Hrát budou i Djokovič, Nadal či Serena, oznámili pořadatelé newyorské generálky na US Open

Na srpnovém turnaji v New Yorku, který bude generálkou na US Open, se představí řada hvězd v čele se Srbem Novakem Djokovičem, Španělem Rafaelem Nadalem či Američankou Serenou Williamsovou. Oznámili to pořadatelé turnaje, který byl kvůli pandemii koronaviru přeložen z Cincinnati do New Yorku, kde se následně odehraje i tradiční grandslam.

Pro muže bude turnaj Masters 1000 v New Yorku prvním od březnového přerušení sezony. Kromě nejlepších tří hráčů světového žebříčku Djokoviče, Nadala a Rakušana Dominica Thiema jsou přihlášeni rovněž Řek Stefanos Tsitsipas, obhájce titulu Rus Daniil Medveděv či další bývalí vítězové Bulhar Grigor Dimitrov a Chorvat Marin Čilič.

Nejvýše postavenou tenistkou bude světová trojka Karolína Plíšková, jež turnaj před čtyřmi lety ovládla. Nechybí ani loňská vítězka Američanka Madison Keysová. Z českých tenistek se na turnaj chystají ještě Petra Kvitová, Markéta Vondroušová, Barbora Strýcová, Karolína Muchová a Marie Bouzková.

Celkem je podle pořadatelů přihlášeno 40 z 43 nejvýše postavených mužů na žebříčku a 39 z 53 nejvýše postavených žen.

Tenistky by se měly na kurty vrátit už příští týden v Palermu, následovat bude turnaj WTA v Praze a Lexingtonu. V New Yorku by se mělo hrát od 20. do 28. srpna, o tři dny později začne US Open.

