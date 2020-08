Hrála o mečbol, ale prohrála. Vondroušové se v Palermu návrat do sezony nepovedl

Markéta Vondroušová se během koronavirové pauzy představila na několika přípravných akcích, na té poslední se jí ale nezadařilo. Před dvěma týdny na tvrdém povrchu na Štvanici dostala kanára od Švýcarky Belindy Bencicové i Polky Igy Šwiatekové.



A výsledkově se jí nepovedl ani návrat do kolotoče WTA. Na antuce v Palermu, kde se koná první turnaj po pěti měsících, dnes jednadvacetiletá Češka podlehla 6-1 5-7 4-6 Kaje Juvanové. Devatenáctileté Slovince a 121. hráčce světa, jež se na Sicílii aklimatizovala už během tříkolové kvalifikace.



Vondroušová přitom do zápasu vstoupila parádně a po půl hodině získala první set. I když se jí pak nepovedl vstup do druhé sady a prohrávala 0-4, dokázala manko dvou brejků smazat a za stavu 6-1 a 5-4 byla při podání soupeřky dvakrát dva míčky od vítězství.



Jenže poslední dva kroky na cestě do druhého kola udělat neudělala. Česká favoritka prohrála sedm gamů v řadě a v rozhodujícím dějství znovu ztrácela 0-4. Sice znovu sahala po obratu, ale za stavu 4-5 neproměnila ani jeden ze tří brejkbolů a po dvou a půl hodinách boje pro ni turnaj skončil.







Světová osmnáctka a finalistka loňského French Open Vondroušová v součtu se začátkem letošní sezony odehrála šest turnajů a počtvrté ztroskotala hned v prvním kole. Dnes spáchala osm dvojchyb a Juvanové dopřála první vítězství nad hráčkou světové dvacítky.



"Ona začala dobře, zatímco já byla trochu nervózní, přece jen to pro mě byl první zápas proti hráčce Top 20. Ale ve druhém a třetím setu jsem se uklidnila a začala hrát mnohem líp," komentovala Slovinka.



Z českých tenistek v pavouku zůstává už jen Kristýna Plíšková, která už v pondělí vyřadila nasazenou trojku Mariu Sakkariovou z Řecka.



Z tria nejvýše nasazených hráček zvládla první kolo pouze turnajová jednička a světová patnáctka Petra Martičová. Chorvatka si poradila hladce 6-0 6-3 s Belgičankou Alison Van Uytvanckovou.

• WTA INTERNATIONAL PALERMO •

Itálie, antuka, 202.250 dolarů

úterní výsledky (04. 08. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Juvanová (Slovin.) - Vondroušová (2-ČR) 1-6 7-5 6-4 Martičová (1-Chorv.) - Van Uytvancková (Belg.) 6-0 6-3 Sasnovičová (Běl.) - Mertensová (5-Belg.) 6-4 6-1 Dodinová (Fr.) - Zidanšeková (Slovin.) 2-6 6-4 6-4 Samsonovová (Rus.) - Flipkensová (Belg.) 6-4 6-2 Ferróová (Fr.) - Podoroská (Arg.) 6-2 6-1 Giorgiová (It.) - Petersonová (Švéd.) 7-5 6-4