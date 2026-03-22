Hrozba hráček TOP 20. Rozjetá Australanka kosí favoritky, zastavila ji pouze Nosková

DNES, 13:00
Žádná hráčka momentálně nechce mít v pavouku jméno Talie Gibsonové vedle sebe, a už rozhodně ne členky TOP 20. Rozjetá Australanka svým agresivním tenisem kosí jednu favoritku za druhou a na amerických tisícovkách je v životní formě. Neporazitelnost proti elitě jí překazila pouze Linda Nosková, která ji zastavila v Indian Wells. V Miami však ve své jízdě pokračuje.
Talia Gibsonová letošní bilanci proti hráčkám TOP 20 vylepšila na 5:1 (@ Michele Eve Sandberg / Zuma Press / Profimedia)

Gibsonová prožívá fantastický březen a letos má na kontě už 22 vítězství a pouhých 6 porážek. Ještě nedávno pro mnohé neznámá hráčka na sebe v posledních týdnech upozorňuje na amerických tisícovkách. V Indian Wells došla z kvalifikace až do čtvrtfinále a ve skvělé jízdě pokračuje i v Miami, kde už přidala dalších pět výher a je v osmifinále.

Australanka smetla osmnáctiletou vycházející hvězdu Ivu Jovicovou a může se chlubit skvělou bilancí proti hráčkám TOP 20. Od turnaje v Kalifornii jich porazila už pět, a zastavit ji dokázala pouze Nosková. Vyhrála tak 83 % zápasů proti takto vysoko postaveným hráčkám, lépe je na tom pouze světová jednička Aryna Sabalenková.

"Věděla jsem, že do toho musím jít naplno a jsem šťastná, že se mi to dnes podařilo," komentovala Gibsonová po skalpu čtvrtfinalistky letošního Australian Open. Aktuálně je v životní formě, což před pár dny okusila i Češka Sára Bejlek, která s agresivně hrající Australankou uhrála jediný game.

"Po tomto turnaji budu mít čas se zpětně podívat na to, co jsem dokázala a určitě si nastavím další cíle, za kterými si půjdu," řekla a přiznala, že by se ráda dostala mezi nasazené na grandslamech. Aktuálně jí v živém žebříčku patří 56. pozice. Kdyby v dalším kole porazila i Jelenu Rybakinovou, dostane se do TOP 50.

"Půjdu tam a budu hrát svou hru, to je jediné, co proti ní mohu dělat. Ona (Rybakinová) hraje velmi agresivně. Budu se soustředit na sebe a udělám vše pro to, abych hrála co nejlépe. Je to pro mě skvělá příležitost a těším se na to," řekla rodačka z Perthu o nadcházejícím osmifinálovém duelu se světovou dvojkou.

Gibsonová začala sezony třemi porážkami ve čtyřech duelech a ještě nedávno objížděla menší turnaje ITF. Na začátku měsíce byla až 112. hráčkou světa. Nyní je však v životní formě a předvádí tenis hodný těch nejlepších hráček planety. Za poslední dva týdny si připsala skalpy například Jekatěriny Alexandrovové, Jasmine Paoliniové či Naomi Ósakaové.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
