I když nehraju nejlepší tenis, stejně vyhrávám, říká rozjetý Shelton
Má všechno. Talent, energii, sebevědomí. Shelton se stává tváří nové tenisové generace a dokazuje, že má na to, aby překvapil i ty největší favority. Jeho cesta turnajem v Torontu je důkazem, že se z hráče s občasnými záblesky stává stabilní hrozba pro kohokoli.
Od začátku kariéry byl Shelton vnímán jako hráč, který může v dobré formě zaskočit kohokoli, ale ne jako ten, kdo by pravidelně bojoval o nejvyšší příčky. V Kanadě ale dal jasně najevo, že se chce natrvalo usadit mezi absolutní elitou.
"Mám obrovskou motivaci a samozřejmě i velké cíle. Chci být mnohem vyrovnanějším hráčem, musím se vyvarovat výpadků, které jsem dříve míval. Doteď jsem se na turnajích Masters spíš trápil, hra nebyla dobrá. Proto je pro mě tento výsledek tak moc důležitý," říká mladý Američan.
Klíčový důvod zlepšených výkonů vidí především v mentálním nastavení. "Jsem mnohem odolnější než dřív. I když se mi v zápase nedaří, necítím se dobře, nebo prostě nehraju svůj nejlepší tenis, přesto ho dokážu vyhrát. Jsem schopen najít způsoby, jak takové situace řešit a vítězit. To mi dělá největší radost," pokračuje Shelton.
Ve čtvrtfinále i semifinále se dokázal prosadit proti silným soupeřům i v dlouhých výměnách, které dříve nebývaly jeho doménou. "Dominance v dlouhých výměnách proti hráčům jako De Minaur a Fritz mi dává obrovskou důvěru v to, co dělám. Uvědomil jsem si, že musím hrát více vysokých míčů, abych se pak mohl dostat do tlaku a být agresivní," vysvětlil.
Ve finále se Shelton střetne s Karenem Chačanovem, který si poradil s Alexanderem Zverevem. Oba soupeři se zatím potkali jen jednou – ve druhém kole letošního Indian Wells, kde zvítězil Shelton ve dvou setech 6:3, 7:5.
Výsledky turnaje Masters 1000 v Torontu
Chačanov přetlačil Zvereva po odvrácení mečbolu. Souboj Američanů o finále vyhrál Shelton
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře