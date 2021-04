Ital Sonego v Cagliari ovládl obě soutěže. V singlu slaví druhý titul a první z antuky

Lorenzo Sonego v Cagliari odstartoval hladkou výhrou nad francouzským veteránem Gillesem Simonem, s dalšími třemi soupeři už však měl mnohem větší potíže a udolal je po třísetovém boji.



V pátek přežil čtvrtfinále s Němcem Yannickem Hanfmannem, přestože soupeř vedl 6-3 a 5-3, jednou podával na vítězství a také se ocitl dva míčky od vítězství. Včera zdolal druhého nasazeného Američana Taylora Fritze a v dnešním finále měl namále se Srbem Laslem Djerem.



25letý Ital zvítězil až po třech hodinách boje 2-6 7-6 6-4, byť ve druhém setu za stavu 5-5 čelil třem brejkbolům a v tie-breaku byl dva míčky od porážky. Třetí set rozhodl jediným brejkem v pátém gamu.



Turínský rodák Sonego hrál finále potřetí v kariéře a poprvé na antuce a na domácí půdě. Posledním italským vítězem turnaje ATP na domácí půdě byl Filippo Volandri v Palermu 2006.



Sonego získal druhý titul, ten první slavil předloni na trávě v turecké Antalye. Neuspěl jen loni na podzim na halovém podniku ATP 500 ve Vídni, kde dva dny po skalpu světové jedničky Novaka Djokoviče nestačil na Andreje Rubljova.



Dnešním triumfem si zajistil premiérový posun do elitní třicítky světového žebříčku ATP. Už včera navíc společně s krajanem Andreou Vavassorim slavil titul ve čtyřhře, ve které si finále zahrál poprvé v kariéře.



25letý Djere byl dnes ve finále dvouhry rovněž potřetí a poprvé v něm utrpěl porážku. Předtím slavil tituly na antukách v Riu de Janeiro 2019 a na Sardinii 2020.



Oba nyní čeká rychlý přesun na do Monte Carla, kdy by měli už zítra vstoupit do turnaje Masters 1000. Sonego se v prvním kole utká s Maďarem Mártonem Fucsovicsem, Djere vyzve Rusa Karena Chačanova.

• ATP 250 CAGLIARI •

Itálie, antuka, 408.800 eur

nedělní výsledky (11. 04. 2021) • Dvouhra - finále • Sonego (3-It.) - Djere (Srb.) 2-6 7-6(5) 6-4