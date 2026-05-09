Hotovo za 69 minut. Nosková převálcovala kontroverzní Ukrajinku a prolétla do osmifinále
Olijnykovová – Nosková 1:6, 3:6
Nosková nastoupila jako výrazná favoritka na postup a premiérový souboj s Olijnykovovou, která na sebe upozorňuje hlavně mimo kurty kritikou ruských a běloruských hráčů, zvládla celkem s přehledem a za pouhých 69 minut.
V úvodním setu nepustila kontroverzní Ukrajinku k ani jedné brejkbolové příležitosti a klidně jí mohla nadělit kanára. Olijnykovová, jež se snažila narušit rytmus Noskové častými technickými údery, se totiž na výsledkovou tabuli dostala až za stavu 0:5. Pak musela Češka poprvé výrazněji zabojovat o vlastní servis, ale při skóre 5:1 dotáhla set přes shodu do vítězného konce.
Ve druhém dějství musela Nosková čekat na brejk mnohem déle. Olijnykovovou sice k brejkbolu sama nepustila, ale dělala více chyb než v předchozí sadě a podání soupeřky se jí nedařilo prorazit. Po nevyužitém brejkbolu za stavu 2:2 musela sama likvidovat první brejkbolové hrozby v zápase. S oběma si poradila a zajistila srovnání na 3:3.
A přesně při tomto skóre už se aktivněji hrající Nosková dočkala. Brejkbol proměnila po zkažené smeči soupeřky a vzápětí brejk potvrdila. V tu chvíli byla jediný game od postupu a duel ukončila již na returnu. Druhý set trval téměř dvakrát tolik času než ten úvodní.
Nosková tak dokonale využila velmi příznivého losu a poprvé v kariéře prošla do osmifinále Italian Open. Stačila jí na to hladká vítězství nad Anastasijí Zacharovovou z Ruska a Ukrajinkou Olijnykovovou. Jedná se o její deváté osmifinále na prestižních tisícovkách. V této fázi má bilanci 4:4.
Zároveň pokračuje ve velmi povedeném antukovém jaru a i na třetím turnaji postoupila mezi nejlepší šestnáctku. Ve Stuttgartu a také v Madridu se podívala do čtvrtfinále a tuto sérii se pokusí protáhnout v pondělí proti Soraně Cirsteaové. Rumunská veteránka senzačně skolila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
Vsetínská rodačka nemusí být jedinou českou zástupkyní v osmifinále letošního Masters v Římě. V neděli absolvují třetí kolo Karolína Plíšková proti Lauře Siegemundové a Nikola Bartůňková, kterou čeká Madison Keysová.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nevidel jsem... zkousim ten "nestravny" tenis ze zaznamu... ktery si sam ridim, a tam bude hotovo asi jeste rychleji nez podrobny HL... proste bud to Linda trefi nebo ne... a ta Olina na tom neni nejak lepe... daji se tam najit v previjeni nejake ty zajimave vymeny...
...ale celkove nejen v tomhle pripade jak uz je u Lindy zvykem... dulezitejsi je ten postup... jinak receno ucel sveti prostredky...
Olina by mohla zapracovat trochu ne servisu... zbavit se toho estetickeho rokoka, podle mne ji to spis nepomaha,,,... v tech vymenach je i snaziva a dokonce si delkou uderu dokaze i najit cestu k saku... ("jednou za uherak")
Jinak Olina - takove roztomile decko, holcicka tak na piskoviste ktera si hraje s babovickami... :-)) To tetovani... je tak kontrastni s tim jejim dnesnim vystupovani na kurtu.... ze to uz samo za sebe je kontroverzni... a nemusi ani nic rikat...;-)) Takova zajimava inspiracka na nejakou roztomilou komixovou postavicku... ;-)
už mi trochu utrnulo, keď Saba vyrovnala na 5:5
Ale má aj zápasy, kedy sa k sebe nevráti, ako napr. v 2.sete proti Kostyuk, tam odišla úplne. Stále si ale myslím, že takých zápasov ako proti Kostyuk má menej, ako tých dobrých a tým pádom je v rebríčku tam kde je a zaslúžene
Já jsem se divil že ta Ukrajinka je tak vysoko. Dneska předváděla ohavnej tenis nebo místy spíš kopcovanou ...
A Sabaleka vs. Soranka, dúfam, že to rumunská kráska nejako uhrá, aj keď objektívne je favoritka zápasu jasná
Podle mě Olejnička splňuje tuto definici do puntíku.