman
09.05.2026 15:40
Linda občas po prvním vyhraném setu ve druhém poleví.
Kapitan_Teplak
09.05.2026 13:33
Bezva, čekal jsem větší odpor.
Saulnier
09.05.2026 13:28
Paolini - Mertens, na ktorých zápas nadviazali na canal sporte po víťazstve Lindy, môže byť tiež zaujímavý duel
A Sabaleka vs. Soranka, dúfam, že to rumunská kráska nejako uhrá, aj keď objektívne je favoritka zápasu jasná
sojka1
09.05.2026 13:25
LindaN super a ted cihat na Amazonku...... :-) ovsem kontroverzni je leda titulek, holka velmi prijemna.....
Ondřej.Jirásek
09.05.2026 13:26
Je kontroverzní svým vystupováním. Což ovšem neznamená, že je to špatně :)
PTP
09.05.2026 13:27
Pozitivně Proti všem.
Krisboy
09.05.2026 14:29
Proti všem? Jax na tohle přišel?
PTP
09.05.2026 19:03
Zahlíd jsem jméno Jirásek a hned jsem to takhle vyblil.
Tomas_Smid_fan
09.05.2026 19:26
Pozitivní Psohlavci by prostě zněli blbě
aape
09.05.2026 13:24
Kontroverzní je spíš celá WTA, Olex je v pořádku
peek
09.05.2026 13:37
darek.vrana
09.05.2026 13:42
Přesně, taky nechápu, co je kontroverzního na ní.
Krisboy
09.05.2026 14:28
Kontroverzní = vyvolávající protichůdné reakce. Na jedné straně nadšení, sympatie a podporu jako třeba u mě, na druhé straně odpor a nenávist jako u války chtivých fašistů.
Podle mě Olejnička splňuje tuto definici do puntíku.
ladinec
09.05.2026 15:44
Je to fašistka jak vyšita. Jo evropa hnědne.
Tomas_Smid_fan
09.05.2026 17:07
máš to popletený - ona proti fašismu bojuje, ale ty se ho zastaváš, takže hnědý až za ušima jsi tu hlavně ty.
jih
09.05.2026 13:51
