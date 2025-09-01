Hrozba pro Muchovou: Nejvíc se bavím, když hraju proti nejlepším, říká Ósakaová
Před startem newyorského grandslamu figurovala Ósakaová na 24. místě žebříčku. Díky výsledkům v New Yorku si už zajistila návrat do elitní dvacítky a pokud v dalším kole ve Flushing Meadows uspěje proti Karolíně Muchové, může začít pomýšlet ještě výš.
"Hlavní věc, kterou si z tohoto turnaje chci odnést, je to, že se chci bavit," řekla Ósakaová na tiskové konferenci po vítězství nad Gauffovou. "Vím, že v prvním kole jsem byla příliš nervózní a třeba můj zápas proti Kasatkinové nebyl dvakrát povedený. Před zápasem s Coco jsem si utkání chtěla hlavně užít. Je to jedna z nejlepších hráček světa a upřímně řečeno, já se nejvíc bavím, když hraju proti těm nejlepším."
Podle čtyřnásobné grandslamové vítězky představuje současná fáze kariéry zcela nové teritorium. "Jen si to užívám, bavím se. Můžu hrát proti nejlepším hráčkám na světě. Nejvíc mě těší, že už nepotřebuju čekat pozvánku do turnajů. Budu nasazenou hráčkou na turnajích jako Indian Wells nebo Miami, to je pro mě vzrušující."
Ósakaová zároveň přiznala, že ji úspěchy znovu nabíjejí energií. "Dává mi to velkou motivaci. Jako dítě jsem sledovala US Open v televizi a snila o tom, že si ho zahraju. Být na hlavním stadionu je vždycky čest, ať už jsem v kariéře kdekoli. Hrát zápas, o kterém se pak hodně mluví, je ta největší odměna. To jsou momenty, pro které hraju tenis."
Cestu zpět mezi elitu ale provázela podle slov japonské hvězdy i frustrace. "Dlouho jsem cítila, že hraju dobře, ale pořád mi něco chybělo. Pak přišel zápas se Samsonovovou – nevzdala jsem se a nakonec ho vyhrála. Od té chvíle se snažím být tou nejlepší bojovnicí," popsala rodačka z Ósaky.
O konci kariéry zatím neuvažuje. "Navždy pověsit raketu na hřebík by bylo velmi děsivé. Hraju tenis od tří let, je to pro mě jako dýchat. Nevěděla bych, co dělat. Jsem vděčná, že jsem teď tady, a myšlenka, že brzy přestanu hrát, mě nikdy nenapadla."
Ósakaová se s Muchovou zatím potkaly čtyřikrát s nerozhodnou bilancí 2:2. Naposledy se obě hráčky střetly letos na Australian Open, kdy se po třísetové bitvě radovala Japonka. Muchová si s Ósakaovou zahrála i na loňském US Open, kdy vyhrála olomoucká rodačka ve třetím kole ve dvou setech.
