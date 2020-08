Hvězdou challengeru na Štvanici je trojnásobný grandslamový šampion Švýcar Wawrinka

První se v rámci 20. ročníku I. ČLTK Prague Open odehraje od 15. do 22. srpna s dotací 137.560 eur a na antuce u opraveného Negrelliho viaduktu se představí i trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka, aktuálně světová sedmnáctka.

Dvojkou bude česká jednička Jiří Veselý (65. v pořadí ATP). V hlavní soutěži pro 48 hráčů jsou z Čechů i Lukáš Rosol, Zdeněk Kolář a Tomáš Macháč. Na divoké karty si zahrají Jonáš Forejtek, Jiří Lehečka, Michael Vrbenský a Andrew Paulson.

Pětatřicetiletý Wawrinka absolvuje turnaj kategorie challenger po deseti letech. Naposledy hrál doma v Luganu, kde získal šestý titul na tomto okruhu. "Těším se zpět na kurt a na návrat do Prahy po dlouhé době," řekl Wawrinka.

Hrát by také měla třeba bývalá světová šestnáctka Němec Philipp Kohlschreiber či vítěz dvou letošních challengerů Francouz Arthur Rinderknech.

"V posledních dnech přišlo hodně odhlášek, ale pořád nás čeká hodně kvalitní pole a můžeme se těšit na skvělý tenis," řekl ČTK ředitel turnaje Vladislav Šavrda.

Zatímco ve Stromovce se hraje na základě rozhodnutí WTA za zavřenými dveřmi bez diváků, na Štvanici mají fanoušci vstup povolen. Kurty dva a čtyři budou přístupné volně, na jedničku se bude platit vstup ve výši 300 korun.

"Máme to ve srovnání s ženami volnější v tom, že můžeme pustit diváky, ale jinak je to hodně přísné," řekl Šavrda ve chvíli, kdy mířil na test na Covid-19. Ten musí podstoupit hráči, jejich doprovod a část organizačního výboru.

"Hráči jsou izolovaní od okolí, do šaten nikdo jiný nesmí, mají vyhrazen vlastní prostor pro stravování a uvnitř je nařízení nosit roušky," popsal Šavrda.

Turnaj začne v sobotu, kdy je na pořadu kvalifikace čítající dva zápasy a rozehraje se i první kolo. Finále dvouhry i čtyřhry bude v sobotu 22. srpna.

Zároveň s pražským turnajem se bude hrát také challenger v italském Todi. Prvním turnajem ATP Tour po koronavirové pauze by mělo být od 22. srpna Western & Southern Open hrané v New Yorku jako generálka na grandslamové US Open.