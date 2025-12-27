I když děláte všechno správně, výsledky nemusí přijít, říká De Minaur
Řadou expertů je De Minaur považován za jednoho z nejlépe fyzicky vybavených tenistů na okruhu. A svými výkony to také potvrzuje. Na svém kontě má deset turnajových triumfů, grandslamy ho ale nikdy nepustily přes čtvrtfinálovou bránu, na kterou marně bušil již v pěti případech.
Jak těžká je cesta mezi elitu, popsal Australan následovně: "Dnes je obrovské množství hráčů, kteří hrají tenis skvěle. Vědí, jak přistupovat k přípravě, co jíst, jak dodržovat životosprávu, jak hrát údery. Chovají se naprosto profesionálně. Pak je řada na vás, abyste našli sebemenší výhodu, která by vás před ně posunula," říká De Minaur.
A pokračuje. "Čím lepší jste a pohybujete se mezi absolutní špičkou, tím obtížněji se taková cesta hledá. Rozdíly jsou pořád menší a menší. Já se snažím zlepšit i po mentální stránce a hlavně věřím ve svůj tým," pokračuje světová sedmička.
Rodák ze Sydney ale nešetří ani sebekritikou. "Vím, že jsem někdy na sebe hodně přísný. Často si ani nemyslím, že jsem dosáhl něčeho významného. Snažím se to změnit a uvědomit si, že jsem dobrý tenista a dokážu velké věci."
Cesta k výsledkům podle něj vede jedině tvrdou prací. "Moje mentalita je jasná: zlepšení se nestane, pokud se opravdu nesnažíte. I když děláte všechno správně, výsledky nemusí přijít, ale šance jsou mnohem větší, když opravdu tvrdě pracujete," vysvětluje Australan.
Zvlášť bolestivé byly pro De Minaura letošní porážky ve čtvrtfinále Australian Open s Félixem Augerem-Aliassimem a následná v Davis Cupu s Belgičanem Raphaelem Collignonem.
"Dříve by mě takové nezdary stály strašně moc psychických sil. I teď mě samozřejmě mrzí, ale už je to jiné. Dokážu si z toho vzít ponaučení, házet za hlavu názory lidí, kteří mě jen kritizují. Beru si i z porážek to pozitivní a hlavně se z nich chci poučit," ujišťuje.
Další velkou výzvou pro De Minaura bude blížící se Australian Open. "Chci před domácími fanoušky ukázat to nejlepší. Vím, že tlak na mě každým rokem roste, a to je dobře, protože to ukazuje, že dělám věci správně. Snad se mi to podaří ukázat," dodává šestadvacetiletý tenista.
V minulé sezoně skončil v Melbourne ve čtvrtfinále, kde podlehl ve třech setech pozdějšímu vítězi Janniku Sinnerovi.
