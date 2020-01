Humbert proti Isnerovi neprohrál po 1. servisu ani jednu výměnu a je poprvé ve finále

Ugo Humbert loni ovládl tři challengery, třikrát si zahrál semifinále na turnajích ATP, dostal se do osmifinále Wimbledonu a sezonu zakončil startem na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let.



Letos už by se měl 21letý Francouz usadit na podnicích ATP a hned na první akci - po nezdaru na challengeru v Canbeře - překonal své dosavadní maximum. V Aucklandu se z pozice nenasazeného hráče dostal již do finále.



Humbert ztratil ve čtyřech zápasech jediný set hned v prvním kole s Norem Casperem Ruudem. Následně si poradil s Italem Marcem Cecchinatem, s druhým nasazeným Kanaďanem Denisem Shapovalovem a v dnešním semifinále i s turnajovou čtyřkou Johnem Isnerem.



Proti dvoumetrovému Američanovi zářil na servisu, po kterém ztratil jen šest míčků, z toho tři vinou dvojchyby. Po prvním servisu vyhrál dokonce všech 38 výměn. Humbert zvítězil 7-6 6-4, soupeři oplatil porážku z loňského semifinále na trávě v Newportu a výbornou bilanci s hráči Top 20 si vylepšil na 6-2.



"Podání mi tady opravdu funguje a jsem moc rád, že mě podrželo právě proti Johnovi. Proti němu se musíte soustředit na každý return a je tak důležité, když nemusíte bojovat o své podání," komentoval Humbert, který už tři zápasy po sobě nepřišel o servis.



"Postup do finále je úžasný pocit. Myslím, že tu hraju dobrý tenis a nepostupuju náhodou. Věřím, že ani ve finále nebudu bez šance na vítězství," dodal Humbert, jenž se v případě triumfu posune na 42. místo světového žebříčku a vylepší své nejlepší umístění.

O titul bude Humbert bojovat proti o devět let staršímu krajanovi Benoitu Pairemu, kterého v dosud jediném střetnutí loni ve Winston-Salemu po boji porazil.



Třicetiletý Paire v semifinále zdolal 6-4 6-7 6-2 Poláka Huberta Hurkacze, kterému oplatil porážku z loňského finále ve Winston-Salemu, a podeváté v kariéře postoupil do finále podniku ATP. Na kontě má zatím tři trofeje a všechny z antuky (Bastad 2015, Lyon 2019 a Marrákeš 2019).



24. hráč světa Paire letos odehrál sedm zápasů a se všemi soupeři musel do tří setů. Ovšem prohrál pouze s Kevinem Andersonem minulý týden na ATP Cupu, byť i proti Jihoafričanovi měl mečbol.



"Těžké zápasy mi berou síly, ale také dodávají sebevědomí. Po každém vítězství se lépe regeneruje a nemám strach, že bych byl zítra unavený," řekl Paire, jenž se v případě triumfu vrátí do Top 20. Jeho maximem je 18. příčka.